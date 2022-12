Diepe teleurstelling na uitschakeling, maar Marokko ziet halve finale ook als startsein naar meer

Hakim Ziyech baalt na de verloren halve eindstrijd. Beeld REUTERS

De spelers van Marokko zaten erdoorheen na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk, maar kom bij de ‘Leeuwen van de Atlas’ niet aan met het idee dat ze een eenmalige kans op de finale hadden laten liggen. Marokko denkt dat deze plek bij de beste vier op een WK vooral een startsein is naar meer. Bovendien ligt er zaterdag in het Al Khalifastadion nog een mooie kans om de derde plek te pakken in Qatar, maar dan moet eerst Kroatië worden geklopt.

“Misschien kunnen we achteraf terugkijken op een mooi toernooi, maar nu overheerst toch teleurstelling dat we zo dicht bij de finale zijn gestrand,” zegt Sofyan Amrabat. De middenvelder liet zich voor de zoveelste keer dit toernooi van zijn allerbeste kant zien. Marokko begon de wedstrijd moeizaam, maar deed er in het vervolg alles aan om de Fransen te achterhalen.

“Die tegengoal zorgde ervoor dat we achter de feiten aan liepen, terwijl we zelf hadden gezien hoe lekker het is als je 1-0 voorkomt. We raakten Romain Saïss snel kwijt en later ook Noussair Mazraoui. We kunnen trots zijn als we dan zo tegen de wereldkampioen spelen. Toch is het pijnlijk. Het was niet eenvoudig: ze lieten het initiatief aan ons en ze hebben zoveel snelheid voorin.”

Alles gegeven

Walid Regragui, de Marokkaanse bondscoach, zag de fanatieke supporters die massaal naar het Al Baytstadion waren gekomen een klaterend applaus geven voor zijn spelers. Voor het team dat België in de groepsfase wist te verslaan en vervolgens ook Spanje en Portugal elimineerde. “Het was allemaal net iets te veel voor ons,” zei Regragui. “Wat kan ik zeggen? Deze jongens hebben alles gegeven, echt het maximale. Dit verlies neemt niet opeens alles weg wat we hier hebben laten zien.”

Volgens Regragui is de basis gelegd voor een mooie toekomst van het Marokkaanse voetbal. De opleiding van jonge spelers zal nog meer aandacht gaan krijgen en technisch directeur Chris Van Puyvelde kondigde al aan dat er nog intensiever zal worden gescout in landen als België, Nederland, Frankrijk en Spanje.

Jonge talenten hebben dit Marokko aan het werk gezien, ze hebben de beleving van de supporters gezien en de huidige toppers zullen als rolmodellen fungeren voor spelers die er eventueel in 2026 in Amerika, Mexico en Canada al bij kunnen zijn. “Die derde plek van de wereld, die willen we echt pakken,” zegt Regragui over de troostfinale zaterdag in Doha. “Waarom zouden we een kans laten liggen om onze fans dat cadeau te geven?”

Lof

Ook Didier Deschamps, de succescoach van de Fransen, was vol lof over Marokko, dat tot het laatst alles op alles zette om te scoren. Hij keek ook al verder. “We gaan er alles aan doen om te zorgen dat niet Argentinië, maar wij de wereldtitel pakken,” aldus Deschamps, die juist in de aanloop naar het WK zijn ploeg moeizaam zag acteren. “Zondag moet onze ploeg die derde ster op het shirt krijgen.”

Dan moet zijn team wel een hoger niveau halen dan tegen Marokko, dat kansen kreeg tegen de Franse defensie. Regragui, opgegroeid in Frankrijk gaf na de lofzang over zijn eigen ploeg ook de Franse formatie complimenten. “Als je ziet wat Frankrijk de laatste twintig jaar op voetbalgebied heeft laten zien, dan kun je stellen dat het nu het beste voetballand is. Ook vandaag waren ze uiteindelijk de beste.”

Dat deed weliswaar pijn in het Marokkaanse kamp, maar die bronzen plak kan een flinke pleister op de wond van Al Bayt zijn. “Daar gaan we zeker voor,” aldus Regragui.