Cody Gakpo de beste, Memphis Depay ondermaats: dit is het eindrapport van Oranje na de WK-aftocht in Qatar

Cody Gakpo komt als beste speler uit het eindrapport. Beeld AFP

Cody Gakpo 6,7 (5 wedstrijden)

De aanvaller van PSV was de meest besproken Oranjespeler dit WK. De internationale media doken vol op Gakpo (23), die in de poulefase tegen Senegal, Ecuador en Qatar scoorde. Eenmaal de groepsfase gepasseerd bleef hij nadrukkelijk in beeld, maar juist tegen de Argentijnen speelde Gakpo zijn minst secure wedstrijd dit WK.

Virgil van Dijk 6,6 (5 wedstrijden)

De aanvoerder kreeg veel kritiek te verwerken dit toernooi. Vooral het feit dat hij te weinig initiatief zou nemen aan de bal werd hem verweten. Maar in het systeem van Van Gaal is de positie waarop Van Dijk (31) speelde er vooral eentje van het extra slot op de deur. Jurriën Timber en Nathan Aké waren er voor de opbouw, Van Dijk kwam minder in beeld. Pakte wel zijn verantwoordelijkheid bij de strafschoppenreeks tegen de Argentijnen, maar miste.

Andries Noppert 6,5 (5 wedstrijden)

Vijf interlands voor de keeper van Heerenveen voor wie het volgens technisch directeur Ferry de Haan nog rustig is qua geïnteresseerde clubs. De vraag is: blijft Ronald Koeman bij de verrassende keuze van Van Gaal of ziet de nieuwe bondscoach het toch meer in de jonge Justin Bijlow? Noppert (28) keepte zeker niet slecht, al kan zijn opbouw beter. Omdat hij werd neergezet als de man die strafschoppen zou gaan keren, blijft er toch een enigszins wrange nasmaak over.

Nathan Aké 6,5 (5 wedstrijden)

Elke wedstrijd een 6,5, elke wedstrijd onopvallend goed. Aké (27) paste naadloos in het systeem van Van Gaal en liet zien waarom hij in de Premier League moeiteloos in de top meedraait. De Hagenaar zal er ook in de nabije toekomst staan, ongeacht of Koeman met vier of vijf verdedigers zal gaan spelen. Ook knap: een paar dagen voor het toernooi voor het eerst vader geworden, vervolgens een maand weg bij vrouw en kind, maar toch heel stabiel presteren op het hoogste podium.

Frenkie de Jong 6,5 (5 wedstrijden)

Hij speelt eigenlijk nooit slecht. Ook in Qatar niet. Alleen moet de speler van Barcelona bij dit Oranje echt top zijn omdat er zoveel van hem afhangt. De Jong (25) kon de beste versie van zichzelf niet tevoorschijn toveren op het WK. Hij was wat ziekjes en het feit dat Oranje koppeltjes maakt op het middenveld en hij dus tegen landen als Senegal, Ecuador, Qatar en de Verenigde Staten achter matige tegenstanders aan moest blijven rennen, is geen voordeel.

Denzel Dumfries 6,2 (5 wedstrijden)

Zijn start was matig. Als landen net als Oranje met vijf verdedigers gingen spelen, dan neutraliseerden de wingbacks elkaar en bleef er weinig over. De Verenigde Staten speelden met vier man achterin en Dumfries (26) excelleerde die achtste finale met twee assists, een goal en een weggewerkte bal van de lijn. Wat Ronald Koeman al wist maar weer zag: Dumfries laat zijn tanden zien, zeker als de Argentijnen zich denken te kunnen misdragen. Dat leverde geen halve finale op, maar het is wel goed om dat soort spelers erbij te hebben.

Jurriën Timber 6,0 (4 wedstrijden)

De eerste wedstrijd zat hij opeens op de bank. Zijn laatste wedstrijden in dienst van Ajax waren matig geweest. Na de moeizame wedstrijd van Matthijs de Ligt tegen Senegal, kwam Timber (21) alsnog in de ploeg. Zeker tegen de Argentijnen startte de verdediger prima, al zakte dat niveau weg. Hij speelde een degelijk toernooi dat hoop biedt voor de toekomst. Timber noemde het WK na de kwartfinale ‘de hogeschool’. Een ervaring die hij meeneemt naar het EK.

Daley Blind 5,9 (5 wedstrijden)

Over Blind (32) is altijd discussie en zijn gebrek aan snelheid is voor de één reden om hem af te voeren en voor de ander bijzaak. Tegen de VS speelde hij goed, waar hij zich in de groepsfase zelden echt had kunnen tonen. Die 1-0 achterstand tegen Argentinië, waar Nahuel Molina scoorde omdat hij Blind aan de binnenkant verraste, toont het verschil tussen een echte verdediger en eentje, zoals Blind, die er vooral staat voor zijn kwaliteiten in balbezit.

