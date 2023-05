Zwitserse politicus boos over afvaltransport tussen Rome en Amsterdam: ‘Laat ieder land z’n eigen afvalprobleem oplossen’

Afvalverwerking bij de AEB. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ ANP

“Het transport is legaal. En ik betwijfel niet dat alles op correcte wijze gebeurt. De containers zijn vast goed afgesloten en giftige stoffen kunnen ongetwijfeld niet lekken.”

Aan het woord is de Zwitserse politicus Bruno Storni, in gesprek met de Duitse krant Die Zeit. Je voelt hem aankomen, hij hangt in de lucht – de ‘maar’....

“Maar wij hebben een mooie spoorbaan door de Alpen gebouwd en voor miljarden belastinggeld uitgegeven aan nieuwe routes en een tunnel. Het mag niet zo zijn dat op dit spoor zinloze dingen worden vervoerd.”

Storni is politicus in het Zuid-Zwitserse kanton Ticino, aan de grens met Italië. Het gebied ook waar de Ceneritunnel ligt, op dezelfde spoorlijn als de Gotthardtunnel. Hij spreekt zijn ergernis uit over het transport van Italië naar Nederland dat loopt via ‘zijn’ Ticino: de trein met Romeins afval dat wordt verbrand bij de Amsterdamse AEB.

Afval uit Rome dat per trein naar Amsterdam wordt vervoerd? Het leidde al eerder tot gefronste wenkbrauwen. Zeker omdat het vanaf eind deze maand zal gaan over twee treinen per week, beladen met tot 1800 ton tot ballen samengeperst vuilnis. Toch is het ook weer niet zó gek. De ovens van de AEB verwerken al langer buitenlands afval, onder meer uit België, IJsland en Frankrijk. En de verbrandingscapaciteit is 1,4 miljoen ton afval per jaar, dus het Romeinse transport kan er nog prima bij.

Desalniettemin zit het transport Storni (en meer Zwitsers) niet lekker. Hij hekelt de uitstoot en het lawaai van de afvaltreinen en maakt zich zorgen over de capaciteit op het spoor. Vooral de kosten zitten hem dwars. De Zwitserse overheid geeft vele francs uit om het transport per spoor te verbeteren. Geld dat, aldus Storni, niet is bedoeld voor ‘onzinnige transporten’. “Laat ieder land z’n eigen afvalprobleem oplossen. Het levert zelfs arbeidsplaatsen op!”

Een woordvoerder van het Zwitserse ministerie voor Transport laat in Die Zeit weten dat transporten ‘niet op zinnigheid’ worden getoetst. Het duurzaamheidsargument gaat ook niet op: de reis per trein bleek groener dan die per vrachtwagen en praktischer dan rond het Iberisch Schiereiland varen, blijkt uit onderzoek dat de AEB liet uitvoeren.

Het allerduurzaamst is natuurlijk om het Romeinse vuil helemaal niet te vervoeren en ter plekke te verbranden. Alleen schuilt daarin nu net het probleem, getuige de regelmatig uitpuilende vuilnisbakken: Rome krijgt zijn eigen afval niet verwerkt.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: