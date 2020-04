Zwichtte EU voor China in rapport over Chinese corona-aanpak?

Een markt in Wuhan. Beeld AP

Hoge kringen in Duitsland en Frankrijk en de diplomatieke buitenlanddienst van de Europese Unie zijn al een tijdje doelwit van Chinese pogingen tot beïnvloeding. Peking probeert daarmee het westerse beeld over de Chinese corona-aanpak in de gunstige zin bij te draaien.

In Brussel was de afgelopen dagen veel te doen over een publicatie, afgelopen vrijdag, van het bureau van EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell. Die tekst, over desinformatie en complottheorieën over het coronavirus, is onder Chinese druk aangepast, zo meldden onder meer The New York Times, de Financial Times en Politico Europe.

Vorige week dinsdag lekte een eerdere versie uit. Daarin was nog sprake van ‘aanhoudende en gecoördineerde druk door officiële Chinese bronnen om de schuld (voor het ontstaan van het coronavirus, red.) af te weren’. In de definitieve tekst staat: ‘We zien aanhoudende en gecoördineerde druk door sommige actoren, waaronder Chinese bronnen, om de schuld af te weren.’

Helemaal verwijderd zijn passages over een ‘mondiale desinformatiecampagne’ door Chinese autoriteiten om hun ‘internationale imago te verbeteren’, en verwijzingen naar dubieuze Chinese kritiek op het Franse coronabeleid.

Volgens The New York Times hebben Chinese functionarissen EU-vertegenwoordigers in Peking verzocht de tekst aan te passen. ‘De Chinezen dreigden met tegenreacties als dit rapport zou uitkomen,’ schreef een EU-diplomaat aan collega’s, volgens een interne e-mail waarop de Amerikaanse krant de hand wist te leggen.

Het uiteindelijke EU-verslag is nog steeds behoorlijk kritisch over China. ‘Chinese functionarissen en staatsmedia proberen elke verwijzing naar Wuhan als oorsprong van Covid-19 te beknotten,’ is een van de kritiekpunten.

Teken aan de wand

Een woordvoerder van de Europese Commissie sprak maandag met klem tegen dat de makers van de publicatie zijn bezweken voor Chinese druk. Volgens hem komen de eerdere en de laatste versie van de tekst uit twee verschillende kanalen en is er niets aangepast of weggelaten.

Toch is het niet vermelden van cruciale details een teken aan de wand, stelt VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Hij stuurde vandaag een brief aan Borrell waarin hij hem vraagt snel tekst en uitleg te geven over deze kwestie. Die oproep was maandag door tientallen collega-Europarlementariërs ondertekend.

Groothuis is vooral teleurgesteld dat Borrell niet pal achter zijn analistenteam gaat staan. Die reikte hem de eerdere harde versie aan. “China wordt sterker en gaat dit vaker proberen,” zegt hij. “Die komen terug. Dan moet je één lijn trekken en zeggen: tot hier en niet verder. Wat je niet moet zeggen: ‘Het valt wel mee, we ontkennen.’ Je moet met een sweeping statement komen, met de boodschap aan Peking: ‘Je kunt het blijven proberen maar wij gaan hier niet in mee’.”

‘Misstanden in Frankrijk’

Behalve Brussel heeft China ook ambtenaren in Berlijn bestookt met verzoeken om de Chinese corona-aanpak in een positiever daglicht te stellen. Het Duitse ministerie van binnenlandse zaken heeft berichten van Welt am Sonntag hierover bevestigd. Berlijn onderstreept dat het niet op die verzoeken is ingegaan.

Ook Parijs heeft heel wat te stellen met Chinese propaganda waarin de vermeende zwakke westerse aanpak van de centraal staat. De Franse autoriteiten waren deze maand vooral kwaad op een nepnieuwsartikel op de website van de Chinese ambassade. Daarin werd valselijk beweerd dat Frans verpleeghuispersoneel bewoners in de steek had gelaten om ze te laten sterven van de honger en/of het coronavirus. Voor de Franse buitenlandminister Jean-Yves Le Drian was dat reden om de Chinese ambassadeur Lu Shaye op 14 april op het matje te roepen.