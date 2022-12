Een van de oudjes – Luka Modric (37) of Lionel Messi (35) – moet naar huis

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma van vandaag?

Argentinië-Kroatië , 20.00 uur

Willen we nog kijken naar Argentinië?

Ja, al is het maar in de hoop dat Kroatië er wel in slaagt het vreugdeloze krachthonkvoetbal van de Argentijnen te ontmantelen. En we willen weten of Luka Modric (37) de twee jaar jongere Lionel Messi naar de kroon kan steken. Het duel is ook een treffen tussen twee op dit toernooi florerende keepers: dorpsgek Emiliano Martínez van Argentinië versus Dominik Livakovic, de Kroaat met de uitstraling van een kantoorklerk.

Kroatië zal sinds afgelopen vrijdag de steun hebben van veel Nederlanders.

De Argentijnen hebben het bij ons verbruid. Tijdens de wedstrijd Nederland-Argentinië en tijdens de penaltyserie was de sfeer behoorlijk opgefokt (19 gele kaarten), maar dat kon op het conto van beide teams én de Spaanse arbiter Antonio Lahoz worden geschreven. In de nasleep van het duel toonden de winnaars echter geen greintje waardigheid en sportiviteit. Doelman Martínez schold Louis van Gaal de huid vol, en Messi daalde zelfs af van zijn troon om de 71-jarige coach in zijn oor te fluisteren dat die niet deugde. Het was bewonderenswaardig dat Edgar Davids, die op dat moment naast Van Gaal stond, Messi geen draai om zijn oren gaf.

Het is veelzeggend dat in de aanloop naar de halve finales juist de keepers in het oog springen.

Zowel Martínez als Livakovic mag zich penaltykiller noemen. De Kroaat kwam in de strafschoppenseries tegen Japan en Brazilië als winnaar uit de strijd. Maar hij kan meer dan alleen penalty’s tegenhouden: Livakovic verrichtte tegen Brazilië in 120 minuten liefst elf reddingen – en daar zaten een paar heel fraaie bij. Ook de twee andere halvefinalisten hebben een uitstekende keeper op doel staan: Yassine Bounou bij Marokko en Hugo Lloris bij Frankrijk. Bounou heeft zich in de achtste finales tegen Spanje eveneens onderscheiden in de noodzakelijke penaltyreeks, hoewel de Spanjaarden hun pingels wel heel beroerd namen.

Wat is dat toch met die penalty’s?

Er gaat veel fout. Zelfs een specialist als Harry Kane bezweek tegen Frankrijk onder de druk. De aanvoerder van Engeland kreeg twee keer de kans om gelijk te maken vanaf elf meter. De eerste keer lukte dat feilloos (1-1), bij zijn tweede poging zeilde de bal een meter over het doel de tribunes in. Engeland heeft inmiddels een penaltytrauma. Vorig jaar verloor het elftal de EK-finale van Italië na strafschoppen. Toen waren het de jonkies Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka die misten, waarna de zwarte voetballers in eigen land mikpunt werden van racistische verwensingen. “Ik bied mijn excuses aan voor de gemiste penalty,” stelde de onthutste Rashford in een verklaring, “maar ik verontschuldig me niet voor wie ik ben.”

Komt de voetballiefhebber dit toernooi voldoende aan zijn trekken?

Wie van drama houdt zeker. De ontknoping van veel wedstrijden staat bol van de spanning. Maar dit is toch vooral het WK van de voorzichtigheid, de versterkte defensies en het rendementsdenken. Zoals gezegd onderscheiden de keepers zich, maar dat geldt ook voor Josko Gvardiol, de pas 20-jarige centrale verdediger van Kroatië. En voor Sofyan Amrabat. De controlerende middenvelder van Marokko is voor velen de beste speler in Qatar. Hij geldt als kilometervreter en gaatjesdichter. Met zijn 41 balveroveringen is hij koploper op dit WK. Bij Marokko heeft hij de meeste succesvolle passes, liefst 157, en is hij ook het vaakst aan de bal. Amrabat (26) speelt zich in de kijker. Liverpool wil de speler van Fiorentina graag overnemen.

Volg het laatste nieuws over het WK Gedurende het WK volgt Het Parool de belangrijkste ontwikkelingen in Qatar, binnen en buiten de lijnen, in dit liveblog.