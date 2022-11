Kroatië toont veerkracht na valse start, WK-droom Canada na groepsfase voorbij

Beeld Getty Images

De Kroaten strijden donderdag met België om een plek in de volgende ronde, terwijl Marokko het helemaal in eigen hand heeft tegen Canada in een verrassende en vermakelijke poule.

Alle sympathie lag bij Canada, dat het België eerder deze week zo moeilijk maakte en met een nederlaag (1-0) totaal niet kreeg wat het verdiende. Mede daarom was de opluchting zo groot toen Bayern-ster Alphonso Davies al na 68 seconden raak kopte. Hij maakte daarmee het eerste Canadese doelpunt op het WK ooit, in de vierde wedstrijd die het land speelde op het mondiale eindtoernooi.

Maar de manier waarop het Canada lukte om België bij vlagen af te bluffen: dat zat er tegen vice-wereldkampioen Kroatië niet in. Het elftal van spelbepaler Luka Modric, dat in de openingswedstrijd was blijven steken op 0-0 tegen Marokko, kantelde de wedstrijd geleidelijk.

Terecht op voorsprong

Spits Andrej Kramaric zag na een krap halfuur nog een doelpunt afgekeurd worden, maar zijn momenten zouden later nog komen. Tien minuten later schoot hij op aangeven van Ivan Perisic raak en twintig minuten voor tijd besliste hij de wedstrijd met de 3-1, wederom op aangeven van de multifunctionele speler van Tottenham Hotspur.

Tussendoor had Marko Livaja zijn land vlak voor rust terecht op voorsprong geschoten. Het energieke voetbal waarmee Canada tegen België indruk had gemaakt, was toen al nauwelijks meer terug te zien. En in de tweede helft had Kroatië nog een stuk verder kunnen uitlopen. Met dank aan de Canadese goalie Milan Borjan, geboren in Kroatië maar met zijn familie gevlucht naar Canada vanwege de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog, bleef de schade beperkt. Alleen in blessuretijd moest hij nog een keer vissen toen het achterin helemaal open lag bij Canada en invaller Lovro Majer kon profiteren.

Aan kop

Daarmee is Canada twee WK-nederlagen uitgeschakeld, net als tijdens de vorige deelname in 1986, toen alle drie wedstrijden in de groepsfase verloren gingen.

Kroatië nestelt zich met de zege naast Marokko aan kop van groep F, met allebei vier punten. Het geplaagde België heeft een punt minder en moet dus vol aan de bak donderdag tegen Kroatië. En Marokko mag het eigenlijk niet meer weggeven, tegen het al uitgeschakelde Canada dat we over vier jaar weer terugzien op het WK dat het land (mede) organiseert.