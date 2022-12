Argentijnse Amsterdammers over de wedstrijd tegen Oranje: ‘Dit is de laatste kans voor Messi, dus ik zeg: gun ons dit WK’

‘Ons zoontje roept nu ook: Messi!’

Agustin Reyna en Vera Vermeulen met hun zoontje. Beeld Dingena Mol

De Argentijnse Agustin Reyna en zijn Nederlandse vriendin Vera Vermeulen (beiden 35) wonen met hun zoontje van twee in de Van der Pekbuurt in Noord. Hij werkt als toeristengids, zij werkt bij Blijf Groep Amsterdam. Ze kijken met eigen vriendengroepen, zodat ze hard voor hun eigen ploeg kunnen juichen.

“Ik was in eerste instantie niet heel fanatiek, maar dat is toch toegenomen. Tegen Argentinië wil ik al helemaal winnen,” zegt Vermeulen. Haar vriend staat er hetzelfde in: “Ik ben superfanatiek. Ik heb overwogen om naar Qatar te gaan, maar dat werd heel duur en ik heb toch een dubbel gevoel bij het gastland. Dit is echt de laatste kans voor Messi, dus ik zeg: gun ons dit WK, dan is het volgende voor Nederland.”

“We keken laatst een wedstrijd van Argentinië in een kroeg waar veel mensen ‘Messi’ riepen, dus dat doet ons zoontje nu ook,” zegt Vermeulen. Reyna: “Argentijnse fans zijn extreem gepassioneerd en maken sfeer. Hoewel Nederlanders dat natuurlijk ook kunnen.”

Gaan ze na de wedstrijd tijdelijk in andere hoeken van het huis leven? Ze lachen. “Nee, er hoeft niemand op de bank te slapen,” denkt Vermeulen. Reyna bekent: “Misschien slaap ik één nachtje op de bank als Nederland wint, maar ik denk dat Argentinië het redt.” Vermeulen heeft ook vertrouwen in een goede afloop.

‘We zullen blij zijn met elke uitslag’

Ezequiel en Geraldina Paludi. Beeld Dingena Mol

Ezequiel en Geraldina Paludi (48 en 41), afkomstig uit Buenos Aires, wonen met hun 14-jarige dochter in de Stadionbuurt. Ze geven tangoles. Vrijdagavond kijken ze thuis naar Nederland-Argentinië.

“Natuurlijk missen we Argentinië, maar deze wedstrijd maakt ons erg blij, want het voelt als een ontmoeting tussen twee neven,” zegt Ezequiel. “We zullen blij zijn met elke uitslag. Het WK brengt mensen samen en dat is voor ons mooier dan de wedstrijd winnen.”

Voor veel Argentijnen is dit toernooi extra belangrijk, omdat het Messi’s laatste kans is om wereldkampioen te worden. “Argentijnen hebben altijd de neiging om een speler te verheerlijken, omdat we zoveel passie voor de sport voelen. Hopelijk zullen er na Messi nog vele verlossers volgen,” aldus Geraldina.

Ze denken beiden dat het Nederlands elftal nu beter is dan tijdens het WK in 2014, toen Argentinië Oranje versloeg in de halve finale. “Technisch zijn ze heel sterk en ze spelen erg georganiseerd.” Ezequiel voorspelt 2-1, maar weet nog niet voor wie. Geraldina heeft vertrouwen in Argentinië. “Mijn hart ligt bij Argentinië,” zegt Ezequiel, “maar als Nederland wint, gaan we de volgende wedstrijd in een oranje shirt in een kroeg kijken.”

‘Ik heb wel zin een groot feest’

Julian Lew. Beeld Dingena Mol

Julian Lew (23) heeft een Argentijnse vader en een Nederlandse moeder. Hij werkt als consultant bij een recruitmentbureau. Hij is van plan de wedstrijd thuis in de Rivierenbuurt te kijken met huisgenoten en vrienden.

Ondanks de speciale band die Lew voelt met Argentinië, gaat zijn support vrijdag voornamelijk uit naar Oranje. “Ik ben zestig procent voor Nederland, veertig procent voor Argentinië. Dit komt deels doordat ik tijdens dit WK bij het Nederlands elftal meer een stijgende lijn zie, maar ook doordat ik hier ben opgegroeid en toch een sterkere band voel met Nederland. Bovendien weet ik zeker dat er hier een groot feest uitbarst als we winnen. Wie heeft daar geen zin in?”

Lew verwacht een gelijkspel (1-1), gevolgd door penalty’s die Nederland wint. Ondanks zijn steun voor Nederland zien zijn vrienden hem opeens toch als ‘de Argentijn’. “In Argentinië zien familieleden me vaak als Nederlander, hier ben ik op dit soort momenten ineens een stuk Argentijnser. Ik heb met mijn Argentijnse neef afgesproken dat als Nederland wint hij mijn hotelovernachting betaalt wanneer we weer samen op reis gaan, en vice versa natuurlijk.”

Ook de honden krijgen voetbalshirts aan

Silvina Riva de la Fuente met dochter Sophia en zoon Matias. Beeld Dingena Mol

Silvina Riva de la Fuente (51) woont met haar Nederlandse man, Michiel Pegtel (51), en kinderen Sophia (16) en Matias (14) in Duivendrecht. Ze werkt als freelance tandarts. Met dochter, maar zonder man en zoon, steunt ze vrijdag in een kroeg haar geliefde Argentinië.

Pepernoten op tafel, daarnaast een stapel Argentijnse voetbalshirts, ook twee voor de honden. Argentijnse voetballiefde met een Hollands accent. “Sophia en ik gaan kijken bij Coco’s, op het Thorbeckeplein in Amsterdam,” zegt Riva de la Fuente. “We gaan met twee vriendinnen van me. Een derde wilde niet mee, want ze heeft daar ooit een wedstrijd van Argentinië gezien die ze verloren. Argentijnen zijn zeer bijgelovig.”

Zoon Matias gaat kijken met zijn vader. “Wij zijn voor Nederland. Ik zou het voor Oranje specialer vinden om te winnen, want dat zou de eerste keer zijn.”

In 2014 keek de familie ook niet samen naar Nederland-Argentinië. Riva de la Fuentesvertelt lachend: “Mijn man keek in Haarlem, de kinderen en ik bij een restaurant in Amsterdam. Hij zou ons na de wedstrijd komen ophalen, maar we hebben uiteindelijk een taxi moeten nemen. Hij bleef in Haarlem slapen. Als Argentinië weer wint, denk ik dat we even apart zullen eten.”

