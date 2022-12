Edwin van der Sar over kraker tegen Argentinië op WK 1998: ‘Ik vertelde Ortega dat hij een gezellige moeder had’

Ariel Ortega krijgt een directe rode kaart, terwijl Edwin van der Sar nog op de grond ligt. Beeld Bongarts/Getty Images

Net als hij als directeur van Ajax doet als nieuwe tegenstanders bekend worden, graaft Edwin van der Sar tijdens WK’s en EK’s ook meteen herinneringen op uit eerdere wedstrijden met Oranje. “Dan denk je het liefst aan de mooie wedstrijden met een goede afloop,” stelt de voormalige topkeeper, die zes eindtoernooien meemaakte.

In het geval van de aanstaande clash met Argentinië bracht dat bij Van der Sar genoeg sentiment boven. Een van de eerste wedstrijden die hij als jochie bewust meemaakte, is namelijk de verloren WK-finale van 1978. Ook speelde hij op het WK van 2006 in Duitsland op zijn ‘oude dag’ nog in de groepsfase tegen de Argentijnen. Dat duel eindigde zoals het begon, Oranje werd tweede in de poule en sneuvelde in de achtste finale na een veldslag tegen Portugal.

Eén onderlinge ontmoeting springt eruit in zijn geheugen: 4 juli 1998, Stade Vélodrome in Marseille. In een tijd dat sociale media niet bestonden, maar de mobiele telefoon al wel. En Nederland veel dichterbij speelde dan nu. “Frankrijk was aan te rijden. Daardoor zagen we veel oranje rond die wedstrijd,” weet Van der Sar nog. “En je had contact met vrienden en familie, dus we wisten echt wel dat het feest was thuis. Dat is nu wel minder.”

Behoorlijk wat druk

Twee Champions Leaguefinales had Van der Sar al gespeeld, maar een kwartfinale bereiken en ook spelen op een WK was nieuw voor hem en voor veel teamgenoten die de jaren ervoor een mooie transfer maakten en bij Oranje aanhaakten. “Er stond behoorlijk wat druk op, ook al moest deze wedstrijd voor ons de opmaat worden naar het grotere doel,” legt hij uit.

Van topvoetbal was mede daardoor ook niet echt sprake tegen de Argentijnen. Spectaculair werd het wel, in een clash waar álles in zat. Binnen een kwartier stond het 1-0 door een doelpunt van Patrick Kluivert, nadat Dennis Bergkamp met het hoofd een pass van Ronald de Boer had gecontroleerd. “Dat was al een mooie goal, maar ik wist dat Argentinië met Claudio Lopez en Gabriel Batistuta ook een paar aardige voetballers had staan.”

Eerstgenoemde, een sluwe, kleine aanvaller, trok de stand vijf minuten later al gelijk. Oog in oog met Van der Sar schoof hij door diens lange benen de 1-1 binnen. “Ja, zelfs daar dacht ik aan toen deze kwartfinale bekend werd. Ik bleef bewust lang op de benen, maar hij vond toch een gaatje.”

Edwin Van Der Sar gaat neer na een vermeende kopstoot van Ariel Ortega. Beeld AP

Naarmate de wedstrijd vorderde werd het bloedstollend spannend. Van der Sar en Nederland ontsnapten toen Batistuta met een vuurpijl de paal raakte. “Daar hebben we het nog even over gehad toen hij een paar jaar geleden bij Ajax was. Hij wilde informatie over hoe wij talent ontwikkelen. Een mooie speler was hij. Die wilde haren van toen zijn er nu wel af.”

Uit de houdgreep

Wie Van der Sar nooit meer heeft gesproken, is Ariel Ortega. Toen Nederland door een tweede gele kaart voor Arthur Numan steeds meer in de problemen kwam, hielp deze handige Argentijnse aanvaller Oranje uit de houdgreep te ontsnappen. Van der Sar: “We waren het er al niet mee eens dat Arthur van het veld moest. Vervolgens probeerde Ortega in de zestien een penalty te versieren door zijn voet tussen de benen van Jaap Stam te laten hangen.”

Daar vond Van der Sar wat van. De lange sluitpost ging boven de Valenciaspeler staan om hem op dubieuze wijze tot de orde te roepen. “Ik ging hem even vertellen dat hij wel een gezellige moeder had, zullen we maar zeggen. Nee, daar ben ik niet trots op. Toen niet en nu niet, maar het was wel goed voor het elftal.”

Minder goed voor de kin van Van der Sar. Ortega raakte die met zijn hoofd toen hij na de opmerking van de doelman onmiddellijk opkrabbelde. Als een stervende zwaan ging de keeper naar de vlakte. “Ik voelde iets langs mijn kin scheren. Dan ga je ook bewust neer. Het was in die fase echt overleven, iets wat Zuid-Europeanen en Zuid-Amerikanen doorgaans beter ligt.”

“Gratis voordeel,” noemt Van der Sar het. Dat bleek in de fase erna: Oranje kwam op adem, kreeg weer ruimte om te voetballen en Van der Sar kon de bal weer eens kwijt bij Frank de Boer. “Volgens mij vond Jaap het ook prima als ik Frank de bal gaf,” grapt hij.

Dennis Bergkamp schiet Nederland op weergaloze wijze naar de overwinning. Beeld ImageForum

Zeker toen de mandekker zag dat De Boer met een geweldige crosspass Bergkamp vond. “Wat daarna gebeurde, vergeten we niet. De geweldige aanname, de beheersing en de klinische afronding van Dennis. Het was zo’n mooi doelpunt. Dat had ik in het doel ook wel door, en dat we naar de halve finale tegen Brazilië gingen. Helaas kwamen we daarin net tekort.”

Martínez en Tagliafico

Of hij Andries Noppert, de Heerenveengoalie die zich als debutant tot revelatie ontpopt in Qatar, zou adviseren een Argentijnse aanvaller te provoceren? “Andries moet gewoon doen wat-ie tot nu toe doet en dat is een goed WK keepen,” meent Van der Sar, die in de jaren 90 zelf ook het vertrouwen kreeg van Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek bij Ajax. “Ze zijn vaker van keeper gewisseld. Dan nog vind ik het het knap hoe Noppert als doelman van Heerenveen stappen maakt en zich zo goed staande houdt op zijn eerste WK.”

Naast zeven opgeroepen Ajacieden en verschillende stafleden van Oranje leerde Van der Sar als speler en bestuurder ook drie Argentijnen aardig kennen. Zo neemt Nederland het op tegen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, die de voorbije jaren voor Ajax speelden. “Zij zijn weliswaar geen onomstreden basisspelers, maar ik vind het mooi dat ze het zo ver geschopt hebben met hun land.”

Daarnaast kwam hij Lionel Messi als jonkie al tegen toen het in 2006 0-0 werd op het WK in Duitsland. In de jaren daarna verschalkte de kleine dribbelkoning van Barcelona de Nederlandse doelman twee keer in een Champions Leaguefinale tegen Van der Sars Manchester United. Is de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar op 34-jarige leeftijd en op jacht naar zijn ontbrekende WK-titel wel te stoppen? “Natuurlijk is Messi te stoppen,” zegt Van der Sar meteen. “We hebben een goede verdediging staan.”

Met vertrouwen kijkt hij dan ook uit naar de volgende clash met de Argentijnen, vrijdag in het Lusailstadion. “Memphis Depay begint weer topfit te worden. We hebben een paar goede reserves achter de hand en ik zie dat er een mooi collectief staat, met jongens die ook buiten het veld veel met elkaar optrekken en veel over hebben voor het grotere doel. Ik hoop dat zij daar wél in slagen.”