‘Het was een klotemoment’: Jurriën Timber kritisch over zijn aandeel in gelijkmaker van Ecuador

Beeld ANP

Dat hij het leeuwendeel van de persoonlijke duels met Enner Valencia in zijn voordeel had beslist, klonk misschien als een compliment, maar de verdediger van Ajax bleef zelf toch vooral hangen bij dat moment kort na rust. Het moment waarop de opbouw van Oranje weer eens heel moeizaam verliep en de bal via Andries Noppert, Daley Blind, Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong uiteindelijk bij Timber belandde. Moisés Caicedo zette zijn tanden in de Nederlandse verdediger en een fractie later was het via Enner Valencia: 1-1.

“Bij dat moment dribbel ik gewoon te lang,” zei Timber, schuldbewust. “We wisten dat ze agressief zouden zijn. Dat als je dribbelt, ze altijd zouden blijven volgen. Op die plek mag je gewoon de bal niet laten afpakken. Het was een klotemoment en het was helemáál klote dat die goal viel. Ze waren vandaag agressiever dan wij.”

Ecuador kreeg op dat moment wat het verdiende. Oranje had zo gehoopt dat het in de tweede helft kon profiteren van de ruimtes die de Zuid-Amerikanen zouden gaan weggeven in hun jacht op de gelijkmaker. Na de 1-1 hoefde Ecuador niet meer zo nodig, maar ook Oranje liet aanvallend niets meer zien. “Als je kijkt naar de kwaliteiten die wij hebben, dan moeten we van achteruit meer doen met de bal,” aldus Timber. “Twee doelpogingen maar van ons? Dat is echt veel te weinig voor het Nederlands elftal.”

‘Aan de bal moet het beter’

Toch kan het zwaarbevochten punt, in een wedstrijd die waarschijnlijk de slechtste was sinds Louis van Gaal het roer weer in handen nam, nog goud waard blijken. “Uiteindelijk gaat het wel om resultaat en we stonden in de tweede helft ook niet achter. Natuurlijk wil je winnen, maar het was ook belangrijk dat we niet zouden verliezen. Ik had niet per se het idee dat 1-1 het maximaal haalbare was, maar je moet gewoon resultaat halen op een WK. Dat is wel gedaan. En nu focussen op Qatar. Ik maak me geen zorgen, maar we moeten wel gaan kijken hoe het beter kan.”

Bovendien zijn er op dit WK toplanden die zich meer zorgen maken. De verliezende Argentijnen en Duitsers zijn in paniek. De Belgen wonnen weliswaar, maar lieten tegen Canada ook weinig zien. “Maar wij moeten naar onszelf kijken,” zei Timber. “En ook kijken naar de dingen die wél goed gingen. Ik denk dat we niet heel veel hebben weggegeven. Aan de bal moet het wel echt beter. Qatar mogen we niet onderschatten, daar moeten we drie punten pakken en vooral veel beter zijn aan de bal. Ja, we gaan voor de groepswinst natuurlijk. Het komt goed uit dat Ecuador niet heel ruim heeft gewonnen van Qatar. Maar ook nu geldt: wij moeten naar onszelf kijken en de dingen verbeteren die niet goed gaan.”

Steven Berghuis

Daar was Ajax-collega Steven Berghuis het mee eens. De middenvelder was zijn basisplaats kwijt, terwijl Timber juist in de ploeg was gekomen. “We verloren te snel de bal en kwamen om die reden niet in de aanvallende zone,” zei Berghuis.

“Je zag bij hen de energie en de spirit toenemen. We mogen blij zijn met een punt. Dit was het maximale. Ik viel wel in om meer creativiteit te brengen, maar dat pakte ook niet goed uit. Ik viel niet goed in. Ecuador is zeker niet slecht, dat wist ik al van de Zuid-Amerikaanse jongens bij Ajax. Maar we moeten zelf ook veel dingen veel beter doen. Zorgwekkend is niet het woord dat ik zou willen gebruiken als het over ons veldspel gaat. Maar we moeten beter en hopelijk gaan we dat tegen Qatar ook laten zien.”