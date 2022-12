Het grote verheugen is begonnen, Van Gaal heeft kleine week om te broeden op masterplan voor Messi

Denzel Dumfries, Memphis Depay, Cody Gakpo, Frenkie de Jong en Jurrien Timber tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal op het Qatar University trainingscomplex. Beeld ANP

In het zonnetje langs het trainingsveld van Oranje staat deze zondag Ronald de Boer. Terwijl hij wijst naar de trainende spelers voor zijn neus, schetst hij in een paar rake zinnen het gevoel van deze week. “Vrijdag spelen deze jongens tegen Argentinië. En dus ook tegen Messi. De Last Dance voor Messi op een WK is bezig en jij kunt geschiedenis schrijven door hem uit te schakelen. Dat is wat, hoor.’’

Zaterdagavond was De Boer bij de achtste finale van de komende tegenstander. Samen met 30.000 in het blauw-wit uitgedoste Argentijnse fans genoot hij van de beleving bij de 2-1 zege op Australië. De Boer: “Je zou spontaan voor Argentinië worden, wát een passie en een sfeer. Maar natuurlijk hoop ik dat Nederland wint. Dat Louis wint. Ik zou het hem zó gunnen. En het kan zeker. Er liggen kansen. Tuurlijk wel.’’

Louis is uiteraard Louis van Gaal. Die staat even verderop alweer te coachen. Messcherp in een partijspel, nog geen halve dag na de 3-1 winst van Oranje op de Verenigde Staten. Zoals altijd daags na een WK-wedstrijd is dit een training voor de wisselspelers. De basisspelers fietsen bij de kleedkamers uit. De sfeer is er één van lachende gezichten. Van veel lol.

Van Andries Noppert lazen we zaterdag op deze site dat hij in zijn tijd bij NAC soms in blote bast trompet speelde als sfeermaker. Vandaag is hij de cameraman die filmt hoe Nathan Aké en Virgil van Dijk zich uitleven op een spinningfiets.

Andries Noppert filmt Nathan Aké en Virgil van Dijk. Beeld ANP

Noppert tegen Messi. Nog maar kort geleden leek dat een ondenkbare clash op een voetbalveld. ‘Dat het nu gaat gebeuren is leuk, hoor,’ zegt Noppert. “Maar ook bij Messi moet je de ballen gewoon tegenhouden. Ja toch?’’ Zoals Daphne van Domselaar er ineens stond bij het laatste EK van de Oranjevrouwen – en direct de gunfactor had in Nederland – zo is het bij de mannen ook met Noppert.

De zege op de VS is in de groep uitbundig gevierd. Op een filmpje kwam de aankomst zaterdagnacht in het spelershotel voorbij. Dansende spelers op de klanken van Waka Waka, de hit van zangeres Shakira en de titelsong van het WK 2010. Symbolisch wel, uitgerekend dat nummer, van een toernooi waar Oranje ook een vorm van resultaatvoetbal speelde zoals nu.

Van Marwijk

Bert van Marwijk had destijds als bondscoach dezelfde missie als Van Gaal: wereldkampioen worden. Van Marwijk zei destijds dat hij eindelijk eens wilde breken met het sterven in schoonheid, wat al te vaak was gebeurd met Oranjeteams bij grote toernooien. Net daarvoor was het EK van 2008 er een schoolvoorbeeld van geweest. Na een voorronde met oogstrelend spel onder bondscoach Marco van Basten stortte de boel in de tweede ronde in. Meteen was het ‘exit’ Oranje.

Nu is Van Gaal de man met een plan. De strekking kan in één zin: zelf de boel gesloten houden en spelen op het onnodige balverlies van de tegenstander. Aantrekkelijk om naar te kijken of niet, het werkt als een tierelier. Tegen de VS waren twee spelers in het bijzonder geviseerd in het plan: centrale verdediger Tim Ream, bij ‘Team USA’ de minste opbouwer, en Christian Pulisic als de beste aanvaller. Na afloop bleek uit de statistieken dat Pulisic het minst aan de bal was geweest en Ream juist het meest.

Masterplan voor Messi

En nu heeft Van Gaal een kleine week om te broeden op een masterplan voor Messi. Ronald de Boer heeft er al een beetje over nagedacht. “Je kunt je richten op Messi, maar je kunt ook denken: van wie krijgt hij de ballen eigenlijk? Dan sluit je zoveel mogelijk de aanvoer naar hem af.’’



Na Senegal, Ecuador, Qatar en de VS wordt Argentinië de eerste ploeg die Oranje treft met échte individuele topkwaliteit in de gelederen. Maar: té veel ontzag is ook weer niet nodig. Deze Messi is niet meer de speler die drie, vier jaar geleden op zijn top was. Zijn sprints met de bal aan de voet, ze zijn lang niet altijd meer dodelijk. Je krijgt als tegenstander nu vaker een reparatiekans. Ook op dit WK.