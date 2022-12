Kylian Mbappé en Olivier Giroud loodsen Frankrijk naar kwartfinale WK

Olivier Giroud feliciteert Kylian Mbappé met de 2-0. Beeld ANP / EPA

Vlak voor rust lieten de Polen een ultieme kans liggen om op voorsprong te komen. Daarna sloeg Frankrijk echter toe via een goal van Olivier Giroud. De 36-jarige spits van AC Milan werd gevonden door Kylian Mbappé.

De WK-topscorer had het tijdens het duel regelmatig op zijn heupen en kwam met versnellingen die de verdedigers te machtig waren, maar de vedette wist voor rust niet te scoren.

Hoe anders was het allemaal gelopen als Polen voor rust wél in staat was geweest een enorme kans achter Hugo Lloris te knallen? Na ruim veertig minuten was er een bizar moment voor de goal van de Fransen. Tot drie keer toe konden de mannen in het rood-wit van dichtbij uithalen, maar het net bolde niet. Even daarna sloeg Giroud meedogenloos toe nadat hij eerder een opgelegde kans had laten liggen. Met zijn treffer is hij nu Frans topscorer aller tijden met 52 treffers – één meer dan Thierry Henry.

Uitstekende counter

Na rust had Frankrijk de zaken wat beter onder controle en was Polen langere fases machteloos. Met de moed der wanhoop probeerden Lewandowski en co de achterstand ongedaan te maken, maar ‘les bleus’ hadden een uitstekende counter in de gereedschapskist. Uiteindelijk wist Mbappé zelf de overwinning definitief te maken door met een verwoestend schot voor de 2-0 te zorgen.

Kort voor tijd schoot hij ook de 3-0 nog kiezelhard binnen. De extra kwaliteit die hij kan leveren in een toch al gevaarlijke aanval maakt Frankrijk een van de grootste kanshebbers op de titel in Qatar.

Polen kwam via Lewandowski nog op 3-1 uit een penalty na een ongelukkige handsbal. De spits miste zijn eerste poging, maar kreeg een herkansing omdat keeper Hugo Lloris te vroeg had bewogen. Die schoot hij wel binnen.

Mbappé is na zijn vierde en vijfde goal topscorer van het WK. Hij heeft op zijn 23ste al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd op twee mondiale eindtoernooien. Tijdens die twee WK’s heeft hij al negen keer gescoord en de koek is in Qatar misschien nog niet op omdat er nog maximaal drie wedstrijden bij kunnen komen voor de Fransen. Mbappé is met die negen WK-treffers Diego Maradona en Cristiano Ronaldo al voorbij. Die hadden voor hun acht WK-doelpunten overigens vier respectievelijk vijf eindtoernooien nodig.