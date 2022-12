Gemengde gevoelens Van Gaal: ‘Ik laat goede groep achter, alleen zónder buitenspelers op topniveau’

Louis van Gaal troost Virgil van Dijk na de verloren penaltyreeks tegen Argentinië. De kwartfinale op het WK in Qatar werd zijn laatste als bondscoach. Beeld ANP

“Ik ga niet door bij het Nederlands elftal. Dit was mijn laatste wedstrijd.” Het is al twee uur ‘s nachts in Doha als Louis van Gaal met holle ogen de zaal in kijkt. Even is het stil. Bijna 35 jaar geeft hij al persconferenties. Deze drukt zichtbaar zwaar op zijn gemoed.

“Dit was mijn laatste wedstrijd.” Hij zegt het hier in relatie tot Oranje en tot zijn bondscoachschap. Maar het kan ook zomaar een definitief afscheid zijn in het vak.

Buiten, op het grote plein voor het Lusail Stadion, vieren Argentijnse fans uitbundig de overwinning. Binnen trekt Van Gaal een conclusie die hij - als trainer die altijd heeft geprobeerd het toeval uit te sluiten - schoorvoetend accepteert.

“Het is de tweede keer dat we na verlenging en penalty’s verliezen van Argentinië op een WK onder mijn leiding. De bondscoach die geleerd had van de eerste keer, had nu een wetenschappelijke onderbouwing van de penaltyreeks. Die had spelers gevraagd er bij hun clubs op te trainen voordat het zou gaan gebeuren. Alles om de loterij te starten met een plusje. Toch is het weer niet gelukt.”

Over de wedstrijd zelf is hij duidelijk. Die kun je in tweeën knippen. In de eerste helft zag hij hetzelfde probleem van heel dit WK. “Bij balbezit konden we de vrije man niet vinden. Was het ook niet balvast genoeg. In de rust hebben we daarom Teun Koopmeiners en Steven Berghuis erin gegooid. En later Luuk de Jong en Wout Weghorst en hebben we na 1-3-4-3 ook 1-4-4-1-1 en 1-4-4-2 gespeeld. Argentinië moest schakelen, we zijn fantastisch teruggekomen. Van 2-0 achter naar 2-2 tegen een topland dat veel druk geeft op de bal. Maar ja, uiteindelijk sneuvel je toch.”

Kort na zo’n extreme teleurstelling is de vraag of hij al ook een iets bredere analyse kan maken. Wat laat Van Gaal achter voor opvolger Ronald Koeman, die op 1 januari begint? “Ik laat een goede groep achter. Met spelers op wie ik trots ben. Zowel in de persoonlijke omgang als in voetbalsfeer was deze groep heel hecht.’’

Hij vindt dat er ‘veel voetbalvermogen’ in de selectie zit. “Daarom hebben we 20 wedstrijden niet verloren sinds we vorig jaar zomer met elkaar zijn gestart. Dat is niet voor niets. Alleen hebben we geen rechter- en linkerspits zoals ik die had bij Ajax. Geen Overmars, geen Finidi George. Als we met buitenspelers voetballen, kan het alleen in plan B- of C. Maar twee lange spitsen opstellen en ballen zo snel mogelijk in de 16-meter pompen, dat ga je niet altijd doen. Je wil niet de hele tijd opportunistisch spelen.”

“Je hebt buitenspelers nodig die een man passeren. Die heeft ons voetbal momenteel niet, niet voor het allerhoogste niveau van een WK en de strijd met toplanden. Daarom ben ik anders gaan spelen. En zijn we nog een eind gekomen. Net geen halve finale. Op pingels eruit.”

Ronald Koeman trok dezelfde conclusie in 2019

Terwijl Van Gaal wacht op een volgende vraag uit de zaal gaan na deze woorden de gedachten als vanzelf naar Koeman. De volgende bondscoach dus, maar óók de man die eerder al eens met een groot deel van deze Oranje-selectie werkte.

En die in de zomer van 2019 in feite dezelfde conclusie trok als Van Gaal nu. “We kunnen tot op een bepaald niveau reiken met Oranje. Maar voor een volgende stap is meer kwaliteit in de aanval nodig. Er is nu geen aanvaller met een Nederlands paspoort die onomstreden basisspeler is bij een club uit de top-8 van Europa. Daar moet het wel naar toe.”

Koeman zei dit direct na de verloren finale van de Nations League tegen Portugal. In die wedstrijd in Porto speelde Oranje nog wel met buitenspelers, maar Ryan Babel en Steven Bergwijn kwamen geen man voorbij. Eén schot op doel loste Oranje in 90 minuten. Alleen het inbrengen van pinchhitter Luuk de Jong zorgde nog voor wat druk op de Portugese goal. Maar de 1-0 eindstand was terecht en logisch.

Tussen zomer 2019 en winter 2022 zit drieënhalf jaar. Best een flinke tijd in voetbal, maar eigenlijk is er nog niets wezenlijks gebeurd in die aanvallende ontwikkeling.

In een land als Engeland kijken ze als volgt naar de offensieve opties van Oranje: louter mannen die niet slaagden bij Manchester United (Depay), Tottenham Hotspur (Bergwijn, Janssen), Burnley (Weghorst), Watford (Berghuis) en Newcastle United (Luuk de Jong). En neem Davy Klaassen (mislukt bij Everton) er ook maar bij.

Cody Gakpo

Cody Gakpo, Xavi Simons, Noa Lang, Arnaut Danjuma, Brian Brobbey; zij waren er in 2019 nog niet bij en hebben nog de leeftijd om door te groeien. Gakpo beleefde dit WK zijn internationale doorbraak. Misschien komen er over anderhalf jaar, bij het EK van 2024 in Duitsland, nog één of twee spelers uit dat rijtje bij.

Simons en Lang hebben in Qatar alvast kunnen proeven. Van Gaal zit bijna aan het eind van zijn persconferentie als hij dat aspect benoemt. “Ik kijk terug op een fantastische periode met spelers die ik over het algemeen altijd heb geselecteerd. Daarnaast hadden we hier ook vier jonge spelers mee die hebben kunnen leren.”

En weg is hij. Na misschien wel zijn laatste persconferentie ooit. Al weet je nooit of hij zich op zijn 71ste tóch nog laat verleiden als Engeland of Duitsland belt.