Gakpo geeft kleur aan flets, maar efficiënt Oranje

Oranje viert de 2-0 van Frenkie de Jong. Beeld AFP

Een cirkel van Oranje-spelers vormt zich kort na afloop, op het veld van het Al Baytstadion. Vrolijk brullend zweept Memphis Depay de boel op.

Het spel was wederom taai en traag. Nu tegen een zwakke thuisploeg, die bovenal wilde ontregelen en vertragen. En opnieuw was moest met een vergrootglas worden gezocht naar de positieve punten in het spel. En wederom was daar Cody Gakpo met de openingsgoal, de enige speler die tot nu toe enige gloed heeft gegeven aan Oranje.

Het gaf een mooi warm beeld, na 26 minuten spelen in Al Khor. De juichende Gakpo had net zijn derde WK-goal op rij gemaakt en schuin achter hem straalde zijn Togolees-Brabantse familie, klappend en lachend op de lagere tribunedelen van het stadion.

Het begint stilaan een verhaal te worden dat de wereld verovert: de internationale doorbraak van Gakpo, jonge voetballer uit Eindhoven. “Dat geeft een heel fijn gevoel,” zei de 23-jarige PSV-aanvaller na afloop, bescheiden als altijd, gevolgd door de klassieke dooddoener dat het ‘toch vooral om het team gaat’.

Bijzonder drieluik

Dat neemt allemaal niet weg dat Gakpo geschiedenis heeft geschreven, als eerste Nederlandse speler ooit die scoorde in alle groepsduels op een groot eindtoernooi, nota bene met een bijzonder drieluik: eerst met het hoofd (tegen Senegal), daarna met links (tegen Ecuador) en tenslotte met rechts (tegen Qatar). En dat voor een speler die in juni van dit jaar nog worstelde in het Nederlands elftal, wat bondscoach Louis van Gaal ertoe bracht op te merken dat het Oranjeshirt nog ‘te zwaar woog’ op zijn jonge schouders.

“Hij is echt on fire,” zei de bondscoach dinsdag na afloop van de wedstrijd in Qatar. “Juist daarom spaarde ik hem ook, door hem voortijdig te wisselen.”

Nederland-Qatar was welbeschouwd een veredelde oefenwedstrijd, als opmaat voor de knock-outfase. De tegenstand was te zwak om écht grote conclusies uit het spel van Oranje te kunnen trekken. Nederland zinderde geen moment, was dinsdag tactisch wel beter in balans dan tegen Ecuador en de teruggekeerde spits Memphis Depay wordt stilaan fitter, maar dat geeft na drie moeizame groepsduels nog geen reden tot groot optimisme.

Ontbrekende puzzelstukjes

Toch dwong Oranje als groepswinnaar wél de theoretisch gunstigste route af door het toernooi. Niet alleen wat betreft de potentiële tegenstanders, maar ook als het gaat om het aantal rust- en trainingsdagen richting de achtste finales.

Los daarvan zegt het niveau in groepsduels doorgaans weinig over het vervolg, zo leert de geschiedenis. De voorbeelden zijn eindeloos, zoals op het afgelopen EK in 2021 nog, toen Oranje in zijn groepswedstrijden beter speelde dan nu in Qatar, maar daarna prompt onderuitging tegen Tsjechië.

Voor zo’n scenario tracht Van Gaal nu op alle denkbare manieren te waken. De puzzel van zijn elftal telt nog altijd ontbrekende stukjes: te weinig spelers hebben de vorm die je voor een WK zou wensen. Maar tegelijk kwam Oranje tegen Qatar weer iets dichter bij de best denkbare formatie, met een eerste kern van grofweg vijftien spelers die steeds wat fitter worden.

Bovendien bewees een speler als Davy Klaassen zijn waarde in het geheel. Hij was betrokken bij beide goals en werd verkozen tot man van de wedstrijd. Marten de Roon hield Frenkie de Jong uit de wind, wakend over de balans op het middenveld. En defensief behoort dit Nederlands elftal onomstreden tot de wereldtop, zelfs afgezet tegen de absolute topfavorieten van dit toernooi.

Aanvallende waarde

Oranje begon gisteren nog vrij hoopvol aan de wedstrijd, ondanks de vaak onnavolgbare Gambiaanse scheidsrechter. Onverstoorbaarheid was geboden tegen een tegenstander die vooral achteruitliep. In het eerste kwartier lukte dat redelijk, waarbij de vleugelbacks Daley Blind en Denzel Dumfries eindelijk weer eens wat aanvallende waarde toonden.

Maar na de openingsgoal van Gakpo was het aanvalsspel al snel weer te mager. Pas kort na rust vergrootte het Nederlands elftal de voorsprong, toen Frenkie de Jong attent reageerde op een rebound na een geblokt schot van Depay: 2-0. In het vervolg telde voor Van Gaal vooral een blik op komende zaterdag, als Nederland de achtste finale speelt in het Khalifa International Stadion in Doha.

De jonge Xavi Simons kreeg geen kans om in te vallen. De bondscoach keek vooral naar speelminuten en belastbaarheid richting de aankomende tegenstander, niet zozeer naar nieuwe aanvallende impulsen. “In dat opzicht zijn we aardig op weg, vind ik,” aldus Van Gaal. “Of ik nog net zoveel in de wereldtitel geloof? Ja, natuurlijk. Waarom niet?”

Senegal geplaatst ten koste van Ecuador Senegal heeft zich als nummer 2 van groep A geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal. De kampioen van Afrika ­versloeg Ecuador in de laatste poulewedstrijd met 2-1 en passeerde de tegenstander daardoor in de stand. Aanvoerder ­Kalidou Koulibaly schoot in de 70ste minuut de winnende treffer binnen in het Khalifa Interna­tionalstadion. Senegal eindigde met zes punten als tweede in de poule achter Nederland, dat zeven punten pakte. Ecuador werd met vier punten uitgeschakeld. Senegal treft zondag in de achtste finale de winnaar van poule B. Oranje neemt het zaterdag op tegen de nummer 2 van die groep.