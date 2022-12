Berusting, pijn, verdriet en vleugje trots bij Oranje na uitschakeling op WK: ‘Even leek het een sprookje’

Oranje in spanning tijdens de strafschoppenserie . Beeld ANP

Er was verdriet. Uiteraard. De halve finale leek na de weergaloze invalbeurt van Wout Weghorst opeens toch weer heel dichtbij. Maar uitgerekend de strafschoppenreeks, waar het in de aanloop naar het WK zo uitvoerig over ging, brak Oranje op.

In Buenos Aires hoefde niet te worden uitgedokterd wie de beste penaltykiller van Argentinië was, dat wisten ze al sinds de Copa America van 2021 waar Emiliano Martinez drie strafschoppen keerde van Colombianen. Dit keer was Oranje aan de beurt. Virgil van Dijk en Steven Berghuis faalden vanaf de stip. De aanvoerder voelde zich na afloop schuldig.

“Ik vind het heel moeilijk,” zei Van Dijk. “Ik wist dat ik de eerste zou nemen en ik wilde ook de eerste nemen. We hadden er heel vaak op geoefend, maar een vol stadion met tachtigduizend Argentijnen die fluiten, dat is niet na te bootsen. Ik miste en dat doet pijn. Pijn omdat dit zo’n geweldige groep was om mee te zijn. Ik ben ook trots dat ik de aanvoerder was van Louis van Gaal. En het is ook voor hem jammer dat het zo moet eindigen. Ik wens hem en Truus het allerbeste toe.’’

Lionel Messi

Die lovende woorden kon Louis van Gaal wel gebruiken. De bondscoach moet tot een kwartier voor tijd nauwelijks aanknopingspunten gezien hebben om de Argentijnen uit het toernooi te kegelen. Tot Weghorst raak kopte (2-1) en een ingestudeerde vrije trap de 2-2 opleverden.

Ondanks die spectaculaire terugkeer was Messi bepaald niet onder de indruk van de spits. Na afloop zei hij tijdens een interview vier keer ‘wat kijk jij nou, gek’ tegen de spits van Besiktas. En Van Gaal moest het ook al ontgelden bij de man die de 1-0 van Molina op weergaloze wijze voorbereidde en uit een strafschop de 2-0 binnenschoot.

“Van Gaal verkondigt altijd dat hij goed aanvallend voetbal speelt, maar zijn ploeg ramt alle ballen weg,” zei Messi na afloop. En dat kunnen weleens woorden zijn die hard aankomen bij de selectie van Oranje. Want de kritiek op het veldspel was er ook in Nederland al langer en lange tijd kreeg de ploeg ook in de achtste finale geen voet aan de grond. “Maar die terugkeer in de slotfase, dat komt zelden voor,” zei Luuk de Jong na afloop.

Vrije trap ingestudeerd

Ook Steven Berghuis had genoten van die fase. “Die vrije trap van Koopmeiners op Weghorst die de 2-2 opleverde, daar hadden we op getraind,” zegt Berghuis. “Even daarvoor nam ik de vrije trap en overwogen hem ook zo te doen, maar er lag toen niet voldoende ruimte. Die 2-2, zo kort voor tijd, was fantastisch. Dan hoop je in de verlenging door te kunnen drukken, maar dat gebeurde niet. Sterker nog, de Argentijnen kregen de beste kansen. En dan komt het aan op strafschoppen. En ik miste. Ik ben er trots op dat ik er ben gaan staan, maar uiteraard baal ik enorm. Die bal had nog meer naar de hoek gemoeten.”

Ook Berghuis gebruikte dus het woordje trots. Een kwartfinale op een WK, het is niet slecht. Maar voor een ploeg die dacht kans te maken op de titel, is het niet genoeg. “Dat voelt nu ook zo,” zei Denzel Dumfries. “Ja, er gebeurde van alles. Even leek het een sprookje toen Wout tweemaal scoorde. Maar uiteindelijk hebben we niets. Er stond een halve finale op het spel, dat merkte en dat voelde je. Zo’n strijd maak je niet wekelijks mee.”

Terugkijken is iets voor later. Of straks voorzichtig onder de kerstboom. Memphis Depay benadrukte nog eens de kracht van Louis van Gaal. “Hij maakt er toch weer een team van,” zegt Memphis.

En dat riepen meer spelers. Een kwaliteit die ook Ronald Koeman bezit. Daley Blind zou weleens af kunnen haken. Verder moet het leeuwendeel van de groep in staat zijn om het EK 2024 in Duitsland te halen. Het land waar Oranje de enige prijs ooit pakte, in 1988. “Nu al over Koeman en de verwachtingen praten is te vroeg,” zei Van Dijk. “Daarvoor is dit te vers.”

Scheidsrechter Mateu Lahoz

Over strafschoppen en wetenschappelijke benadering zal Koeman het waarschijnlijk ook niet openlijk hebben als hij straks begint. De serie werd een bittere teleurstelling. “Ik deed nog vervelend voor het nemen van de strafschoppen net als de keeper van de Argentijnen, alleen bij hem heeft het wel gewerkt en bij mij niet,” zei Andries Noppert. “We zijn erg teleurgesteld, we hadden naar die halve finale gewild.”

En dat had ook gekund. Maar te lang bracht Oranje te weinig. En daarnaast was scheidsrechter Mateu Lahoz geen factor waar Oranje iets aan had. Integendeel.

Leandro Paredes ontsnapte aan rood toen hij na een forse overtreding ook nog een bal hard de dug-out van Oranje in roste. En Messi mag de bal blijkbaar wel met de hand pakken waar een ander dat niet mag. Met later nog een gele kaart voor de wereldster was dat een belangrijke misser van de Spaanse arbiter. De spelers klaagden stuk voor stuk over hem, maar wensten zich niet te verschuilen achter de arbiter. Jurriën Timber: “Bij hem wist je het nooit.”

Berghuis vond dat ook. “Het gaat altijd te veel om hem, heb ik het idee,” zei de aanvaller van Ajax. “Maar goed, dat is niet belangrijk. We hebben hier met een geweldige groep gewerkt, maar we liggen eruit. En dat doet pijn, ook omdat we het gevoel hadden dat we ze hadden liggen. Maar een gevoel is niet genoeg, ze moeten ook echt liggen. En dat hebben we nagelaten.”