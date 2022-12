Geestdrift, creativiteit én chagrijn: hoe deden de Ajacieden het op het WK?

Elf spelers van Ajax waren actief op het WK. Het toernooi verliep voor geen van allen vlekkeloos. Al haalde Oranje de kwartfinales en blonk Mohammed Kudus uit bij Ghana.

Ajax was met zeven spelers hofleverancier van het Nederlands elftal, dat uiteindelijk vijf wedstrijden speelde in Qatar voordat de doorgedraaide Argentijnen in de kwartfinales een einde maakte aan de droom om wereldkampioen te worden.

Eén Oranje-Ajacied kwam niet in actie op het toernooi: doelman Remko Pasveer. Middenvelder Kennetyh Taylor moest het doen met een korte invalbeurt tegen Qatar. Daley Blind maakte de meeste wedstrijdminuten. Hij miste alleen de slotfase en de verlenging tegen Argentinië, toen invallers Wout Weghorst en Luuk de Jong plan B in werking hadden gezet.

Gebrek aan snelheid

Blind kan terugkijken op een redelijk WK. Tegen de Verenigde Staten, in de achtste finales, drukte hij zijn stempel met een doelpunt en een assist op Denzel Dumfries. In Oranje speelde hij als wingback, waarmee zijn gebrek aan (defensieve) snelheid werd gecompenseerd. Bij Ajax was Blind als linksback en als centrale verdediger zijn basisplaats kwijtgeraakt in de laatste weken voor het WK.

Die plek heeft hij onder Alfred Schreuder niet zomaar terug. De trainer van Ajax heeft minder vertrouwen in de ervaren Blind (hij staat op 99 interlands) dan bondscoach Louis van Gaal. Het lijkt er sterk op dat de ‘prijzenpakker’ (hij werd zeven keer kampioen met Ajax) zich na 333 officiële wedstrijden gedwongen voelt afscheid te nemen van ‘zijn’ club. De ambitieuze Belgische kampioenskandidaat Royal Antwerp ziet Blind graag komen.

Gemengde gevoelens

Ook Jurriën Timber was – op de openingswedstrijd tegen Senegal na – een vaste waarde voor Van Gaal. De jonge verdediger schudde in Qatar de ergernis en teleurstelling van zich af, nadat hij met Ajax in de laatste week zeven dure punten had verspeeld aan PSV, Vitesse en Emmen. Timber zelf, vorig seizoen nog uitgeroepen tot beste speler van de eredivisie en doorgaans een stabiele factor, ging in die fase ook kopje onder vanwege het gebrek aan discipline en weerbaarheid in het dolende elftal.

Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Bergwijn zullen met gemengde gevoelens terugkijken op het toernooi. Berghuis etaleerde geestdrift, creativiteit en lef, maar Van Gaal zag geen basisspeler in hem. Klaassen scoorde als invaller tegen Senegal (2-0), maar in de duels waarin hij mocht beginnen, stelde de middenvelder teleur. Tegen de VS werd hij na één helft al gewisseld.

Voor aanvaller Bergwijn had het WK weinig moois in petto: in drie duels vroeg gewisseld, geen goals, geen assists. Voor alle drie geldt: ze hebben hun zinnen een paar weken kunnen verzetten, maar het chagrijn waarmee ze bij Ajax vertrokken, is niet weggespoeld.

Servië, Mexico en Ghana

Dat lukte Dusan Tadic slechts ten dele. Hij overleefde met Servië de groepsfase niet, maar de aanvoerder had wel twee assists: tegen Kameroen (3-3) en tegen Zwitserland. Die laatste wedstrijd werd met 3-2 verloren, zodat Tadic zich vorige week alweer bij Ajax op het trainingsveld meldde.

Voor de twee Mexicanen in dienst van Ajax was het WK ook snel voorbij: Edson Álvarez en Jorge Sánchez konden na drie wedstrijden hun koffers pakken.

De enige die zich in Qatar in de kijker speelde, was Mohammed Kudus. Hij blonk met Ghana uit tegen Portugal en scoorde twee keer tegen Zuid-Korea, maar het was niet voldoende om de knock-outfase te bereiken.

Toch zijn veel Europese topclubs geïnteresseerd in Kudus, waaronder Borussia Dortmund en Liverpool. En Kudus zelf stuurt aan op een winterse transfer, omdat hij van mening verschilt met Schreuder over wat zijn beste positie is in het elftal. Het is onzeker of hij erbij is als Ajax op 8 januari de competitie hervat tegen NEC. En dat gaat dus ook op voor Blind.

Wie er ook terugkeren, en in welke vorm of mentale staat dat ook is, fit zijn de spelers zeker. Ook degenen met weinig (of geen, zoals Pasveer) wedstrijdminuten in de benen, hebben drie of vier weken hard en scherp getraind.