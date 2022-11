Abdulhamid tikte de bal voor Messi weg – en keek alsof hij een wereldwonder had verricht

Lionel Messi gaat voor de vijfde keer proberen Argentinië wereldkampioen te maken. In deze rubriek volgt Het Parool zijn missie. Aflevering 2: de afgang.

De missie is nu al een heel moeilijke missie na het 2-1 verlies van Argentinië tegen Saoedi-Arabië.

Wat een afgang voor de titelfavoriet.

En het begon nog zo wel zo mooi vanochtend voor Lionel Messi.

Na tien minuten in de wedstrijd Argentinië-Saoedi-Arabië mocht hij een strafschop nemen.

En natuurlijk scoorde Messi, de doelman de verkeerde kant op sturend. (Messi heeft nu al op vier WK’s een doelpunt gemaakt.)

Daarvoor, al in de tweede minuut, had hij moeten scoren, toen hij na wat gerommel ‘opeens’ (maar dat is het natuurlijk niet) in het vijandelijke strafschopgebied de bal voor zijn voeten kreeg. Maar doelman Al-Owais tikte de bal uit zijn doel.

En daarmee had hij zijn verhaal voor op bruiloften en partijen binnen. “Ik keerde een schot van Messi!”

Er hing een grote overwinning in de lucht, maar verder dan drie afgekeurde doelpunten kwam Argentinië niet.

En in de 39ste minuut had ook verdediger Abdulhamid zijn praatje binnen, toen hij in het strafschopgebied de bal voor Messi wegtikte, zonder een strafschop te veroorzaken. Je zag Abdulhamid erbij kijken alsof hij een wereldwonder had verricht. (Voor Messi was het de zoveelste speler, van wie hij waarschijnlijk de naam niet meer weet, die hem had gedwarsboomd.)

Messi was op dat doelpunt na niet heel erg zichtbaar die eerste helft.

En toen die tweede helft!

Direct na rust, in de 48ste minuut, zei de televisiecommentator: “Geen controle bij Messi.” En vijftien seconden later lag de bal achter de Argentijnse doelman.

Zou Messi zich die goal aanrekenen?

En in de 55ste minuut zei de commentator: “Messi krijgt geen ruimte.” En seconden later lag de bal weer achter de Argentijnse doelman.

Tijd voor Messi om zijn ploeg aan de hand te nemen en het tij te keren.

Nauwelijks een minuut na de 2-1 kreeg hij op een meter of elf, twaalf de bal, maar werd uitstekend geblokt door de nummer 17 van Saoedi-Arabië (“Ik blokte Messi!”)

Messi wilde, maar Messi kon het niet.

Karakteristiek was de vrije trap die hij in de tachtigste minuut mocht nemen op zo’n twintig meter van het doel. Een kolfje naar zijn hand. Hoeveel ballen zou hij er van deze afstand al hebben ingeschoten?

Zijn specialiteit.

Maar Messi schoot de bal ruim over. Hij grimaste, trok wat aan zijn aanvoerdersband.

En ook in het vervolg kon hij zijn stempel maar niet op de wedstrijd drukken.

Nog is er niets verloren voor Lionel Messi en Argentinië. Als er van Mexico en Polen wordt gewonnen, is de volgende ronde hoogstwaarschijnlijk wel gehaald.

Maar het viel niet mee, deze misslag van Messi.