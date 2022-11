150 Oranjefans kijken wedstrijd tegen Senegal in WesterLiefde: ‘Altijd leuk hè, samen voetbal kijken’

Gaat het lukken of niet? Pas dankzij de late doelpunten van Cody Gakpo en Davy Klaassen konden de supporters in de WesterLiefde ontspannen. Beeld Eva Plevier

Een halfuur voor de wedstrijd lopen twee mannen de WesterLiefde binnen. “O, er is nog plek zat,” zegt de een tegen de ander. Daar is geen woord van gelogen.

De twee gaan zitten aan een picknicktafel vlak voor het grote scherm. Trui uit, een oranje T-shirt komt tevoorschijn. Twee andere vrienden zijn er al, de pitcher bier staat ook al op tafel. Een is een Belg, de ander een Engelsman, maar vanavond zijn ze voor Nederland, beloven ze.

“Altijd leuk hè, samen voetbal kijken,” zegt Maikel Breukelman. “Ik had wel iets meer mensen verwacht.”

De organisatie ook. Eigenlijk zouden alle wedstrijden van Oranje worden uitgezonden op een megascherm in de WesterUnie, maar daar is maandagavond nog een bedrijfsfeest, dus kan de eerste wedstrijd uitgezonden worden in het kleinere WesterLiefde. Voor de volgende wedstrijd, komende vrijdag tegen Ecuador, verwacht de organisatie wel zeven- tot achthonderd supporters.

Beetje bijdragen

Achter in de zaal, aan een statafel, staan twee jongemannen, eentje in een klassiek ’88-shirt met ‘Rijkaard’ achterop. Mike Hillebrand: “We hadden niet echt inspiratie. Er was ook weinig keuze, er wordt nog niet zoveel georganiseerd in de stad. Je probeert Oranjekoorts te krijgen, maar het leeft nog niet zo.”

Edward de Bruijn: “Die sfeer is er nog niet. Ik kom koud van mijn werk en de poulefase is ook nog niet zo spannend. Het mooie aan deze bijeenkomst is wel dat de opbrengst naar Amnesty International gaat. Ik ga niet boycotten, maar een beetje bijdragen is mooi meegenomen.”

De opbrengst van de ticketverkoop – een kaartje kost 5 euro – gaat inderdaad volledig naar Amnesty, net als die van de shirts die in een hoek van de WesterLiefde worden verkocht. “We willen voetbal kijken, maar wel met bewustzijn,” zegt Bart Elshof van de WesterUnie. Zo zijn ook alle bierviltjes bedrukt met de kleuren van de regenboogvlag.

Uiteindelijk komen toch nog zo’n 150 supporters bij elkaar en is het gezellig druk. Alleen moet het Nederlands elftal zelf ook nog een beetje loskomen. In de eerste helft wordt het meest gejuicht bij elk balcontact van keeper Andries Noppert. De Toren van Joure is duidelijk erg populair.

Knaloranje pyjama

In de rust staat een lange man met een volle baard buiten een sigaret te roken. Hij heeft van alle bezoekers het meest zijn best gedaan: hij loopt in een knaloranje pyjama.

“Dat is een gevangenispak,” zegt zijn vriend Raoul Boode.

“Dat is echt zo,” zegt Koen Benjamin, en hij laat een stiksel in de binnenvoering van de broek zien: cellencomplex Groningen.

“Het is dat de opbrengst voor Amnesty is,” zegt Boode, “anders was ik niet gekomen.”

“Dat geldt alleen voor hem dan,” zegt Benjamin. Hij heeft 4-1 voorspeld.

Dat blijkt iets te optimistisch, maar daar zit hier verder niemand mee.