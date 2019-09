Zweedse advocaat A$AP Rocky neergeschoten: oud- rechter gearresteerd

Henrik Olsson Lilja. Beeld EPA

Henrik Olsson Lilja verliet zijn appartement in Stockholm toen hij op straat in zijn hoofd en borst werd geraakt, melden verschillende Amerikaanse media. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel, meldt de Zweedse krant Expressen.

De advocaat heeft zelf melding van de schietpartij gedaan. Hij was nog bij bewustzijn en heeft de politie belangrijke aanwijzingen kunnen geven. De dader zou een man zijn en een zwarte SUV zou bij de plaats delict op hoge snelheid zijn weggereden. De politie is achter de auto aangegaan.

De Zweedse politie heeft een vrouw - een voormalig rechter die eerder al werd veroordeeld voor een misdrijf en een verbod kreeg om contact op te nemen met de advocaat - gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Expressen schrijft dat ze mogelijk een huurmoordenaar zou hebben ingeschakeld.

A$AP Rocky

Lilja stond de Amerikaanse rapper bij toen hij eind juni werd opgepakt na een vechtpartij. De raadsman vertegenwoordigde A$AP Rocky echter niet tijdens de rechtszaak die ruim een maand later van start ging. De rapper werd half augustus schuldig bevonden aan mishandeling en kreeg onder meer een voorwaardelijke celstraf.