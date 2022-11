In de Arena is Oranjegevoel volop aanwezig: ‘We zijn helemaal uit Den Bosch gekomen, we blijven nog even’

Fans kijken in de Arena naar de wedstrijd tegen Ecuador. Beeld Eva Plevier

Op werk, op straat of in de kroeg: het WK leeft nog niet echt, merkt Bart Koreman (37). Hij weet niet of het door de kou of door de WK-schaamte komt dat de stad nog nauwelijks oranje kleurt. Jammer vindt hij het wel. Hij houdt van voetbal en geniet graag met volle teugen van het toernooi.

Maar goed dus dat Koreman zijn weg naar de Arena heeft gevonden; daar treft hij duizenden gelijkgestemden. De KNVB organiseert hier samen met een aantal sponsoren bij elke wedstrijd van Oranje het ‘Huis van Oranje’. Hier worden de wedstrijden voor maximaal 55.000 fans op grote schermen uitgezonden, voor en na afloop opgeluisterd met live muziek en feest.

Het animo kon groter: vrijdag tegen Ecuador zijn ongeveer de helft van de kaartjes verkocht. Dat een groot deel van de tribune leeg blijft mag de pret niet drukken, de in oranje gehulde aanwezigen maken er wat van. Ze gaan uit hun dak bij Willeke Alberti, Typhoon, Flemming en Emma Heesters, en pas echt als dan eindelijk het startsignaal klinkt.

Want de feestelijkheden eromheen zijn leuk, uiteindelijk zijn de meeste mensen hier gekomen voor de wedstrijd. Roy van Wiggen (33) neemt het bloedserieus: “We móéten winnen.” Hij kan zes minuten na de aftrap opgelucht ademhalen als Cody Gakpo hem op een doelpunt trakteert. “Dan wil je gewoon in de Arena zijn,” zegt de Ajacied. “De sfeer, de muziek, dit is toch geweldig?”

WK-schaamte

Van WK-schaamte is hier weinig sprake, al komen de mensenrechten in Qatar als vanzelf langs als je de fans vraagt hoe ze erbij zitten. “Voetbal kijken geeft een dubbel gevoel,” geeft Paulo Lopes (45) toe. “Ik moet veel denken aan de mensen die in Qatar zijn overleden. Maar ik vind ook: dit is een voetbaltoernooi, en ik ben hier voor het voetbal.”

Ook Manouk Gunter (28) vindt het moeilijk. Ze mocht hier gratis naartoe omdat ze bij de Postcodeloterij werkt, een partner van de KNVB. Als fanatiek Ajacied is ze als een vis in het water in de Arena. “Bij ons op werk is het een en al Oranjekoorts. Ik doe daar graag aan mee, want ik vind dat er van het voetbal genoten moet worden. Dat neemt niet weg dat ik het ronduit verschrikkelijk vind wat er in Qatar gebeurt. Dit kan naast elkaar bestaan.”

Feest

De meeste aanwezigen zijn hier gekomen uit een onweerstaanbare liefde voor voetbal, al zijn er ook mensen vooral op het feestje afgekomen. “Eigenlijk ben ik hier vooral voor het spektakel eromheen,” geeft Ursula Heltzer (55) enigszins beschaamd toe. Met negen collega’s zit ze op de tribune. Ze heeft voor de wedstrijd genoten van verschillende artiesten, haar avond kan dan al niet meer stuk.

Ook Bart Koreman heeft het enorm naar zijn zin. Hij wil heus dat Oranje wint maar ‘zou er niet slecht van slapen als we niet winnen’.

Hij lijkt niet de enige, want als de wedstrijd eindigt in een gelijkspel wordt alsnog behoorlijk succesvol een feestje ingezet in de Arena. Uit volle borst zingen de supporters mee met André Hazes, waarna er wordt gedanst op techno-muziek. Want ja, de uitslag is ‘kut’, zegt Don van Boxtel (19). “Maar ja, we zijn wel helemaal uit Den Bosch gekomen, dus nu blijven we wel even.”

Daar is zijn vriend Joep Kruik (19) het mee eens, al is hij wel teleurgesteld. “We hadden moeten winnen. Dan was het hier ook een leuker feestje geweest.”