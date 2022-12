Gaat Nederland ooit nog een verrassend voetballand zijn op een groot toernooi?

Teun Koopmeiners, Lautaro Martinez en Wout Weghorst tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op 9 december 2022. Beeld ANP

Trots keek de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic de zaal in maandagmiddag, in het enorme mediacentrum van Doha. Een leger aan verslaggevers en cameramensen uit alle uithoeken van de wereld verdrong zich in het reusachtige auditorium, om maar een glimp op te vangen van de Kroatische voorgalm op de halve finale van het WK.

Dinsdag zal dat niet anders zijn, maar dan in een Marokkaanse context. Twee relatief kleine voetballanden die een wereldprestatie leverden op dit WK, Kroatië zelfs al voor de tweede keer op een rij. Het zijn de twee alom geknuffelde outsiders bij de laatste vier, na overwinningen op topfavorieten zoals Brazilië, Spanje en Portugal.

De vraag of Kroatië en Marokko wel ‘onderscheidend’ genoeg spelen, zal vermoedelijk nergens ter wereld klinken. Er is liefde alom voor deze twee compacte vechtploegen, waarin ieder individu zich ondergeschikt maakt aan het teambelang. Luka Modric en Hakim Ziyech: hun technische klasse was nog slechts mondjesmaat zichtbaar in Qatar. Maar voortreffelijk is hun rol als onderdeel van het collectief.

Topaanvallers

Het maakt de discussie in Nederland nog wat fascinerender, koddiger ook. Bondscoach Louis van Gaal kreeg allerlei kritiek vanwege zijn speelwijze met Oranje, een team geheel zonder topaanvallers nota bene, dat onder Van Gaals leiding geen enkele reguliere WK-wedstrijd verloor.

Goedbeschouwd trachtte de Nederlandse bondscoach iets vergelijkbaars te creëren als Marokko en Kroatië. Een hecht, slim spelend team dat wedstrijden op details kon beslissen, ondanks méér individuele kwaliteiten bij de toplanden. Die missie slaagde slechts deels. Het spel was aan de bal te matig, een uitvoerige voorbereiding op strafschoppen haalde niets uit.

Maar tegelijk: in twaalf WK-wedstrijden onder de afzwaaiende bondscoach verloor het Nederlands elftal in 2014 en 2022 geen enkele wedstrijd, beide keren door strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië. En relevanter nog: tussen die twee WK’s onder Van Gaal door worstelde het Nederlandse voetbal met een ongekende voetbalcrisis, Oranje niet in de laatste plaats.

Twee eindtoernooien werden gemist. Het EK van vorig jaar mislukte volledig door verlies tegen Tsjechië in de eerste knock-outronde. In dat iets bredere perspectief heeft het iets nogal potsierlijks: mopperen dat Van Gaal niet ‘aanvallend’ genoeg speelde, of dat hij verdorie ouderwetse ‘buitenspelers’ had moeten opstellen.

Je zou haast vergeten hoe diep Oranje viel in de periode tussen Van Gaal I (2012-2014) en Van Gaal II (2021-2022), een korte opleving onder Ronald Koeman uitgezonderd. Nederland kon in die jaren alleen maar dromen van een WK-kwartfinale.

Vermaken

Tegelijk is voetbal ooit uitgevonden om te vermaken – en heel lang geleden was het Nederlandse voetbal inderdaad onderscheidend. Soms door een innovatieve of ronduit avontuurlijke speelstijl, uitgevoerd door hoogbegaafde en vaak eigenwijze voetballers. Zijn we dan helemaal niet meer schatplichtig aan Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp of Arjen Robben?

In romantisch en voetbalcultureel opzicht wellicht wel. Met de kanttekening dat het laatste succesvolle eindtoernooi dat enigszins aan onze oud-Hollandse eisen voldeed, alweer een kwart eeuw geleden is (het WK van 1998). Een tijd waarin je tegenstanders tactisch gezien nog werkelijk kon verrassen of overrompelen.

Bovendien leidde onze hang naar romantiek er óók toe dat het Nederlandse voetbal deze eeuw af en toe volkomen stilstond. Tussen grofweg 2013 en 2018 leerden we dat het internationale voetbal zich ontwikkeld had tot een veel dynamischer spel dan voorheen, uitgevoerd door topfitte teams die ‘omschakelen’ tot kunst verhieven. Het zogenoemd verzorgde, oud-Hollandse opbouw-spel, uitgevoerd in een statisch 4-3-3, bleek volledig achterhaald.

Druk zetten

Absolute topclubs met haast onbeperkte budgetten, zoals Manchester City, Liverpool en eerder FC Barcelona zetten de toon voor een nieuwe variant op aanvallend voetbal. Vroeg druk zetten en razendsnel omschakelen werd steeds meer het devies.

