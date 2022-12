Feestende Marokko-fans, maar ook 13 arrestaties en 2 gewonden na plaatsing halve finale

Fans van Marokko op het Mercatorplein na de winst op Portugal. Beeld ANP

Na het laatste fluitsignaal stroomden Marokko-fans vanuit alle straten richting het Mercatorplein in West. Je zag er de blijdschap om de historische overwinning op Portugal te vieren. Er klonk getrommel, er waren vlaggen en vuurwerk, toeterende auto's en scooters.

Ook Hamza (14) kwam richting het plein. Hij weet het zeker: Marokko gaat volgende week wereldkampioen worden. “Van Spanje hebben we gewonnen, nu Portugal. We winnen alles! Dit maakt me trots Marokkaans te zijn!”

Op Plein ’40-’45 in Nieuw-West was er siervuurwerk te zien en knalvuurwerk te horen. Megud kocht koekjes, die hij uitdeelde aan de voorbijrijdende auto’s. “Ongelooflijk dat dit gebeurt, ik kan het gewoon niet geloven.” Ook bij de bibliotheek op het plein werd thee en koffie uitgedeeld, en koekjes voor de kinderen.

Gejuich en gezang

In theater De Meervaart vierden de ongeveer 650 voetbalsupporters, die daar bijeen waren gekomen om de wedstrijd te kijken, feest. De winst werd uitbundig gevierd met gejuich en gezang.

Ook in delen van Oost gingen blije voetbalsupporters de straat op om de Marokkaanse winst te vieren.

Rond 18.45 uur meldde de politie dat het op meerdere plekken in de stad onrustig was en dat er aanhoudingen waren verricht, omdat er zwaar vuurwerk was afgestoken.

Bij het Mercatorplein klonk rond 19.00 uur nog wat vuurwerk, maar het plein werd steeds leger. Het was koud en de meeste mensen gingen rond die tijd weer terug naar huis. Maar verderop bij Tussen Meer in Nieuw-West gaf de driehoek (burgemeester, justitie en politie) om 20.30 uur een noodbevel af. Daar moest iedereen het gebied verlaten. Wie aan zo'n bevel geen gehoor geeft, kan worden opgepakt. Later zette de politie op die plek nog een waterkanon in om de straten schoon te vegen.

Ook in Oost heeft de politie het kruispunt van de Molukkenstraat en Insulindeweg enige tijd afgezet. De ME werd ingezet waarna een grote groep het kruispunt verliet. In de Molukkenstraat sneuvelde een tramhokje.

Twee mensen gewond

De politie blikt terug op een ‘onrustige avond’, waarbij de sfeer op meerdere plekken in de stad grimmig werd en de politie stevig optrad. Er is zwaar vuurwerk afgestoken, wat voor veel overlastmeldingen zorgde. Er is op auto's gedanst en er zijn stenen naar de politie gegooid.

Tijdens de feestelijkheden op straat zijn twee mensen gewond geraakt. Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis, een ander kreeg vuurwerk in het gezicht, maar kon zelfstandig naar het ziekenhuis.

De politie hield dertien mensen aan voor belediging, het gooien van zwaar vuurwerk, het dragen van gezichtsbedekking en het gooien van stenen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. 340 keer is er preventief gefouilleerd, hierbij is een keer zwaar vuurwerk gevonden.

“Het is op sommige plekken ook heel gezellig geweest”, benadrukt een woordvoerder. “Maar het is een kleine groep die het verpest voor de mede-Amsterdammers.”

Waterkanon

Net als bij eerdere wedstrijden werden het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan zaterdag aangewezen als veiligheidsrisicogebieden tijdens en na de WK-wedstrijd. Dat betekent dat iedereen in het gebied door de politie gefouilleerd kan worden, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk. Dat gebeurde zaterdagavond en -nacht 340 keer, waarbij één keer zwaar vuurwerk is gevonden.

De politie werkte zaterdag samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. Ook stonden Amsterdamse moskeeën bij het vrijdaggebed stil bij de ongeregeldheden rondom de WK-voetbalwedstrijden met Marokko.

Na de overwinning van Marokko op Spanje dinsdag, kwamen honderden feestvierders samen om de overwinning te vieren met toeters en vuurwerk. Op het Mercatorplein greep de ME ook na een tijdje in. Nadat Marokko op 27 november van België won werden diverse brandjes gesticht, vernielingen gepleegd en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Daarbij ging een deelauto in vlammen op. Er werden die avond tien mensen aangehouden. Zeven van hen moesten zaterdag voor, tijdens en na de kwartfinale van Marokko tegen Portugal thuis blijven. Zij hebben zich volgens de politie allemaal aan de regels gehouden.

Marokko speelt woensdag de halve finale tegen Frankrijk.