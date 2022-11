Alle ogen zijn vandaag gericht op Kevin De Bruyne en Eden Hazard

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Marokko-Kroatië (11.00 uur), Duitsland-Japan (14.00 uur), Spanje-Costa Rica (17.00 uur), België-Canada (20.00 uur)

Wie moeten we niet over het hoofd zien?

Na Andries Noppert, de ‘toren van Joure’, komt vandaag nog een boom van een keeper in actie: Thibaut Courtois. Met zijn 2,00 meter moet de Belgische doelman dit WK zowel Noppert (2,03 meter) als de Serviër Vanja Milinkovic-Savic (2,02 meter) boven zich dulden als langste spelers van het toernooi. De langste veldspeler is overigens Harry Souttar uit Australië met zijn 1,98 meter. De Marokkaan Ilias Chair (1,58 meter) is de kleinste. Marokko komt vandaag voor het eerst in actie, net als Duitsland en Spanje. Onze zuiderburen trappen af tegen Canada.

Gaat de gouden generatie van België nu eindelijk oogsten?

“Als ze iets hadden willen winnen, had dat eigenlijk tijdens de vorige WK’s en EK’s moeten gebeuren,” schamperde Radja Nainggolan, voormalig Rode Duivel, en enfant terrible van Antwerp FC. Op het vorige WK verloor België in de halve finale van Frankrijk. Op de laatste twee EK’s was de kwartfinale de eindhalte. Spelers als Fellaini, Vermaelen en Dembélé zijn inmiddels afgehaakt; Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zijn op leeftijd.

Grootste zorgenkind voor bondscoach Roberto Martínez is zijn defensie. In de laatste 17 interlands onder zijn leiding bleef België slechts vier keer zonder tegendoelpunt. In topwedstrijden krijgt de ploeg vaak twee of meer goals om de oren, zoals onlangs tegen Nederland (1-4).

Egypte gaf de Belgen vorige week nog een flinke waarschuwing door een oefenwedstrijd met 2-1 te winnen. Spits Romelu Lukaku volgde het duel in Koeweit vanuit een witte tuinstoel. Hij is geblesseerd en komt mogelijk pas ná de tweede WK-wedstrijd in actie. Ook aanvaller Leandro Trossard, die dit seizoen bij Brighton in de Premier League geweldig op dreef is, kan tegen Canada nog niet meedoen vanwege een blessure.

Alle ogen zijn gericht op Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Maar die laatste schetste in een interview met de Franse krant L’Équipe een weinig hoopvol beeld. Door blessureleed heeft hij bij Real Madrid nooit aan de verwachtingen voldaan. “In 2018 behoorde ik misschien tot de tien beste spelers van de wereld. Om eerlijk te zijn: die vorm gaat niet meer terugkeren. Ik heb te hard geleden. Zowel mentaal als fysiek. Ik heb ook minder kracht en explosiviteit dan toen. Ik probeer mijn gekende stijl te behouden, maar ik heb wel wat vertrouwen verloren.”

Met welke bal wordt dit WK gespeeld?

De Al Rhila, ofwel: De Reis. Het is voor de veertiende keer dat Adidas speciaal voor het WK een bal heeft ontworpen. De eerste was de Telstar, voor het WK 1970 in Mexico. Die bal kreeg zwart-witte vlakken om beter op te vallen voor de televisiekijker. In 1982, op het WK in Spanje, werd voor het laatst een leren bal gebruikt: de Tango. Tot dan toe waren alle ballen wit of zwartwit geweest. Voor het WK in 1998 in Frankrijk werd de eerste gekleurde bal ontworpen: de Tricolore. De bal had blauw-wit-rode toetsen. Vanaf 2002 speelde technologie een steeds grotere rol bij het vervaardigen van de WK-bal. Voor het toernooi in Japan en Zuid-Korea werd de Fevernova ontworpen, een bal met een dikkere binnenlaag om de nauwkeurigheid van de bal in de lucht te verbeteren. Vier jaar later, op het WK in Zuid-Afrika, was er veel kritiek op de speelbal: de Jabulani. Het werd ‘de rondste bal ooit’, door nieuwe 3D-technologie, maar hij was de schrik voor de keepers: te licht en daardoor ‘zwabberend’.