Moderne Nederlandse trainers zoals Erik ten Hag of Arne Slot volgden die koers op clubniveau, gevolgd door een legertje anderen. Met name Ajax investeerde daarbij nadrukkelijk in buitenlands toptalent: met alleen zelf opgeleide spelers bleek het onhaalbaar om enigszins aan te haken bij de Europese top.

Maar in het landenvoetbal zie je alweer andere tendensen. “Evolutie,” noemde Van Gaal dat steevast – en op het huidige WK zie je het onmiskenbaar terug. Vrijwel geen land heeft op elke positie zóveel kwaliteit als pakweg Manchester City of Liverpool. Er is veel minder tijd om te trainen, zeker in de aanloop naar het toernooi in Qatar. Slim pragmatisme is geboden om ruimtes te creëren: ‘provocerende pressing’ in het jargon van Van Gaal.

Vrijwel geen enkel land domineerde WK-wedstrijden zoals je dat vroeger wél zag: een tegenstander terugduwend op eigen helft, aanvallend met een overvloed aan balbezit en beweging. Spanje probeerde het, maar lag er in de achtste finale al uit tegen Marokko. Het sympathieke Zuid-Korea trachtte een helft lang Brazilië op te jagen, maar werd in de omschakeling volledig weggespeeld: 4-1.

Zelfs Frankrijk, met al zijn beschikbare topkwaliteit, leunt het liefst achteruit. Nu misschien niet zo gortdroog als op het WK van 2018, maar nog altijd zuinig en berekenend zoals bondscoach Didier Deschamps dat graag ziet. Dat land laat ook feilloos zien dat een spelsysteem helemaal niet bepalend is voor hoe ‘aanvallend’ of ‘defensief’ je exact speelt.

De Fransen speelden in Rusland al 4-3-3, een systeem dat helemaal niet per definitie attractief is. In werkelijkheid mikten de Fransen puur op resultaat, vaak met minimaal acht of negen spelers achter de bal, counterend met hun supersnelle vleugelspelers – en met groot succes.

Marokko speelt op dit WK óók 4-3-3, in theorie, maar in werkelijkheid is het eerder een soort teruggetrokken 4-5-1, waarbij het steeds véél minder balbezit had dan Spanje en Portugal.

Andere wetten

Maar waar moet het Nederlandse elftal in de komende jaren naartoe? Hoe kun je nog attractief, aanvallend of afwijkend voetbal spelen in een tijd dat het complete mondiale voetbal tactisch en fysiek volledig is doorontwikkeld, met totaal andere wetten dan pakweg vijftien of twintig jaar geleden?

Van Gaals opvolger Ronald Koeman is nooit een romanticus geweest, eerder een realistische pragmaticus. Maar de kans is best reëel dat de nieuwe bondscoach in eerste instantie teruggrijpt op een systeem met drie spitsen, zoals Van Gaal dat in de WK-kwalificatiereeks ook deed.

De nieuwe assistent en veldtrainer Sipke Hulshoff werkte jarenlang met Arne Slot bovendien: een trainer die gelooft in een team dat agressief en snel druk zet op de tegenstander. Tegen modale landen zou dat prima kunnen werken: Van Gaal zag zijn team op een vergelijkbare manier ook met 6-1 van Turkije winnen in de WK-kwalificatie, terwijl het heerste tegen Noorwegen in de Kuip (2-0).

Straks kan dat tegen landen zoals Ierland en Gibraltar ook prima, maar Oranje treft in zijn EK-kwalificatiegroep ook topland Frankrijk. En wat doet Koeman straks op een eventueel eindtoernooi, als het écht om de prijzen gaat? Trekt Oranje dan dapper ten aanval, of speelt het zogezegd ‘naar zijn mogelijkheden’?

In dat laatste schuilt een niet onbelangrijk deel van de crux. Dit Nederlands elftal is beter dan de teams waarmee Guus Hiddink, Dick Advocaat en Danny Blind tussen 2014 en 2018 moesten werken, maar met name voorin is het materiaal hooguit middelmaat of subtop op Europese schaal.

Geen topspits

De tijd van Arjen Robben en Robin van Persie is allang voorbij: sindsdien bracht het Nederlandse voetbal nooit meer een internationale topspits voort van dat kaliber. Memphis Depay is de enige die in de buurt kwam.

Ook Koeman zal daar tegenaan lopen. 5-3-2 of niet, ook hij zal een list moeten bedenken om op het EK of het WK van 2026 enige rol van betekenis te spelen, zeker zolang absolute topaanvallers zich niet aandienen in Nederland, liefst mét een extra creatieve middenvelder naast Frenkie de Jong.

Eindelijk weer een speler voortbrengen van het niveau Cruijff, Van Basten, Gullit, Bergkamp, Kluivert of Robben: dát zou pas ‘Hollandse School’ zijn. Pas dan krijg je het publiek ook op een EK of WK op de banken. Al het andere is, linksom of rechtsom, achterhaald en utopisch geleuter.