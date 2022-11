De ‘tien’ is misschien wel dé positie voor Cody Gakpo: ‘Ik heb in deze rol veel vrijheid’

Wie door Louis van Gaal goed genoeg wordt bevonden om kort achter de spitsen te spelen, heeft iets in zijn mars. Cody Gakpo, die Oranje koppend de weg wees tegen Senegal, liet zich ompraten door de bondscoach.

Ergens in de film Louis zit een mooie scène waarin de huidige bondscoach van Oranje aan voormalig vedette Luis Figo uitlegt waarom het destijds zo dom was van de topspelers van Barcelona om akkoord te gaan met de vurige wens van de Braziliaanse ster Rivaldo om ‘op tien’ te willen spelen. De kort daarvoor, in 1999, tot beste speler ter wereld gekozen Zuid-Amerikaan kon dat in de ogen van Louis van Gaal namelijk helemaal niet, omdat zijn ‘oriëntatie’ simpelweg niet goed genoeg was.

Cody Gakpo knikt in het luxueuze St. Regis Hotel, dat aan de West Bay van Doha ligt en waar Oranje verblijft tijdens dit WK. Ja, ook hij heeft de film gezien. En het woord ‘oriëntatie’ heeft hij sinds hij met Van Gaal werkt met de regelmaat van de klok voorbij horen komen.

Bij de 23-jarige aanvaller van PSV leek de wens om achter de spitsen te spelen er in tegenstelling tot bij Rivaldo er helemaal niet te zijn, maar Van Gaal vond de Eindhovenaar juist uitermate geschikt om op die positie te spelen.

“Oriëntatie is een belangrijk punt, iets dat ik wil verbeteren,” zegt Gakpo. “Het is heel belangrijk om voortdurend te kijken waar jij staat maar vooral ook waar jouw teamgenoten zich bevinden en hoe de tegenstander staat. Het bekende scannen. Robin van Persie zei vaak tijdens interviews dat het heel vermoeiend kan zijn, en dat is het zeker. Ook als je geen bal hebt geraakt ben je in het begin moe van het voortdurend om je heen kijken. Maar het went.”

Geen buitenspelers

Over Rivaldo, die in 2002 tegen Duitsland de wereldtitel veroverde in een rol samen met Ronaldinho achter diepe spits Ronaldo, weet Gakpo naar eigen zeggen niet veel. “Ik ben te jong om hem in het echt te hebben zien spelen, maar ik heb uiteraard weleens beelden van hem gezien,” zegt Gakpo, die geboren werd op 7 mei 1999. “Ik zag in de film dat hij zelf graag op tien wilde, maar dat Barcelona vanaf dat moment ging verliezen.”

Moest Van Gaal hem daadwerkelijk overhalen om zijn vertrouwde plek die hij bij PSV bekleedt aan de linkerkant voorin in te ruilen voor de plek achter de twee spitsen bij Oranje? Gakpo, die Oranje op voorsprong zette tegen Senegal, lacht. “Ik speel bij PSV vanaf links, maar Oranje speelt nou eenmaal zonder buitenspelers. Ik moest me aanpassen, dát heb ik met de bondscoach besproken. Hij heeft mij zijn visie uitgelegd en die probeer ik nu zo goed mogelijk uit te voeren.”

De nummer tien positie is iets heel anders, vervolgt Gakpo. “Het was wennen. Het zit hem niet in meer of minder lopen. Zie het als een periode van overbrugging van de ene positie naar de andere. Nu weet ik wat er van mij wordt verlangd.”

Vrijheid

Of dit nu ook dé positie van zijn loopbaan kan worden? Dat zou zeker kunnen, denkt Gakpo. “Maar dan moet ik me blijven ontwikkelen en verbeteren. Ik heb in deze rol veel vrijheid, de bondscoach eist van mij dat ik tussen de linies vrij kom. En als één van de spitsen in de bal komt, moet ik de ruimte vinden om er overheen te gaan. Dat is een kwestie van het afstemmen van de looplijnen.”

Dat was voor de PSV’er best lastig, gewend als hij was om aan de linkerflank te spelen, met heel andere looplijnen. “Maar ik werk er hard aan. Het is voor mijn gevoel nu nog makkelijker om op links te spelen. Maar die zijlijn waar je tegenaan geplakt staat zorgt ook voor een bepaalde beperking natuurlijk. Een nieuwe positie wordt sowieso makkelijker als je met heel goede spelers op het veld staat.”

