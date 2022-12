Er lijkt helemaal geen energie meer in veldheer Lionel Messi te zitten

Lionel Messi gaat voor de vijfde keer proberen Argentinië eindelijk wereldkampioen te maken. In deze rubriek volgt Het Parool zijn missie. Aflevering 4: de teleurstelling.

Er moeten nieuwe batterijen in Lionel Messi. De Argentijn was, op een paar dribbels na, niet vooruit te branden. Hij liep erbij als een zoutzak. En dat terwijl hij Argentinië aan de hand had moeten nemen tegen Polen. Argentinië dat eigenlijk moest winnen om niet afhankelijk te zijn van de uitslag van Saoedi-Arabië-Mexico.

Tot de 36ste minuut liet Messi maar bar weinig zien. Hij nam een paar corners, liet een slap schotje zien, een paar passjes.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht, dichtte J.C. Bloem. Maar we verwachten zo veel van Messi en hij brengt zo weinig.

Strafschop

Tot die 36ste minuut, toen hij een voorzet over en naast kopte en de Poolse doelman Szczesny met een handschoen zijn hoofd schampte.

En toen liet hij zich zien, Lionel Messi. Met de grandeur van een echte veldheer pakte hij de bal en legde hem op de stip. En ging toe staan wachten tot hij de penalty mocht gaan nemen.

Scheidsrechter Makkelie had nog niet eens besloten tot een strafschop. Maar Messi dus wel.

Makkelie werd door de var naar het scherm geroepen en besliste even later wat Messi al had besloten.

Strafschop. De mogelijkheid om de ban te breken, zoals hij tegen Mexico had gedaan.

Slapjanus

Maar Messi miste.

Asjemenou, zou Loeki de Leeuw zeggen. Wat een slecht ingeschoten strafschop.

Als je dan zo pedant de bal pakt en hem op de stip legt, meneertje Messi, ram die dan daarna door het net.

Slapjanus.

Het bleef 0-0, en tijdens een dood spelmoment was op televisie even een groot spandoek te zien met daarop het bekendste hoofd uit de geschiedenis van Argentinië, namelijk dat van Diego Maradona.

Maradona die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte.

Alles heeft Lionel Messi al gewonnen. En dat vele malen. Maar die ene beker…

Maar het leek of hij er geen zin in had, zo lusteloos oogde hij.

Ruzie

Hij stond daar maar een beetje te wachten op de bal. De man die in de wedstrijd de minste meters aflegde, dat was Lionel Messi. Een teleurstelling.

En bij beide Argentijnse doelpunten in de tweede helft was hij ook niet direct betrokken. Diep in de tweede helft had hij ruzie met de bal, die hem er heel klunzig uit liet zien. Ook een ongewoon beeld. Alsof de bal Messi niet langer duldde als keizer.

Argentinië is door, Messi leeft nog, de missie is nog niet ten einde.

Maat er moeten wel nieuw batterijen in de nummer 10.