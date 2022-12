Keeper Andries Noppert kijkt zijn ogen uit op het WK: ‘Alles is hier over the top’

Als Noppert straks landt op Schiphol zal zijn leven definitief veranderd zijn. Beeld ANP

De eerste keer dat hij op dit WK het Wilhelmus zong, kreeg Andries Noppert kippenvel. “Maar het went ook allemaal snel,” zegt de keeper op het dakterras van het St. Regis hotel in Doha. “Als je vier keer in de rij staat voor het volkslied, is het ook al een bepaalde sleur. Begrijp me absoluut niet verkeerd hè, het is een hartstikke mooie sleur. Want wie had nou gedacht dat ik hier ooit zou mogen staan?”

Al drie weken lang leeft een doodgewone man uit Friesland in het wonderland van een WK. Neem afgelopen maandag: Oranje had een vrije dag en bracht die door op een jacht in de Perzische Golf.

“Poepjechic. Ik denk dat ik nooit meer op zo’n boot zal komen. In zo’n wereld leef ik normaal helemaal niet. Protserig? Ja, natuurlijk. Zoals alles hier over de top is. Maar dat is misschien omdat ik het niet gewend ben.”

Tijdens zo’n middag op het water hoort hij hoe internationals bij clubs als Liverpool, Bayern München, Barcelona of Manchester City leven. Sportief het walhalla, maar er is ook een keerzijde. “Sommige jongens hebben veel geld, maar kunnen amper over straat en gewoon even een winkelcentrum bezoeken. Dat is toch ook niet best.”

Zenuwen

Noppert woont in Marum, een gehucht in Groningen. Noppert tuft in een kwartiertje naar de training bij Heerenveen. Normaal speelt hij driekwart van een voetbaljaar tegen RKC of Volendam. “Dan is een kwartfinale op een WK tegen Argentinië een mooi vooruitzicht, toch?”

Druk of zenuwen voelt hij niet. “Nee, ook van spelen tegen Messi krijg ik niet de bibbers. Speciaal is het wel, ik speelde vroeger alleen op de Playstation tegen hem. Shirtje ruilen? Welnee, Messi is ook maar gewoon een normaal persoon, waarom zou ik van die jongen nou een shirt moeten hebben?”

Bij Oranje kan Noppert met iedereen goed door de bocht, zegt hij. “Ik trek op met Virgil (van Dijk) en met Luuk (De Jong), maar ook met de keepers onderling gaat het hartstikke goed. Virgil is een fijne aanvoerder, die zorgde ervoor dat ik meteen goed werd ontvangen. Zo’n groep heb ik niet vaak meegemaakt. Iedereen wil elkaar helpen en gunt elkaar wat.”

Geluk

Wanneer hoorde Noppert eigenlijk dat hij de WK-keeper zou worden? “Op een avond werd ik naar beneden geroepen door Frans Hoek. De bondscoach had de keuze gemaakt voor mij als eerste doelman. Ik heb mijn vrouw gebeld en daarna mijn ouders. Maar daarna denk je gewoon: oké, moet ik dus op het WK de ballen pakken.” Momenten van angst waren er niet voor Noppert. “De nacht voor het debuut tegen Senegal heb ik als een roos geslapen.”

Noppert beseft dat er geluk bij komt kijken. Lang niet iedere bondscoach had voor hem durven kiezen. “Maar dat is Van Gaal, hè. In het leven gaat het om mensen vertrouwen durven geven. Dat mijn carrière pas nu, op mijn 28ste, in de lift zit is in de eerste plaats aan mezelf te wijten. Ik had in het verleden dingen anders moeten doen, andere keuzes moeten maken. Maar een deel van het verhaal is óók dat je vertrouwen moet krijgen. In Nederland zeiken we over keepers, bekijken we ze vaak véél te kritisch.”

Vrijdag moet Noppert keepen tegen Messi. De doelman bestudeerde al beelden. “Hij is onvoorspelbaar. Als je ook maar één tel verkeerd staat opgeteld, kan hij ervan profiteren.’’

Genieten

Als Noppert straks landt op Schiphol zal zijn leven definitief veranderd zijn. In Marum willen ze een Andries Noppertbrug openen. Inmiddels is er ook bier naar hem vernoemd en ga zo maar door.

“Ik krijg zelf niks mee van de stemming in Nederland. Mensen die ik spreek zeggen: ‘Je moet er vooral ook van genieten hè, zo’n WK’. Dat vind ik wel lastig. Je wordt geleefd, om de paar dagen speel je weer. Straks komt denk ik pas het besef: jeetje, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd...”

Dan zal ook blijken hoe het verder gaat bij Heerenveen. “Ik heb niet met de club gesproken, er speelt voor zover ik weet niks met andere clubs. Heerenveen heeft de touwtjes in handen. Eerst maar eens zorgen dat we die wereldbeker winnen.”

Nog één keer gaat het over zijn status in een spelersgroep vol miljonairs. Is Noppert eigenlijk de slechtst betaalde speler bij Oranje in Doha? Hij begint te schaterlachen: “Jazeker, 100 procent.”