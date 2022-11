De vloek van de wereldkampioen is bezworen, maar het blijft spannend in groep D

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Australië-Denemarken (16.00 uur), Tunesië-Frankrijk (16.00 uur), Polen-Argentinië (20.00 uur), Saoedi-Arabië-Mexico (20.00 uur)

Is het in de laatste speelronde nog spannend in groep D?

En of. Al is ‘de vloek van de wereldkampioen’ bezworen. Een aantal toernooien achtereen werd de titelhouder al in de groepsfase uitgeschakeld. Het overkwam regerend wereldkampioen Italië op het WK van 2010, en daarna ook Spanje in 2014 en Duitsland in 2018. Frankrijk maakte een einde aan die reeks. Les Bleus waren in Qatar na twee duels in poule D al gekwalificeerd voor de achtste finales. Maar wie met Frankrijk meegaat naar de volgende ronde is ongewis. Australië (3 punten) heeft de beste papieren. Winst op Denemarken (1 punt) volstaat voor een plek bij de laatste zestien. Maar ook Tunesië (1 punt) mag tegen Frankrijk nog hopen op een wonder.

En vanavond, als in groep C de ontknoping volgt?

Voor alle vier de ploegen geldt: of ze gaan door of ze vliegen morgen naar huis. Polen leidt de dans met 4 punten, daarna volgen Argentinië (3), Saoedi-Arabië (3) en Mexico (1). Alle ogen zijn gericht op Lionel Messi, bezig aan zijn ‘last dance’. Net als Cristiano Ronaldo, die dus met Portugal al verzekerd is van de achtste finales.

Beiden staan onder enorme druk. Ronaldo smult ervan, maar Messi is daarvoor niet immuun. Ibrahim Afellay, tegenwoordig analist voor de NOS, was in het verleden Messi’s teamgenoot bij Barcelona. Hij vertelde dat de Argentijnse ster voor grote wedstrijden vaak moest overgeven van de spanning.

Vandaag wacht Polen, dat net als Argentinië zwaar leunt op één man: Robert Lewandowski. Een overwinning voor de Zuid-Amerikanen is nodig, om als groepswinnaar te eindigen en zo Frankrijk in de knock-outfase te ontlopen.

Wat gebeurt er als twee landen gelijk eindigen?

Dan geeft het doelsaldo de doorslag of het aantal gescoorde doelpunten. Is dat ook gelijk dan is het resultaat in het onderlinge groepsduel bepalend. Daarna treedt de fairplayregel in werking. Die regel kostte Senegal op het WK 2018 de kop. Het land eindige destijds exact gelijk met Japan, maar de Afrikanen hadden twee gele kaarten meer opgelopen in het toernooi dan de Aziaten. In groep C heeft Saoedi-Arabië op dit moment de meeste gele kaarten (8).

Het beeld van dit WK is dat er veel goals vallen en weinig rode kaarten. Strookt dat met de realiteit?

Sinds het WK 32 deelnemers telt, vanaf 1998, wordt gemiddeld ongeveer tweeënhalf keer per wedstrijd gescoord, met uitschieters naar boven (2,67 op het WK 2014) en naar beneden: 2,27 op het WK 2010 in Zuid-Afrika. Dit WK zit daartussenin (gerekend zonder de wedstrijden die dinsdag zijn gespeeld). Gemiddeld vallen 2,53 goals per duel.

Het aantal rode kaarten is inderdaad laag na de helft van de 64 wedstrijden: één om precies te zijn. Doelman Wayne Hennessey van Wales werd tegen Iran, op advies van de var, van het veld gestuurd na een overtreding bij het uitkomen van zijn doel. Vier jaar geleden op het WK in Rusland kregen gedurende het hele toernooi vier spelers een rode kaart. De lijn daalt sterk. Op het WK 2014 vielen tien rode kaarten, op het WK 2006 liefst 27. Vier daarvan vielen in de beruchte achtste finale tussen Nederland en Portugal.