Als dit honkbal was geweest, hadden Amerikanen gehuild, nu zijn ze ook blij voor Oranje

Supporters tijdens het duel tussen Nederland en de Verenigde Staten in Boom Chicago in Amsterdam. Beeld Jakob van Vliet

Een paar Amerikaanse vlaggen hangen over schouders, hier en daar een petje, soms een USA-voetbalshirt: maar de verwachtingen zijn niet zo hooggespannen onder Amerikanen die bij comedyclub Boom Chicago Nederland - Verenigde Staten kijken. “Ik ben voor de VS, maar vorige wedstrijden was ik voor Nederland of Costa Rica,” zegt Antonio Marin, pragmatisch. Hij heeft drie paspoorten, dus dat is ook wel makkelijk.

Een flinke groep Amerikaanse fans, expats, maar ook Nederlanders, zijn zaterdagmiddag naar de comedyclub aan de Rozengracht gekomen om de wedstrijd te zien. Op drie grote schermen heerst er toch een beetje dat zomerse, collectieve gevoel dat een WK – normaliter altijd in de zomer, nu in de winter vanwege het weer in Qatar – meestal heeft. Van vijandigheid of competitie is eigenlijk nauwelijks sprake.

De Amerikanen die in Boom Chicago zijn verzameld zijn al zo onder de indruk van het feit dat Amerika meedoet met het WK dat er van echt fanatisme weinig sprake is. Zo is Chris Carr, uit St Louis Missouri, wel uitgedost in het shirt van team USA maar zegt hij ‘net zo blij te zijn als Nederland wint’. Sinds hij 5 jaar geleden in Amsterdam kwam wonen is hij ook nog groot Ajax-fan. “Ik ben niet opgegroeid met voetbal. Maar ik ben het gaan volgen toen topspeler Brian McBride rond 2000 opkwam en toevallig uit St Louis kwam. Nu volg ik alles.”

‘USA! USA!’

Amerikaan en Boom Chicago-eigenaar Andrew Moskos heet iedereen welkom. Zelf woont hij 29 jaar in Nederland en is hij dit jaar ook voor Oranje. Maar dat is vooral dus omdat de VS nauwelijks een voetbalcultuur hebben. “Wij Amerikanen hebben niet eens liedjes. We zeggen bij een goal alleen maar ‘USA! USA!’.” Hij stelt dan ook voor om als de VS scoren, ‘I like big butts And I Cannot lie’ te zingen van Sir Mix-a-lot.

Het gaat er niet wild aan toe onder de fans. De voetballiefhebbers van alle gezindten zitten keurig aan tafeltjes. Als de Nederlanders bij het eerste goal van Memphis Depay opveren, gaan ze daarna ook weer netjes zitten.

Voor Amerika, maar eigenlijk ook wel voor Nederland, links Antonio Marin. Beeld Jakob van Vliet

Even verderop aan de Rozengracht, in café De Gouden Florijn, is het juist hutje mutje. Bij doelpunten is het geluid overweldigend, bier gaat over schoenen, nieuwelingen worden wantrouwend aangekeken als ze een plekje proberen te zoeken. Maar ook hier, uiteraard, is de sfeer uitgelaten. “Amerika is best een fit team dus ik had 1-0 voorspeld,” zegt Vincent Uelem die met zes vrienden in de Gouden Florijn staat. “Dit is veel beter dan ik had verwacht.”

Als het fluitsignaal klinkt hossen de Nederlanders in Boom Chicago. Andrew Moskos noemt het ‘A really great outcome of a really good game’. Amerikaanse Amsterdammer Neifor Acosta: “Uit de appjes die ik van vrienden kreeg dachten ze in de VS nog wel dat we zouden winnen. Maar wij hier in Europa weten wel beter." Landgenoot Daniel Frysh: “We zijn het jongste team op het WK. Als dit honkbal was geweest, had ik het verschrikkelijk gevonden. Nu kan ik alleen maar blij zijn dat we zover zijn gekomen."