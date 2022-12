Huiswerk voor Argentinië: goal Memphis Depay dwingt tot nadenken

Spelers van Argentinië halen opgelucht adem als zij de kwartfinale bereiken na de zege op AustralIë. Beeld ANP / EPA

Die eerste goal van Oranje tegen Amerika, hoe zouden ze daar zondag in het kamp van de Argentijnen naar kijken? Een doelpunt na een serie van 20 ononderbroken passes, goed voor een record in de Nederlandse WK-geschiedenis.

Het is interessant, omdat de goal meteen viel in de eerste minuten van de eerste wedstrijd dit WK waarin een tegenstander initiatief nam tegen de ploeg van Louis van Gaal. De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter leek achteraf nog niet van de verbazing bekomen. “Wij hadden de bal in de openingsfase, we drukten Nederland terug, precies volgens plan,” analyseerde Berhalter. “Maar dan ineens komen zij eruit, vinden de ruimte en maken zo’n geweldige ‘teamgoal’. In de rust zei ik mijn spelers: jullie kunnen jezelf niets verwijten. Twee kansen tegen, twee goals. Soms moet je iets gewoon toeschrijven aan de kwaliteit van een tegenstander.”

20 - Memphis Depay's goal ended a sequence of 20 uninterrupted passes, the most on record for a Netherlands goal at the World Cup (1966 onwards). Total. pic.twitter.com/fQU2N0EDxy — OptaJoe (@OptaJoe) 3 december 2022

De Argentijnen dus als volgende horde voor Oranje. Lionel Messi en zijn ploeggenoten zullen dezelfde vraag moeten beantwoorden als zaterdag de Amerikanen: in hoeverre houd je vast aan je eigen stijl en speelwijze? En in hoeverre pas je die aan dit Oranje aan?

Hoe sterker, hoe minder ze gaan aanpassen

Vaak is het zo: hoe sterker het land, hoe minder ze gaan aanpassen. Titelfavorieten als Frankrijk of Brazilië zullen zo denken, zei Van Gaal er desgevraagd al over. “Maar ook Amerika paste zich niet aan. Daar hadden wij ook ons tactisch plan op gebaseerd. Je kunt zeggen dat we daardoor hebben gewonnen.” Argentinië? “Moeten we afwachten, maar ik denk ook niet dat die zich aanpassen. Hebben we toch weer een grote kans als we ze tegenkomen.”

De bondscoach zei het nog voordat de Argentijnen zich bij de laatste acht schaarden ten koste van Australië (2-1). Overtuigend was het niet wat de Albiceleste in hun achtste finale lieten zien. Dit Argentinië heeft de genialiteit van Lionel Messi en - mits op tijd fit - Angel di Maria, plus een hoop passie. Maar het is geen team dat met de linies zo compact op elkaar speelt als Oranje. En wat een onrust na de Australische tegengoal. Dat was ook al zo in de openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die met 2-1 verloren ging na een 1-0 voorsprong. “Australië was wat fitter dan wij,” zei de Argentijnse coach Scaloni. Een opmerking om te onthouden. Net als dat Scaloni na rust met drie centrale verdedigers ging spelen in plaats van twee. Toch een omzetting/aanpassing dus.

🌍 - Netherlands🇳🇱 vs the world at the 2022 World Cup



✅ 2-0 win against African Cup of Nations holders Senegal🇸🇳

✅ 2-0 win against Asian Cup holders Qatar🇶🇦

✅ 3-1 win against Gold Cup holders USA🇺🇸



Up next: Copa América holders Argentina🇦🇷#FIFAWorldCup #NEDARG — Gracenote Live (@GracenoteLive) 3 december 2022

Zoektocht op het middenveld

Zelf is Nederland ook niet feilloos natuurlijk. Het middenveld tegen Amerika: nog steeds te weinig balvast. Er gingen ook te vaak momenten verloren om - zoals Van Gaal dat noemt - in de passing ‘stationnetjes over te slaan’, en op die manier het spel te versnellen.

Op de posities naast Frenkie de Jong blijft de concurrentiestrijd open. Wat we nu weten: de bondscoach schroomt niet om zelfs bij een 2-0 voorsprong in de rust ‘gewoon’ twee man tegelijk te wisselen, omdat het hem niet bevalt. In dit geval Davy Klaassen en Marten de Roon.

In veel opzichten is het weer 2014 bij Oranje. Het WK-optreden in Brazilië is de spiegel voor het WK-optreden nu. Met de bondscoach die na elke genomen horde herhaalt dat het spel mét bal nog geen gelijke tred houdt met de kwaliteit van het spel zónder. En dat ze blijven werken aan verbetering.

Zes dagen ongekende luxe

Nu is daar bijna een hele week tijd voor, want de Nederland - Argentinië is pas op vrijdag 9 december. Het is een haast ongekende luxe op een WK, maar die luxe heeft Oranje zelf afgedwongen door zijn startpositie in groep A optimaal uit te buiten in de eerste ronde.

Wereldkampioen. De weg naar dat magische doel is nog lang, maar tegelijkertijd toch ook ‘maar’ drie wedstrijden. Tegen Argentinië staat bovendien voor Van Gaal nog een rekening open. Dit wordt de rematch van de kraker van acht jaar geleden in São Paulo, die Argentinië tegen een optisch iets sterker Oranje na penalty’s won. Van Gaal is nu al 19 duels ongeslagen sinds hij vorig jaar zomer het roer overnam van Frank de Boer. 20 zou een mooi rond getal zijn.