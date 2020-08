Zware orkaan Laura kost zeker vier mensen het leven

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

“Dit was de zwaarste storm die ooit in Louisiana aan land is gekomen,” zei Edwards tijdens een persconferentie donderdagmiddag. “Hij blijft voor schade zorgen en voor levensbedreigende omstandigheden.”

In Leesville kwam een 14-jarig meisje om het leven toen een boom op het huis viel waar ze woonde. Ook de drie andere slachtoffers kwamen om toen hun huizen werden geraakt door omwaaiende bomen. Dat was in Vernan, Jackson en Acadia Parishes.

240 kilometer per uur

Met windsnelheden tot 240 kilometer per uur is Laura de krachtigste orkaan die de Amerikaanse zuidkust in tientallen jaren heeft bereikt. De orkaan, van categorie vier op een schaal van vijf, kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan land, en richtte grote verwoestingen aan.

Een groot gebied in Louisiana is onder water gelopen. Zeker 800.000 huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Meer dan een half miljoen mensen was vooraf opgeroepen hun huis te verlaten, maar velen weigerden een evacuatie.

Overstromingen

Hoe groot de schade precies is, valt lastig te zeggen. Grootschalige overstromingen en stroomuitval bemoeilijken het werk van de hulpdiensten. In ieder geval is de plaats Lake Charles, op zo’n 45 kilometer van de kust, flink getroffen. Een chemische fabriek aan de rand van de stad is in brand gevlogen.

Naarmate de orkaan verder landinwaarts trok, nam hij in kracht af. Donderdagavond (Nederlandse tijd) was Laura afgezwakt tot het niveau van een tropische storm.

