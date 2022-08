Zware storm op Corsica en in Italië eist mensenlevens

Op een camping in de gemeente Coggia op Corsica kwamen op 18 augustus twee mensen om het leven door een omgevallen boom. Beeld AFP

Omvallende bomen op de camping hebben slachtoffers veroorzaakt. Een meisje van 13 jaar, melden Franse media, is overleden doordat er een boom op de bungalow viel waarin ze zich bevond. Een oudere vrouw stierf toen een afgerukt dak van een hut op haar auto belandde.

Campings ontruimd

De onweersbuien waren zeer krachtig en gingen gepaard met veel regen. Er werd een windstoot gemeten van 224 kilometer per uur. Ook moesten mensen op zee worden gered. De schade is aanzienlijk: veel bomen zijn omgevallen, plaatselijk zijn gebouwen overstroomd en zeker 45.000 huishoudens op het eiland kwamen zonder stroom te zitten.

Campings in het zuiden van Corsica moeten worden ontruimd omdat er donderdag opnieuw slecht weer wordt verwacht. Het regiobestuur heeft campingbeheerders daar opdracht voor gegeven vanwege de harde wind die komende avond en nacht wordt verwacht, melden Franse media. Het gaat om het departement Corse-du-Sud, waarin de hoofdstad Ajaccio en populaire plaatsen als Porto-Vecchio liggen.

Toscane

Ook delen van Italië gingen gebukt onder noodweer na een lange periode van hitte en droogte. In Toscane stierven twee mensen die tijdens een storm door een boom werden geraakt, melden Italiaanse media. In de buurt van Lucca was het een man die om het leven kwam, in een park van Carrara ging het om een vrouw.

