Zware regenval teistert België en VK, bosbranden in zuiden Europa

Auto's banen zich een weg door het water in Nine Elms, Londen, zondag 25 juli. Beeld AFP

De Belgische hulpdiensten hadden afgelopen weekend de handen vol aan de gevolgen van de zware neerslag. Nu waren het de steden Namen en Dinant in het zuiden van Wallonië die het hardst getroffen werden door het noodweer. Berichten van dodelijke slachtoffers zijn er nog niet, maar de schade door modderstromen en instortingen is aanzienlijk. De burgemeester van Namen zei dat de situatie in zijn stad dit weekend zelfs ‘erger’ is dan een week geleden in Luik.

Een muur was in de buurt van het casino in de provinciehoofdstad door de hevige regenval ingestort. Daarop moesten verschillende woningen worden ontruimd. Het gevaar is nog niet geweken: ook komende dagen wordt nog noodweer voorspeld.

Dinant, België, dit weekend na zware regenval en overstromingen. Beeld EPA

Aan de andere kant van het Kanaal stonden door de zware regenval ook delen van Londen blank. Metrostations waren volgelopen met regenwater. Belangrijke verkeersaders in en rondom de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk waren door de diepe plassen onbegaanbaar.

In slechts een paar uur tijd ontving de brandweer van Londen gisteren 300 overstromingsgerelateerde telefoontjes, meldt de Britse krant The Guardian. Op sommige plaatsen kwam het water zo hoog dat auto’s tot aan het dak onder water kwamen te staan, valt te zien op beelden van Britse media.

Blusvliegtuig komt helpen

In het zuiden van Europa woeden zowel op het Italiaanse eiland Sardinië als in het zuiden van Frankrijk momenteel grote bosbranden. De EU heeft naar Sardinië vier blusvliegtuigen gestuurd om te helpen bij de bestrijding van de bosbranden in het westen van het eiland. Honden mensen zijn dit weekend geëvacueerd vanwege de vuurzee, die volgens plaatselijke media behalve huizen ook vele vierkante kilometers landbouwgrond en vee heeft verzwolgen. In Frankrijk is het gebied dicht tussen Narbonne en Carcassonne. Tot nog toe is ongeveer 8,5 vierkante kilometer in vlammen opgegaan.