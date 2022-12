Engeland heeft een groot probleem tegen speedboot Kylian Mbappé

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma van vandaag?

Marokko -Portugal 16.00 uur

Engeland-Frankrijk 20.00 uur

Wordt het weer de Grote Kylian Mbappé Show vanavond?

Je zou het wel verwachten. Mbappé is toch al een beetje dé ster van het toernooi. Die twee treffers tegen Polen waren fantastisch, en hij is met vijf doelpunten topscorer van het toernooi. Hij lijkt moeilijk af te stoppen, als we niet het woord onmogelijk zouden moeten noemen. Engeland heeft een groot probleem. En dan zijn er ook nog Giroud die in vorm is en de altijd gevaarlijke, wat onberekenbare Griezmann.

Engeland heeft toch Harry Kane?

Daar zullen de Fransen toch een beetje om moeten lachen, avec tout le respect natuurlijk. Nee, degene bij Engeland op wie alle aandacht zich zal gaan richten is de rechtsachter: Kyle Walker. De 32-jarige verdediger van Manchester City zal de speedboot Mbappé af moeten remmen. In de persconferentie een dag voor de wedstrijd was Walker behoorlijk zelfverzekerd door te zeggen dat hij zeker niet de rode loper voor Mbappé uit zal leggen. En dat Sadio Mané (van Liverpool) de tegenstander is van wie hij het meeste onder de indruk was.

Stoere taal!

“Ik onderschat mezelf niet en hij gaat me niet in de weg staan om het WK te winnen met mijn land,” zei hij ook nog. Typische oppeptaal, jezelf een paar kletsen in je gezicht geven. Waarschijnlijker is het dat hij vlak voor de wedstrijd met zijn hoofd boven de toiletpot hangt van angst om het naderende onheil.

En gaan we nog van Ronaldo genieten?

Ronaldo, niet de beste maar misschien toch de meest besproken man van het WK, zal gezien het prima spel van Portugal tegen Zwitserland (dat met 6-1 werd opgerold) hoogstwaarschijnlijk op de bank beginnen. De man die hem verving tegen de Zwitsers maakte drie doelpunten, waarvan de eerste met een verwoestende knal in de korte hoek. Gonçalo Ramos is zijn naam. 21 jaar en spelend bij Benfica. Hij heeft het jasje van Ronaldo aangetrokken en lijkt niet van plan het weer uit te trekken. Misschien dat we Ronaldo helemaal niet meer te zien krijgen. En als Portugal wordt uitgeschakeld zou dat een vrij roemloos einde zijn van zijn interlandcarrière.

En dan Marokko. Maakt dat kans tegen Portugal?

Waarom niet? Marokko heeft misschien wel de grootste teamprestatie laten zien dit toernooi in het achtstefinaleduel met Spanje. Wat speelden de Noord-Afrikanen als een geheel. Wat een inzet, wat een gedrevenheid. En dat is ook wel eens anders geweest, want vaak hing het elftal als los zand aan elkaar. Maar nu is het anders.

Als je van België wint, en Spanje uit het toernooi knikkert, kun je ook van Portugal winnen, zullen ze denken. We schrijven historie, zei Hakim Ziyech na Spanje. Maar dat is pas echt zo als er van Portugal wordt gewonnen. Dan is Marokko het eerste Afrikaanse land dat doordringt tot de halve finales van een WK.

Verder nog bijzonderheden?

Wat opvalt bij Engeland, maar ook bij Portugal, is dat acht verschillende spelers scoorden dit toernooi. Dat doet geen land hen na. Daarin schuilt natuurlijk ook een kracht. Maar Kylian Mbappé zal er zijn schouders over ophalen.

