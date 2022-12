Argentinië ondanks gemiste strafschop Messi naar laatste 16, Polen ontsnapt door doelsaldo

Julian Alvarez en Enzo Fernandez vieren de 0-2 van Argentinië tegen Polen. Beeld AP

Na die 0-2 ontspon zich een razend interessant duel, omdat Polen verlamd was door de tussenstand bij Saoedi-Arabië-Mexico (0-2). Het doelsaldo van Polen en Mexico was na drie wedstrijden lang gelijk en het onderling resultaat was 0-0, waardoor het aantal gele kaarten tijdens dit toernooi bepalend was voor uitschakeling of prolongatie van de WK-droom.

Op de tribunes gingen de radio’s in de mobieltjes massaal naar de oren om te kijken wat er aan de andere kant van Doha gebeurde. De spanning was voor de twee landen om te snijden. Uiteindelijk maakte Saoedi-Arabië nog de voor Polen verlossende 1-2.

Argentinië hoefde niet zenuwachtig te zijn. De ploeg liet ondertussen de ene na de andere mogelijkheid liggen tegen een werkelijk apathisch Polen, dat amper over de middenlijn kwam en zich neer leek te leggen bij de speling van het lot tijdens het andere duel in de poule. De mooiste schietkansen bleven onbenut, waarbij ook Lionel Messi geen goede indruk maakte.

Gemiste penalty

Voor de rust had Messi, die Diego Armando Maradona afloste als recordhouder met meeste WK-wedstrijden voor Argentinië, al een penalty gemist en zorgde fantastisch keeperswerk van Wojciech Szczęsny ervoor dat het 0-0 bleef.

Het team van sterspits Robert Lewandowski wist niet meer hoe of wat. Te veel aanvallen zou ruimte geven aan Messi en consorten en dat durfden de Polen niet aan. Die tactiek loonde uiteindelijk, omdat in het andere stadion in Qatar een doelpunt in het voordeel van Saoedi-Arabië viel. Daarmee schakelden de Mexicanen zichzelf uit.

Zo konden Argentinië en Polen in hetzelfde stadion een feestje vieren. Met name de Argentijnen werden aan het begin van het toernooi afgeschreven, omdat ze op een ongekende manier verloren van Saoedi-Arabië. De ploeg uit het Midden-Oosten kon die prestatie niet bevestigen en ging er alsnog simpel uit, omdat Mexico er overheen ging. Niet gemakkelijk genoeg, waardoor Polen alsnog bij de laatste zestien in het toernooi zit.