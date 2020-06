Zweden houdt Stig Engström verantwoordelijk voor moord op premier Palme

De Zweedse premier Olaf Palme een jaar voordat hij vermoord werd. Beeld EPA

Het Zweedse Openbaar Ministerie laat de zaak verder voor wat het is, want de verdachte Engström is al 20 jaar dood en kan niet worden aangeklaagd.

Wat gebeurde er 34 jaar geleden? Olaf Palme, de toenmalige sociaaldemocratische premier van Zweden, hield met zijn echtgenote en zoon een filmavondje in het centrum van Stockholm. Op 28 februari 1986 even na 23.00 uur lopen ze de zaal uit. Kort daarna krijgen de 59-jarige Palme en zijn echtgenote Lisbet op straat elk een kogel in de rug. Zijn vrouw overleeft de kogel, Palme niet.

De moord bleef al die tijd onopgelost. Onderzoekers verdachten onder meer de Koerdische Arbeiderspartij PKK, het Zweedse leger, de Zweedse politie en de Zuid-Afrikaanse geheime dienst van betrokkenheid bij de moord. Een week voor zijn overlijden gaf Palme in Stockholm een strijdbare toespraak in aanwezigheid van leden van het ANC (de anti-apartheidsbeweging van Nelson Mandela, die toen in de gevangenis zat) en de Zuid-Afrikaanse activist Oliver Tambo. Zweden is op dat moment een van de hoofddonoren van het AN. Palme bevestigde in deze toespraak in februari ‘86 nogmaals zijn financiële steun voor het ANC en riep op een internationaal embargo tegen Zuid-Afrika toe te passen. Hierdoor werd gedacht dat de Zuid-Afrikaanse inlichtingendiensten achter de moord op Palme zouden kunnen zitten.

Uiteindelijk zijn duizenden mensen ondervraagd in de zaak. In de loop der jaren hebben meer dan 130 mensen de verantwoordelijkheid voor de moord opgeëist. In 1989 leek het mysterie opgelost, toen een 42-jarige Zweed ervoor werd veroordeeld, maar die werd in hoger beroep weer vrijgesproken.

Engström

Ook de toen 52-jarige Engström gold lange tijd als verdachte. Volgens de verhoren uit 1986 was Engström die avond afgegaan op een luide knal. Hij maakte na afloop opmerkelijke televisie-optredens, waarin hij onder andere kritiek uitte op het speurwerk van de politie, die hem hoe langer hoe meer als een onbetrouwbare getuige beschouwde. Nu blijkt dat hij toch als dader wordt gezien.

Engström, die toentertijd als grafisch ontwerper bij de verzekeringsmaatschappij Skandia werkte, pleegde in 2000 zelfmoord. Palme was premier van 1969 tot 1976 en van 1982 tot aan zijn dood.