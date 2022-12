Jan Vertonghen voelt zich nog fit genoeg voor Rode Duivels: ‘Al denkt niet iedereen daar zo over’

Jan Vertonghen tijdens de wedstrijd tegen Marokko in Doha. Beeld Kirill Kudryavtsev/AFP

Vertonghen doelde op de kritiek die hij, Toby Alderweireld en andere verdedigers in de aanloop naar de mondiale eindronde kregen. Zelfs ploeggenoten als Eden Hazard (31) en Kevin De Bruyne (31) lieten doorschemeren dat de Belgische defensie oud en traag is.

Vertonghen zou volgens verschillende media na het verloren groepsduel met Marokko bijna op de vuist zijn gegaan met De Bruyne. De verdediger benadrukte dat België tegen Kroatië wel als team heeft gespeeld. “En je hoeft ook geen 26 vrienden te zijn om te winnen,” zei hij voor de Belgische televisie. Uiteindelijk lieten niet de Belgische verdedigers het afweten op het WK in Qatar. De Rode Duivels bleven in twee van de drie groepsduels zonder tegentreffer maar scoorden slechts eenmaal.

Unieke lichting

Vertonghen maakt al lang deel uit van een unieke lichting Belgische voetballers die ruim 3,5 jaar de wereldranglijst van Fifa aanvoerde. De oud-verdediger van Ajax eindigde met België als derde op het vorige WK in Rusland en strandde in de kwartfinales van het WK van 2014 en EK’s van 2016 en 2020.

Van die gouden generatie voetballers zijn Marouane Fellaini (35), Mousa Dembélé (35), Vincent Kompany (36) en Thomas Vermaelen (37) al gestopt. Dries Mertens, net als Vertonghen 35 jaar, wilde vlak na de uitschakeling op het WK nog niet van een afscheid weten. “Er zit toekomst in deze ploeg, als het kan met mij,” zei hij. Toby Alderweireld (33) vertelde na te gaan denken over zijn toekomst bij de nationale ploeg, met het EK in Duitsland aan de horizon (over twee jaar).

Vertrek bondscoach

Roberto Martínez stapte vlak na het gelijkspel met de Kroaten na zes jaar op als bondscoach. De Spanjaard zei die beslissing al voor het WK te hebben genomen. Zijn advocaat liet bij Sporza weten dat het vertrek alles te maken heeft met de weifelende houding van de Belgische voetbalbond. “Eerst kondigde de bond aan dat ze wilden verlengen en dan doen ze het niet. Dan stuur je een signaal dat er iets mis is.”

De opvolger van Martínez ontkomt er niet aan de Belgische ploeg te verjongen. Hij zal een ploeg willen bouwen rond De Bruyne, Thibaut Courtois (30) en Romelu Lukaku, de schlemiel van het duel met Kroatië. De spits miste een aantal grote kansen en sloeg na het duel uit frustratie het plexiglas van een dug-out aan diggelen.