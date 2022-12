Het spook Maradona begint Lionel Messi nu echt in zijn nek te hijgen

Lionel Messi gaat voor de vijfde keer proberen om met Argentinië dan eindelijk wereldkampioen te worden. In deze rubriek volgt Het Parool zijn missie. Aflevering 7: Messi is on fire.

Nu begint het spook Maradona Lionel Messi echt in zijn nek te hijgen.

De finale van het WK is bereikt na een behoorlijk makkelijke 3-0 overwinning op Kroatië. Slechts één zege is Messi verwijderd van dat wat zijn criticasters hem verwijten nooit te hebben gedaan.

Wereldkampioen worden.

Waarom hij voor zovelen nog altijd in de schaduw van Maradona opereert omdat die dat wel deed.

Wereldkampioen worden.

Sisyfus

De verwachtingen hangen als een molensteen om zijn nek.

Al vier keer rolde hij als een moderne Sisyfus de steen de berg op, vier keer rolde de steen weer naar beneden.

Messi gaat op zijn vijfde WK op voor zijn tweede WK-finale. Hij verloor de eerste in 2018 van Duitslands Mario Götze.

Maradona speelde er ook twee. Hij won de eerste en verloor de tweede van Duitslands Andy Brehme.

Maar nog zal het niet genoeg zijn voor de Maradona-adepten.

Pad naar de finale

Kijk alleen naar het pad dat de twee aflegden op hun reis naar de finale.

Maradona versloeg in 1986 in de kwartfinale Engeland met 2-1. Pluisje scoorde in die wedstrijd twee van de meest iconische doelpunten uit de historie van het wereldkampioenschap.

En in de halve finale tegen België, 2-0, maakte hij op fraaie wijze ook beide doelpunten.

Messi scoorde in de kwartfinale tegen Nederland uit een penalty en gaf een meesterlijke assist.

Datzelfde deed hij in de halve finale tegen Kroatië.

Die dribbel en de voorzet op Álvarez bij de 3-0 waren schitterend, al had verdediger Gvardiol, van wie zo hoog werd opgegeven dit toernooi, bepaald niet zijn avond.

(Nog even over de 2-0 van Álvarez. Dat was een heerlijke klutsgoal, die sterk deed denken aan die frommelgoal die Messi’s landgenoot Mario Kempes in de WK-finale van 1978 tegen Nederland maakte.)

Keizerrijk Maradona

Maar goed, Messi gaat met elke wedstrijd wat meer rechtop lopen. Hij heeft zijn bijnaam De wandelaar sinds de strijd tegen Nederland van zich afgeworpen en er wat vervelende, maar broodnodige trekjes erbij genomen, die hem bij zijn supporters geliefder maken. (Weer dat gemekker tegen de scheidsrechter.)

Hij heeft het vuur in zichzelf opgepookt. Hij dribbelt als vanouds, en gelooft nu zelf heel erg in zijn missie.

Hij staat met zijn krijgers voor de vesting van het keizerrijk Maradona.

Nu nog de beslissende slag.

Een of meer doelpunten in de finale zou helpen. Dat kreeg Maradona nooit voor elkaar.

En dan die wereldbeker in de lucht steken. Dan zou hij eindelijk, eindelijk, eindelijk uit de schaduw van Maradona kunnen stappen.

Messi is on fire. Hij rammelt hardhandig aan de poort.