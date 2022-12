Geblesseerde Tarik Tissoudali steunt Marokko vanaf de tribune: ‘Als we dit WK winnen, komt er een aardbeving’

Met twee doelpunten in de play-offs tegen Congo droeg Tarik Tissoudali bij aan de kwalificatie van Marokko voor het WK. Maar de Amsterdammer is er niet bij in Qatar. Hij liep een zware knieblessure op.

Tarik Tissoudali (29) kan zijn ploeggenoten in Doha in levenden lijve succes wensen voor hun kwartfinalewedstrijd, zaterdag tegen Portugal. Hij is vrijdag in het vliegtuig gestapt naar Doha. Op uitnodiging van de Marokkaanse voetbalbond woont de voetballer van AA Gent het voor zijn land historische duel in het Al Thumamastadion bij.

“Ik ben heel blij dat ik even bij de jongens kan zijn. Ze in de ogen kan kijken. Een kort bezoekje, meer is niet nodig. Ik slaap ook niet bij de groep in het hotel. De spelers moeten zich kunnen concentreren op de wedstrijd. Te veel afleiding is niet goed.”

Scoren tegen Congo

Tissoudali, geboren in Amsterdam, opgegroeid in de Staatsliedenbuurt, woont in België. De voormalig voetballer van onder meer Telstar, VVV, Le Havre en Beerschot is vorig seizoen bij AA Gent doorgebroken. De vleugelaanvaller van weleer werd schaduwspits en die transformatie maakte van hem een topschutter. Tissoudali maakte in 34 duels liefst 21 goals.

Halverwege dat seizoen – het beste uit zijn loopbaan – debuteerde hij voor Marokko, in januari van dit jaar tijdens de Afrika Cup.

Zijn finest hour beleefde Tissoudali enkele maanden later in Kinshasa, hoofdstad van de DR Congo. Marokko moest zich ten koste van Congo in de play-offs proberen te kwalificeren voor het WK. Tissoudali viel in en maakte met een weergaloos doelpunt de 1-1. “Die goal was belangrijk. We stonden onder druk. De 2-0 van Congo hing in de lucht. Met dit resultaat waren we vol vertrouwen voor de thuiswedstrijd.”

In Casablanca won Marokko met 4-1. Tissoudali was basisspeler en hij scoorde opnieuw. “Er brak een volksfeest los.”

Voorste kruisband

Eind juli sloeg het noodlot toe. In de tweede competitiewedstrijd van dit seizoen, tegen Sint-Truiden, scheurde Tissoudali de voorste kruisband van zijn rechterknie. Een van de zwaarste blessures die een voetballer kunnen treffen, met een revalidatietijd van zes tot negen maanden. “Ik was nog nooit geblesseerd geweest, op wat kleine klachten na. Maar achteraf denk ik: het seizoen ervoor was heel lang geweest. Ik had nog nooit 60 wedstrijden in een jaar gespeeld. Twee weekjes vakantie was te kort, ik was niet uitgerust, niet fris. Ik zakte zomaar door die knie heen, er was geen contact.”

Hij wist meteen dat het mis was. Er ging een dikke streep door zijn WK. “Het was een klap, maar ik kon me daar in de dagen en weken erna wel overheen zetten. Maar nu het toernooi bezig is en Marokko geschiedenis schrijft, heb ik het wel moeilijk.”

Met ongelofelijk veel trots volgt Tissoudali de verrichtingen van zijn team voor de tv, thuis in België. Soms op het puntje van zijn stoel, zoals tijdens de thriller tegen Spanje in de achtste finales, een duel dat in 0-0 eindigde en dat Marokko won vanaf de penaltystip. “Zenuwslopend.”

Broederschap

Marokko verbaast de hele wereld met een plek in de kwartfinales, dat was het land nooit eerder gelukt. Toch had Tissoudali vooraf wel een goed gevoel over de kansen dit toernooi. “Presteren op het WK is vooral een kwestie van discipline, organisatie en teamgeest. Dat is in deze selectie allemaal aanwezig. Tegen Spanje heeft dat zelfs de doorslag gegeven. Er is broederschap, individuele kwaliteit en een goede bondscoach.”

Die bondscoach is Walid Regragui. Hij nam de taken over van Vahid Halilhodzic – de 70-jarige Bosniër werd in augustus ontslagen, juist omdat hij de groepsdynamiek niet op gang zou kunnen krijgen. Hij hield internationals als Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui buiten zijn selectie, omdat zij meer om hun club dan om de nationale ploeg zouden geven.

Ziyech en Mazraoui

De terugkeer van Ziyech en Mazraoui onder de nieuwe bondscoach heeft het elftal een flinke kwaliteitsimpuls gegeven. Tissoudali: “Walid Regragui is Marokkaan en zelf voetballer geweest. Hij heeft een goede sfeer gecreëerd en hij schenkt spelers veel vertrouwen. Die spelers gaan voor hem door het vuur.”

Regragui stak na de zege op Spanje de loftrompet over zijn 31-jarige keeper Yassine Bounou, die de penalty’s keerde van Soler en Busquets: “Hij is een van de beste keepers ter wereld.” De opvallendste veldspeler in de selectie is Sofyan Amrabat, de oud-Feyenoorder die voor Fiorentina speelt. “Ik vind hem op dit WK echt wereldtop,” zegt Tissoudali. “Hij was na de zege op Spanje heel emotioneel. Sofyan draagt verantwoordelijkheid voor het hele land, zo voelt hij dat.”

Tissoudali heeft niet het gevoel dat de kwartfinale het eindstation is voor Marokko. “Dit is het moment om echt te stunten. En dan denk ik aan het hoogst haalbare: wereldkampioen worden.” En als dat gebeurt? “Dan volgt een aardbeving in Marokko.”