En dat staat Gakpo. Tegen Senegal werd zijn loopactie feilloos herkend door Frenkie de Jong en was het koppend raak. “We waren op zoek, en uiteindelijk viel het doelpunt. Lekker, maar ik weet dat we veel beter kunnen. Ik zag Frenkie opendraaien en dat was voor mij het moment om te gaan.”

Indrukwekkende statistieken

De zoon van een Nederlandse moeder en een Togolese vader blijft na zijn belangrijke treffer rustig. “Ik ben bescheiden,” zegt hij lachend. “Maar ik ben wel mezelf. Nee, daar heb ik eigenlijk nog nooit hinder van ondervonden in mijn loopbaan. Iedereen heeft toch andere karaktereigenschappen? We respecteren en accepteren dat van elkaar en ook dat maakt het team sterker.”

Sinds de zomer waarin het lang leek dat Gakpo zou verkassen naar de Premier League, ligt de aanvaller onder een vergrootglas bij het grote publiek. Zijn statistieken zijn indrukwekkend, maar er was ook kritiek dat hij zich aanvankelijk in grote wedstrijden zoals tegen AS Monaco en Glasgow Rangers te weinig liet zien.

De Brabander haalt nog net zijn schouders niet op. “Dat komt er nou eenmaal bij kijken,” zegt hij. “Mensen verwachten steeds meer, zeker als je ook nog in het Nederlands elftal speelt. Ik probeer daar zo min mogelijk mee bezig te zijn. Als het even minder gaat, dan weet je dat er meteen kritiek komt. Dat hoort erbij, het is ook een onderdeel van ons vak.”

Oranje

In Doha merkt de aanvaller hoe het is om op een WK actief te zijn. “Het WK is natuurlijk een geweldig podium,” zegt hij. “Het toernooi van 2010 in Zuid-Afrika staat nog op mijn netvlies. Toen was ik elf jaar, zat ik thuis voor de televisie in een Oranjetenue en na afloop sprintte ik naar buiten om na te doen wat ik die wedstrijd had gezien.” Gakpo speelde toen al een paar jaar bij PSV.

In 2014 speelde Oranje op het WK in Brazilië. Gakpo was toen nog altijd geen jeugdinternational. “Dat werd ik pas bij de Nederlandse jeugdelftallen onder 18 en onder 19 jaar. Het WK werd voor mij pas realistisch toen ik bij de WK-kwalificatie onder Louis van Gaal in beeld kwam. Dan zit het in je hoofd. Maar een droom is het altijd geweest.” Hij vindt het ‘echt een enorme eer’ om op dit toernooi te spelen. “Als speler zie je misschien nog niet eens hoe groot het is, we zitten voornamelijk in het hotel of zijn op weg naar het trainingsveld.”

Sportieve doelen

Nu hij dagelijks op het veld staat met medespelers die in grote competities als La Liga, Premier League of Serie A spelen, komt de gedachte dan naar boven dat ook hij die kant op moet, weg uit de eredivisie? “Ik begrijp de gedachtegang van die spelers wel. Ik heb mijn sportieve doelen en vanuit daar ga ik straks een keuze maken. Maar nu ik hier met spelers train die bij grote buitenlandse clubs spelen, denk ik niet voortdurend: ik moet ook snel naar het buitenland.”

Wel ziet Gakpo spelers die in het buitenland ‘nog beter en sterker’ zijn geworden. “Ik speelde met Dumfries en Bergwijn bij PSV en die jongens hebben het al meegemaakt. Ze delen hun ervaringen, net als Memphis. Het niveau in het buitenland is nog hoger, dat hoor je wel voortdurend. Het is in elk geval anders dan de eredivisie.”

Maar ook als speler uit de eredivisie is presteren op een WK mogelijk. De internationale pers dook massaal op de PSV’er na zijn kopgoal. Louis van Gaal zei al meerdere keren dat Oranje ‘een heel grote kans’ maakt op de wereldtitel. “Daarvoor zijn we hier toch ook in Qatar? Zo’n uitspraak zorgt helemaal niet voor stress. We zijn hier om wereldkampioen te worden. De eerste overwinning geeft vertrouwen dat onze selectie dat kan bereiken. Zoals ook de bondscoach zegt.”