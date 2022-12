Debacle voor Duitsland, Mannschaft na sensationele ontknoping wéér al na groepsfase naar huis

De wisselspelers van Duitsland kijken toe hoe hun ploeg vroegtijdig het WK uitvliegt. Beeld AP

Omdat Spanje zich liet verrassen door Japan, had Duitsland niets aan de zege en wacht de ploeg wederom een vroege thuisvlucht. Het scenario dat zich donderdagavond afspeelde, was onvoorstelbaar. Voetbal is een achtbaan van emoties.

Ruim 43 minuten lang was er helemaal niets aan de hand voor de viervoudig wereldkampioen. De ploeg stond dankzij een snelle treffer van Serge Gnabry zelf op voorsprong tegen Costa Rica en Spanje leidde tegen Japan. Kortom: dit had die Mannschaft nodig.

Maar toen volgde die nooit meer verwachte historische wendingen en dat op twee velden tegelijk. Eerst maakte Japan gelijk. Het gevolg: onrust op de bank bij Duitsland. Een paar minuten later kwam Japan op voorsprong. Het gevolg: grote onrust bij de Duitsers.

Totale ontreddering

Wat heet: paniek en onrust veranderden in totale ontreddering toen Yeltsin Tejeda Costa Rica zomaar op gelijke hoogte zette, waardoor Duitsland opeens in een paar minuten tijd naar de laatste plek in de groep tuimelde. Was daarmee alle gekkigheid voorbij?

Nee. Want het Costa Rica, dat in de openingswedstrijd met 7-0 onderuit ging tegen Spanje, kwam 20 minuten voor tijd zelfs op 2-1 via Juan Pablo Vargas. En geloof het of niet, maar op dat moment waren de Costa Ricanen verder ten koste van de Spanjaarden.

Gelijkmaker

Noem het sensationeel, noem het gekkenwerk, noem het gerust krankzinnig. En het gebeurde allemaal in de laatste 45 minuten van de laatste wedstrijd in de poule. De Costa Ricaanse droom duurde overigens slechts 3 minuten. Toen was daar de gelijkmaker van invaller Kai Havertz: 2-2 en leefde Duitsland weer.

Diezelfde Havertz tikte ook nog de 3-2 binnen, waardoor de ploeg nog twee treffers nodig had in de laatste 5 minuten. Een van zichzelf, en eentje van de Spanjaarden. Die eigen treffer kwam er wel, uiteraard van invaller Füllkrug, de nieuwe Bomber die in zijn vierde interland alweer zijn derde treffer maakte: 4-2.

Maar iets verderop in Qatar hielden de Japanners stand, waardoor de ontzetting van de tribunes met de Duitse fans rolde terwijl de wedstrijd nog niet was afgelopen.

Nieuw trauma

Vier jaar geleden hadden de Duitsers het al over een trauma. Dat eens, maar nooit weer. Maar hoe moet je dit dan noemen? De tweede roemloze aftocht van de grootmacht op rij zal nog veel grotere wonden slaan. Het kon niet, het mocht niet, maar het gebeurde toch op een avond, die als legendarisch de geschiedenisboeken ingaat.

‘Wir sind raus’, is het Duitse boulevardblad Bild duidelijk op de voorpagina. “Hoe pijnlijk, het is een blamage!”