Brazilië maakt zich meer zorgen om Pelé dan om Zuid-Korea

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Japan-Kroatië (16.00 uur), Brazilië-Zuid-Korea (20.00 uur)

Er komt vandaag een Gouden Balwinnaar in actie.

Vanaf 2007 ging de strijd om de prijs voor de beste voetballer ter wereld tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Bij een stand van 5-5 doorbrak Luka Modric die hegemonie in het beste jaar van zijn carrière: in 2018 won hij met Real Madrid de Champions League en werd hij met Kroatië tweede op het WK in Rusland.

Modric doet niet veel onder voor het bewierookte duo Messi-Ronaldo. Hij is al elf jaar de stille motor van Real Madrid, waarmee hij vijf keer de Champions League won. Een stilist met een enorm duurvermogen, de bal altijd aan een touwtje; lichtvoetige dribbelaar en messcherpe passer ineen. Cristiano Ronaldo heeft bij Real veel te danken gehad aan de onbaatzuchtige Kroatische kilometervreter, met dat witte spitse hoofd en de ogen diep teruggetrokken in de kassen. Ogen die tijdens de wedstrijd voortdurend rondgaan en niets missen van de essentie van het spel.

Met het spelen van de WK-finale vier jaar geleden kwam voor Modric een droom uit. Dit toernooi – zijn laatste – is voor hem een bonus. Vier jaar later doen ook die twee andere ‘oudjes’ nog mee op het hoogste podium. Messi – hij heeft de Ballon d’Or inmiddels zeven keer gewonnen – is met zijn 35 jaar de jongste, Ronaldo en Modric zijn beiden 37.

Wat kunnen we verwachten van tegenstander Japan?

Daar is nog niet echt een peil op te trekken. De ploeg versloeg Duitsland en Spanje, maar verloor van Costa Rica. De 2-1 tegen Spanje leidde tot een feeststemming in Japan. Ondanks het vroege tijdstip waarop de wedstrijd begon – vier uur ’s nachts lokale tijd – vierden veel Japanners de overwinning op straat. Bondscoach Hajime Moriyasu sprak de hoop uit dat het succes van zijn ploeg op het WK doorwerkt in het Aziatische voetbal. Japan eindigde na een heroïsche laatste speelronde als groepswinnaar en Duitsland ging naar huis. “Ook voor Azië zal het feit dat we kunnen winnen van Duitsland en Spanje, twee topvoetbalnaties, zorgen voor veel zelfvertrouwen,” aldus een trotse Moriyasu.

En prompt plaatste ook Zuid-Korea zich daarna voor de achtste finales.

Bondscoach Paulo Bento is erin geslaagd om van Zuid-Korea een hechte ploeg te maken die minder afhankelijk is van Heung-min Son. De 30-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur hoeft niet meer in zijn eentje voor het gevaar en de doelpunten te zorgen. Hee-Chan Hwang, in het dagelijks leven spits van Wolverhampton Wanderers, maakte in de blessuretijd tegen Portugal het beslissende doelpunt (2-1). Het spel van Zuid-Korea leunt op een enorme vechtlust en wilskracht en een stevig blok achterin. Rots in de branding is Kim Min-jae, de centrale verdediger van Napoli, koploper in de Serie A en de revelatie van dit Champions Leagueseizoen.

Vreest Brazilië voor dit Zuid-Korea?

Het land vreest op dit moment vooral de gezondheidssituatie van voetbalicoon Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé. De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) werd begin deze week opgenomen in het ziekenhuis in São Paulo waar hij wordt behandeld voor darmkanker. Pelé (82) werd in een Fifaverkiezing uitgeroepen tot beste voetballer van de twintigste eeuw. Wie ná 2000 de beste is, daar sprak Pelé zich al eens over uit: “Het is moeilijk spelers te vergelijken, maar ik vind Lionel Messi net iets beter dan Cristiano Ronaldo.”

