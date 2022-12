Feestende Marokko-fans, maar ook noodbevel en gewonden na plaatsing halve finale

Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Brussel

De ME besloot in Rotterdam in de omgeving van het Kruisplein om in te grijpen bij het WK-feest. Onder meer met politiepaarden werd de resterende menigte uiteengedreven. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

De ME is ook ingezet op het Moskeeplein in de Utrechtse wijk Lombok nadat daar onrust was ontstaan na de wedstrijd. Volgens de politie begon de avond feestelijk, maar werd het later “helaas grimmiger”. De ME is ingezet omdat rond het Moskeeplein dingen werden vernield, er zwaar vuurwerk werd gegooid en mensen agressief waren tegen de politie, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond.

Ook in de Schilderswijk in Den Haag heeft de ME ingegrepen.

Feestvreugde in Brussel na de Marokkaanse overwinning in de kwartfinales van het WK liep uit op rellen. De politie moest traangas en een waterkanon inzetten toen relschoppers vernielingen pleegden en met stenen en vuurwerk gooiden, melden Belgische media.