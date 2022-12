Dit schuilt er allemaal achter dé foto van Nederland-Argentinië: waarom het zo ontspoorde

Beeld REUTERS

In een mum van tijd ging de foto de wereld over. De sliert van provocerende Argentijnen, lachend en treiterend richting de spelers van Oranje, meteen na de strafschoppenreeks in de kwartfinale van het WK.

Het is zo’n beeld dat alles zegt. Dat intrigeert, ergernis oproept en fascineert. Het scherpe contrast tussen de wilde vreugde en totale ontreddering: je kunt er naar blijven kijken. Door het hoge standpunt van de Reuters-fotograaf heeft de compositie iets kunstig en afstandelijks, maar toch knallen de dramatiek en de rauwe emoties er vanaf.

“Walgelijk,” klonk het al snel - en niet alleen vanuit Nederland. Vanuit allerlei landen werd schande gesproken van Argentijnen, als de door en door onsportieve winnaars, meer bezig met het vernederen van de tegenstander dan met hun eigen blijdschap.

Nicolas Otamendi gaat voorop in de provocaties, met twee handen achter zijn oren. Middenvelder Alexis Mac Allister staat de Nederlanders haast in hun gezicht uit te lachen. Van alle Argentijnse spelers is Lionel Messi zo’n beetje de enige die niét met Oranje bezig is, al zal de ster dat niet veel later ruimschoots compenseren, door uit te halen naar zowel Louis van Gaal als Wout Weghorst.

Maar achter de Argentijnse uitbarsting zat een verhaal op zichzelf. Na afloop van de wedstrijd doken er treffende beelden op van het intimidatiespel rond de middencirkel, waarbij óók Oranje zich niet van zijn meest Roomse kant liet zien. De absurde slotfase, de chaotische opstootjes, de immense druk ook op Argentinië om Messi eindelijk aan zijn eerste wereldtitel te helpen: juist tijdens de penaltyreeks kreeg het allemaal nóg een extra laagje.

Esta cámara explica el enojo. Cuando Lautaro va a patear lo van a apretar entre cuatro. También le dice algo el holandés que ya había pateado y vuelve. Y el final con todos corriendo a un lado y Messi yendo a buscar a Dibu, es épico. A los cámaras no le dan las patas para correr. pic.twitter.com/hx4ZhoZAGC — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) 10 december 2022

Want steeds opnieuw probeerden de spelers van Oranje de strafschoppennemers van Argentinië uit hun spel te halen. Rond de middenlijn speelde zich een theaterstuk op zichzelf af, met een Nederlands elftal dat tal van trucs en ‘mind games’ uit de kast trok. Bij de laatste penalty van Lautaro Martínez liepen Denzel Dumfries en Wout Weghorst bijna twintig meter met de spits mee vanuit de middencirkel, pratend en zuigend.

“Je doet er gewoon alles aan om te winnen,”, zei Dumfries daar na afloop nog over, redelijk nuchter. “Dit is een WK. Zij doen dat, wij ook.”

Praatjes van Nederland

En dan was er nog de aanloop naar de wedstrijd, waarin de Argentijnen zich al volop hadden geërgerd aan de ‘praatjes’ van Nederland. De zo kleurrijke persconferenties van Louis van Gaal hadden daarmee ook hun keerzijde, zo bleek.

De Nederlandse bondscoach praatte vrijuit als altijd in de aanloop naar de kwartfinale, en zei terloops dat Messi op het WK van 2014 ‘geen bal had geraakt’. Zijn opgewekte bravoure werd in Argentinië dankbaar vertaald als pure arrogantie.

Andere uitspraken van Van Gaal, over een eventuele strafschoppenserie, werden domweg uit hun verband getrokken of verkeerd begrepen. In werkelijkheid had de bondscoach slechts gezegd dat hij hoopte ‘wat voordeel’ te halen uit de gerichte voorbereiding van Oranje op een eventuele penaltyserie. “Een klein plusje.”

Maar meteen na afloop van de wedstrijd stond keeper Emiliano Martínez vol adrenaline te briesen over Van Gaal. “Hij zei dat Nederland in het voordeel was bij penalty’s. Misschien had hij beter zijn mond kunnen houden!”

Wout Weghorst

Messi was al net zo opgefokt, nota bene toen Weghorst na afloop trachtte wat waardering en affectie te tonen. ‘Loop door, mafkees!,’ riep de Argentijnse stervoetballer, zeldzaam over de rooie, sprekend met vuur in de ogen.

Maar terug naar de foto. Kijk ook Weghorst op de grond zitten, de onvoorziene held van de avond, althans voor korte tijd. De spits uit Borne heeft de handen voor zijn ogen geslagen en huilt, in het besef dat zijn sprookjesachtige verhaal slechts een voetnoot zal blijven in de WK-geschiedenis.

Wout Weghorst Beeld AFP

Frenkie de Jong stort zich ontredderd in het gras. “Ik was er écht van overtuigd dat we zouden winnen,” stamelde De Jong na afloop. “Ik geloofde oprecht dat we wereldkampioen konden worden.”

Het kwam er niet van. Wat overblijft is deze foto van een WK dat eindigt met tranen, alle ambities en eendracht binnen Oranje ten spijt. Als er nog iets positiefs uit de uitschakeling valt te halen, dan is het dat het Nederlands elftal werd uitgeschakeld in een sfeer van zinderend drama.

Het geeft nog enig gevoel aan een toernooi dat onder de streep te weinig opleverde om memorabel te zijn, met te weinig wedstrijden die echt beklijfden. Slechts het woeste, frustrerende gevecht in het Lusail-stadion zal over tien jaar blijven hangen, met deze foto als levend bewijs.