Steven Bergwijn 5,1 (4 wedstrijden)

Het hield niet over met de aanvaller. In de kwalificatiereeks was Bergwijn (25) erg belangrijk geweest, maar tijdens het WK was hij zijn plek al snel kwijt. Die heroverde hij weer voor de kwartfinale, maar ook toen kwam hij in het stuk nauwelijks voor. Memphis Depay brak, op eigen initiatief, nog een lans voor de Ajacied, maar het werd geen WK voor hem om lekker op terug te kijken.

Memphis Depay 5,1 (4 wedstrijden)

Het feit dat hij in aanloop naar het WK vanwege een blessure lang niet speelde, zorgde ervoor dat we de echte Depay (28) in Qatar nooit hebben gezien. De aanvaller mocht van Van Gaal in de groepsfase steeds meer minuten maken zodat hij in de knock-outfase het verschil kon maken. Tegen de VS leek hij die vorm te gaan benaderen, maar in de kwartfinale lukte er eigenlijk niets en werd Depay gewisseld.

Groep met 3 beoordelingen

Teun Koopmeiners 6 (5 wedstrijden, 3 beoordelingen)

De middenvelder van Atalanta Bergamo kende twee opvallende momenten dit WK. Hij gaf de assist bij de 2-2 van Wout Weghorst tegen de Argentijnen. Een op het oog simpel balletje, maar de snelheid en precisie waren zoals dat noodzakelijk was. Koopmeiners (24) benutte ook zijn strafschop, al zal zijn optreden op het WK vooral als vlakjes worden gezien. Verscheen eenmaal in de basiself en verving verder Marten de Roon tegen de VS en Argentinië.

Marten de Roon 5,5 (5 wedstrijden, 3 beoordelingen)

De golfbreker van Bergamo was in de zoektocht van Van Gaal naar de juiste secondant van Frenkie de Jong opeens weer in beeld. Maar tegen de VS en Argentinië werd De Roon (31) halverwege al naar de kant gehaald. Toch te weinig inbreng in balbezit en tegen de Argentijnen ook te weinig balafpakker in een helft waarin Lionel Messi excelleerde.

Davy Klaassen 5,5 (4 wedstrijden, 3 beoordelingen)

Startte het WK meteen met een doelpunt tegen Senegal en speelde zich in de basiself. Toen Memphis Depay aangaf het liefst met Steven Bergwijn voorin te spelen wist Klaassen (29) dat als de bondscoach daar gehoor aan zou geven, hij zou sneuvelen omdat Cody Gakpo dan de diepste middenvelder zou zijn. En dat gebeurde ook.

2 beoordelingen

Steven Berghuis 6,25 (4 wedstrijden, 2 beoordelingen)

Een WK waarin Berghuis (30) zich toonde, maar ook een WK waarin hij zijn basisplaats tegen Senegal meteen weer kwijt was. Miste een penalty tegen de Argentijnen, een wedstrijd waarin hij juist goed was ingevallen.

1 beoordeling

Wout Weghorst 9 (3 wedstrijden, 1 beoordeling)

Dé invalbeurt van het WK. Twee goals tegen Argentinië en ook nog een rake strafschop in de penaltyserie. Als Oranje was doorgestoten naar de halve finale, was Weghorst (30) wereldnieuws geworden. Nu spatte zijn sprookje uiteen.

Vincent Janssen 6 (2 wedstrijden, 1 beoordeling)

De vervanger van Memphis Depay in de openingswedstrijd tegen Senegal. Daarna weer op de bank, al strooide Van Gaal met complimenten. De deelname van Janssen (28) aan het WK moet als winst hebben gevoeld na zo lang uit beeld te zijn geweest.

Matthijs de Ligt 5,5 (3 wedstrijden, 1 beoordeling)

De verdediger waar Ronald Koeman zo dol op is zou jarenlang de man zijn die bij Oranje achterin zou spelen. Het EK mislukte vanwege een rode kaart tegen de Tsjechen, het WK zat er voor De Ligt (23) eigenlijk al op na een moeizame openingswedstrijd tegen Senegal.

Luuk de Jong 5,5 (1 wedstrijd, 1 beoordeling)

Viel lekker in tegen Argentinië en benutte zijn penalty in de serie wel. De Jong (32) deed wat er van hem mocht worden verwacht op dit WK.

Wel gespeeld, geen beoordeling

Xavi Simons (19), Kenneth Taylor (20) en Noa Lang (23).



Niet gespeeld

Justin Bijlow (24), Remko Pasveer (39), Jeremie Frimpong (22), Tyrell Malacia (23) en Stefan de Vrij (30).

Louis van Gaal 6,4

De bondscoach die Oranje een heel goede kans op de titel gaf, zag zijn ploeg soms ploeteren, maar dacht de Argentijnen toch te kunnen pakken met zijn plan B. De strafschoppenreeks, waar Van Gaal (71) maar niet over uitgepraat leek in de maanden voorafgaand aan het WK, mislukte jammerlijk. En dan kreeg hij ook nog de volle laag van Messi. Geen nederlaag in de reguliere speeltijd tijdens zijn derde periode bij Oranje, maar ook geen rondvaart door de Amsterdamse grachten.