Duel met het mes tussen de tanden: Argentinië kan zich tegen Mexico geen verlies veroorloven

De Argentijnen begaven zich na de blamage tegen Saoedi-Arabië liefst niet in de buurt van de pers. Beeld REUTERS

The day after bij Argentinië was de blamage tegen Saoedi-Arabië – door cijferfetisjisten omgerekend tot grootste verrassing op een WK ooit – nog voelbaar en hoorbaar. Lionel Messi werkte met zijn teamgenoten die met een 1-2 nederlaag meteen de heilige missie in gevaar hadden gebracht, binnen een herstelsessie af. De keepers (potje voetvolley) en reserves stonden op het veld.

In de verte, want na de afgang werd voor veld twee gekozen, op afstand van het journaille. Die was weer in groten getale aanwezig. Tientallen reporters probeerden ter plaatse de onverwachte en dramatische start te duiden, de mutaties voor het duel met Mexico te voorspellen en de onmiddellijk precair geworden situatie in de groep samen te vatten.

Verliezen van de Saoedi’s

Argentinië heeft namelijk meteen een probleem. En dat probleem is dat het alom als één van de kanshebbers ingeschaalde topland zich geen misstap meer kan permitteren. En dat terwijl Saoedi-Arabië vooraf als het lelijkste eendje in de groep werd beschouwd. Mexico en Polen – die de eerste wedstrijd 0-0 tegen elkaar speelden – leken van een groter kaliber die de strijd om plek twee uit moesten maken, gebaseerd ook op de indrukwekkende reeks van Argentinië van 36 ongeslagen duels, waaronder tijdens de gewonnen Copa América.

Wie er bij de hersteltraining niet meer bij was, was Maxi Rodriguez. De aanvaller maakte in 2006 de winnende (wereld)goal tegen de Mexicanen en kwam daags voor de aftrap tegen de Arabieren zijn landgenoten nog een hart onder de riem steken. Sinds die achtste finale in 2006 troffen Mexico en Argentinië elkaar nog zeven keer. Argentinië won er zes en speelde er één gelijk. Maar dat maakte de Latijnse clash nog geen formaliteit.

Tata Martino

Integendeel, want Mexico is met een ervaren en geslepen ploeg afgereisd naar Qatar. De bondscoach? Voormalig Barça-trainer Tata Martino. En laat dat nou net een Argentijn zijn die als voormalig bondscoach van zijn land de spelers door en door kent. Het is een ook ontmoeting tussen Ajacied Edson Álvarez en voormalig ploeggenoten Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico.

Maar van een vriendschappelijke atmosfeer zal zeker geen sprake zijn, want zowel Mexico als Argentinië maakten naam met grinta, met het spelen met het mes tussen de tanden. Laat staan nu een verlies voor Argentinië – dat daarna ook nog de wedstrijd tegen Polen met doelpuntenkanon Lewandowski wacht – vrijwel zeker een vroege thuiskomst betekent. Dat wat hun WK had moeten worden, zal dan eindigen in één van de grootste fiasco’s ooit.

En Mexico? Dat wil ten koste van alles het abonnementje op de achtste finale (waar het steevast sneuvelde) verlengen. Doe de gordel dus maar vast om voor het treffen tussen de niet-Aziatische landen met de grootste fanschare in Qatar.