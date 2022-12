De ‘Blind-methode’ kan acht jaar later nog altijd cruciaal zijn om Lionel Messi af te stoppen

De kwartfinale tegen Argentinië wordt vrijdag in Doha óók – uiteraard – een rechtstreeks duel met Lionel Messi. De verdedigers van dit Oranje speelden niet vaak tegen hem, maar met name Virgil van Dijk en Daley Blind hebben er wel bijzondere herinneringen aan. ‘We zullen hem echt als team moeten bespelen.’

Het was juli 2014, Duitsland was bezig met de voorbereiding op de WK-finale in het Maracanãstadion van Rio de Janeiro, in het luxe Sheraton Riohotel liet bondscoach Joachim Löw liet de analysebeelden nog eens uitgebreid zien aan zijn spelers.

In een zaaltje van het hotel kwam een handvol fragmenten voorbij van de halve finale tussen Nederland en Argentinië (0-0). Let op, wezen de Duitse stafleden steeds: niet alleen Messi’s directe bewaker Ron Vlaar werd nadrukkelijk uitgelicht, óók Daley Blind, destijds controlerende middenvelder in het elftal van Louis van Gaal.

Niet naar de bal kijken

Löw & co wezen met nadruk op hoe Blind de Argentijnse ster steeds verdedigde bij 1-2-combinaties, één van Messi’s vele specialiteiten. Elke keer als de aanvaller vanuit de dribbel een combinatie opzette met een collega-aanvaller, keek Blind vrijwel nooit naar de bal: hij liep steeds consequent met Messi mee om te voorkomen dat de bal terugkwam bij de sterspeler. Het bleek één van de recepten om de voetballer destijds uit de wedstrijd te houden.

Duitsland deed er zijn voordeel mee, won de finale met 1-0 dankzij een goal van Mario Götze – en de rest is zogezegd geschiedenis.

Samenwerken als team

Acht jaar later is veel anders. Blind speelt bij Oranje als de buitenste linkervleugelverdediger ofwel ‘wingback’. Messi speelt inmiddels in een iets andere rol bij Argentinië, destijds echt een nummer 10, nu meer een zwervende spits. Maar wat die na strafschoppen verloren halve finale van 2014 wél leerde: Messi verdedig je nooit alleen. Als één man de ruimtes afdekt, moet een ander de kortste weg naar Messi zelf zien af te sluiten.

“We zullen het echt als team moeten doen,” zei Virgil van Dijk daar deze week al over in Doha. “Het is niet zo dat ik tegen Messi speel, Nederland speelt tegen Argentinië. Maar los daarvan: niemand kan het alleen. We zullen een goed plan moeten maken.”

Behalve Blind is Van Dijk de enige verdediger die op het hoogst denkbare niveau tegen Messi speelde: Nathan Aké en Jurriën Timber deden dat nog nooit. Ook rechtsback Denzel Dumfries trof Messi in 2018 met PSV, in de groepsfase van de Champions League, al was dat niet als directe tegenstander. Frenkie de Jong speelde samen met de Argentijn bij FC Barcelona – en verklaarde al geregeld zijn bewondering voor de voetballer.

Alleen van televisie

Doelman Andries Noppert? Die kent Messi uiteraard alleen van de televisie. “Hartstikke mooi om tegen hem te spelen, maar de ballen van Messi zal ik ook gewoon tegen moeten houden,” aldus de keeper van SC Heerenveen en Oranje, droogjes.

Aanvoerder Van Dijk kende zijn beroemdste Messi-clash in mei 2019, in de halve finale van de Champions League, met Liverpool tegen FC Barcelona. In Camp Nou won de Catalaanse ploeg met 3-0, mede dankzij twee goals van Messi.

Van Dijk had daar geen noemenswaardig aandeel in: één doelpunt van de Argentijn viel uit een wat gelukkige rebound, de andere uit een schitterende vrije trap. In de return op Anfield gebeurde een week later iets ongelooflijks: Liverpool won met 4-0 en draaide alles om. Van Dijk was één van de vele uitblinkers aan Engelse zijde, net als de geweldig spelende Georginio Wijnaldum.

Virgil van Dijk in duel met Lionel Messi tijdens FC Barcelona-Liverpool (3-0) op 1 mei 2019. Beeld AP

Later dat jaar liep Van Dijk de Gouden Bal voor wereldvoetballer van het jaar op het nippertje mis in Milaan. Messi, die voor zijn doen geen topjaar had gedraaid, haalde slechts zeven punten méér bij de verkiezing dan de Nederlandse verdediger. Van Dijk werd een paar maanden daarvoor nog wél verkozen tot beste speler van Europa.

Gouden Bal

“Nee, dat lijkt me geen schande hoor,”aldus Van Dijk over die gemiste Ballon d’Or. “Voor mij was hij toen al de beste speler aller tijden – en dat is hij wat mij betreft nog steeds.”

Op dit WK in Qatar draait bij Argentinië alles nadrukkelijk om Messi. De voetballer speelt zoals hij bij Paris Saint-Germain ook vaak doet: ogenschijnlijk afwezig, maar opeens toeslaand in een flits. In de derde groepswedstrijd tegen Polen was hij misschien wel op zijn best. En tegen Mexico en Australië was Messi ook van cruciale waarde voor zijn ploeg, beide keren als maker van de 1-0.

Zijn doelpunt in die laatste wedstrijd, in de achtste finale, laat nog maar eens zien dat de ‘Blindmethode’ nog altijd cruciaal kan zijn. Na een vrije trap krijgt Messi de bal aangespeeld aan de rechterkant, oog in oog met Australiëmiddenvelder Riley McGee. De aanvaller van Argentinië speelt de bal eerst terug en maakt vervolgens een loopactie richting het midden, waar Nicolas Otamendi de bal kaatst op de doorgelopen Messi.

In plaats van blind mee te lopen met de Argentijnse vedette, kijkt McGee heel even naar de bal, waarbij hij Messi een halve seconde uit het oog verliest. En dan is zowel hij als het Australische centrum te laat: 1-0. Ook die beelden zullen in de komende dagen nog geregeld voorbijkomen, deze keer vooral in het spelershotel van het Nederlands elftal, ter voorbereiding op vrijdag.