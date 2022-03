Zwartste scenario dreigt voor Kiev: ‘Lijkt erop dat Poetin rücksichtslos op de stad gaat schieten’

Stukje bij beetje schuift een ellenlange Russische legercolonne op richting de Oekraïense hoofdstad Kiev. Waarom wordt dat konvooi niet aangevallen? En wat zijn de Russen van plan? Militaire experts vrezen voor het allerdonkerste scenario.

Het konvooi met Russische legervoertuigen zou volgens Amerikaanse opnames liefst 64 kilometer lang zijn. Het voorste voertuig zou zich bij Hostomel Airport bevinden, een kleine 30 kilometer ten noordwesten van het centrum van Kiev. Veel mensen vragen zich af: waarom wordt deze colonne niet aangevallen door de Oekraïners?

“De Russen zijn natuurlijk niet naïef,” zegt voormalig commandant van de Landstrijdkrachten Mart de Kruif. “De colonne zal goed zijn beveiligd met een beschermende paraplu van met name luchtafweer. Daarbij is de offensieve capaciteit van de Oekraïners door de Russen gedecimeerd in de eerste dagen.” Dat inzicht wordt gedeeld door Dick Zandee, defensie-expert bij onderzoeksinstituut Clingendael. “Een groot gedeelte van de Oekraïense jachtvliegtuigen lijkt te zijn vernietigd. Ik heb ze nauwelijks zien opereren.”

Niet te makkelijk

Sowieso moeten we over de effectiviteit van aanvallen op de Russische stoet met tanks en andere voertuigen niet te makkelijk denken, meent De Kruif. “Zelfs al zou je een voertuig raken, bijvoorbeeld met een Turkse drone, dan zetten de Russen zo’n voertuig aan de kant en gaan ze verder. Daar is natuurlijk rekening mee gehouden.”

Beide experts hebben een onheilspellend gevoel over wat er komen gaat als de colonne de Oekraïense hoofdstad zou bereiken. “Poetin zoekt de beslissing in Kiev,” is de overtuiging van De Kruif. “Hij heeft het geprobeerd met luchtlandingseenheden, en met de infiltratie van manschappen in de stad, maar dat is niet gelukt. Alles wijst erop dat hij nu vanuit de tweede lijn gaat schieten op Kiev.”

Zandee: “Ik sluit inderdaad niet uit dat de Russen hun artillerie op gaan stellen en rücksichtslos op de stad gaan schieten, ten koste van veel burgerslachtoffers. Wat moet je anders doen met al dat materieel dat onderweg is naar Kiev? Dat moet een bewuste tactiek zijn.”

Clustermunitie

De beelden uit Charkov, de tweede stad van Oekraïne, voorspellen wat dat betreft heel weinig goeds. Die stad wordt hevig beschoten door de Russen, en er vallen doden en gewonden. “Alles lijkt erop, zeg ik met een slag om de arm, dat de Russen daar clustermunitie (een huls met daarin tientallen of honderden kleinere bommen, red.) gebruiken,” zegt De Kruif. “Dat is in strijd met het internationaal oorlogsrecht. Maar als de Russen het in Charkov lijken te doen, waarom zouden ze het in Kiev dan niet doen? Het ziet er echt heel donker uit.”

Zandee noemt de mogelijke nieuwe tactiek van Poetin ‘onvoorstelbaar slecht nieuws’ voor de inwoners van Kiev. “Hij zou overgave van de Oekraïense regering kunnen afdwingen door zoveel burgerslachtoffers te maken dat het onacceptabel wordt om door te gaan.”

De Russische president beloofde zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron maandag in een telefoongesprek om burgers in de strijd zoveel mogelijk te ontzien. “Dat was al een beetje ongeloofwaardig,” zegt de Clingendael-expert. “Maar als hij in strijd met alle oorlogsverdragen bewust burgerdoelen gaat bestoken, dan wordt het totáál ongeloofwaardig.”

Het konvooi van de Russen zal ook veel materieel bevatten dat de straten van Kiev in kan trekken, stellen de experts. De vraag is hoeveel Oekraïne daar tegenover kan zetten, stelt Zandee. “Oekraïne heeft van onder meer de Verenigde Staten antitankmiddelen gekregen waarmee je colonnes kunt proberen te stoppen, dat is op andere plaatsen ook succesvol geweest. Maar ik weet niet of ze in Kiev voldoende materieel en personeel hebben om dat voor elkaar te krijgen. Dat is echt koffiedik kijken.”

Vanuit veel westerse landen zijn wapens en andere militaire middelen toegezegd aan de Oekraïners. Dat kan helpen, stelt voormalig commandant van de Landstrijdkrachten De Kruif. “Zeker als militairen de systemen al kennen. Maar we weten niet of dat zo is. Als je een wapensysteem nog moet leren gebruiken, en dat onder de moeilijkste omstandigheden, dan kan het echt een ander verhaal zijn.”

Race tegen de klok

Zandee noemt de bevoorrading vanuit het westen een ‘race tegen de klok’. “De vraag is of het op tijd komt op de plaatsen waar het moet zijn. Nu worden veel wapens en andere middelen over de Poolse grens Oekraïne in gebracht. Die route lijkt nu nog relatief veilig. Maar de Russen zijn ook niet gek. Zij kunnen met luchtlandingstroepen proberen om de route te onderbreken. Ook zullen ze proberen Kiev te omsingelen, zodat wapens de stad niet meer in kunnen.”

Al met al heeft De Kruif bepaald ‘geen lekker onderbuikgevoel’ over de situatie. Dat geldt ook voor Zandee. Toch ziet hij nog altijd veel zwaktes bij de Russen. “Er is al eerder geconstateerd dat Rusland op minder krachtig verzet van de Oekraïners had gerekend. Ze dachten dat het een slap zootje was, maar daar hebben ze zich echt in vergist. Ten tweede is de organisatie van de Russen echt niet optimaal. Dit is een operatie die maandenlang is voorbereid, en toch is bijvoorbeeld de aanvoer van brandstof niet op orde. Dat kan ik echt niet volgen, het duidt op fouten in de organisatie. Mogelijk is de operatie zo geheim gehouden dat soldaten niet genoeg informatie hebben over wat er moet gebeuren en zijn bevelen niet op tijd doorgekomen.”

Zelfs al zou Rusland Kiev innemen, dan is de strijd in Oekraïne nog lang niet gestreden. Volgens experts zouden de nieuwe wapens van het land, die nu ook vanuit het buitenland worden geleverd, kunnen bijdragen aan een langdurige guerrillaoorlog. Het gaat om antitankwapens en -raketten, Stinger-raketten waarmee vliegtuigen neergehaald kunnen worden en zeventig gevechtsvliegtuigen.