Zware celstraffen voor Catalaanse politici voor rol in onafhankelijkheid

Oriol Junqueras. Beeld AFP

Ex-parlementsvoorzitter Carme Forcadell krijgt 11,5 jaar cel, en twee leiders van onafhankelijkheidsbewegingen Jordi Sánchez en Jordi Cuixart negen jaar. Dat heeft het Spaanse Hooggerechtshof bekendgemaakt.

De ex-ministers Raül Romeva, Jordi Turull en Dolors Bassa krijgen elk jaar twaalf jaar cel. De ex-ministers Joaquim Forn en Josep Rull moeten 10,5 jaar naar de cel. Ook wordt iedereen voor even lange tijd uit zijn of haar burgerrechten ontzet.

De ogen van Catalonië en bij uitbreiding heel Spanje zijn vandaag op slechts één gebouw in Madrid gericht: het Spaanse Hooggerechtshof, waar vanmorgen de straffen van de separatistische Catalaanse leiders bekend werden gemaakt.

Negen van de Catalanen, die al bijna twee jaar in voorhechtenis zitten, worden beschuldigd van een vorm van hoogverraad. De drie anderen worden beschuldigd van onder meer misbruik van overheidsgeld. De voormalige vicepremier van de regioregering, Oriol Junqueras van de links-republikeinse partij ERC, riskeerde 25 jaar cel als hij schuldig wordt bevonden aan hoogverraad.

Extra patrouilles

In verschillende Catalaanse steden, waaronder Barcelona en Girona, staat de politie massaal paraat om in te grijpen bij de minste onrust. Sinds vanmorgen wordt er bijvoorbeeld extra gepatrouilleerd in de grote trein- en metrostations.

Zowel de Spaanse als Catalaanse premier, Pedro Sanchez en Quim Torra, zullen na de bekendmaking van de straffen voor het publiek verschijnen voor een persconferentie. Ook het Catalaanse parlement zal bij elkaar komen om zich over een reactie te beraden. Voor vanavond - of morgenavond indien de uitspraak op zich laat wachten - zijn bovendien verschillende burgerprotesten aangekondigd.

Amnestie

Een open vraag is of de Spaanse regering de veroordeelde gevangenen enige vorm van amnestie zal willen verlenen. In Spanje vinden op 10 november opnieuw parlementsverkiezingen plaats nadat de vorige regeringsvorming mislukte. De Catalaanse kwestie kan na vandaag opnieuw hoog op de agenda komen te staan.

Junqueras deelde vanmorgen op Twitter via zijn medewerkers een citaat van voormalig premier Lluís Companys, in de jaren 30 zelf stichtend lid van de ERC, die morgen 79 jaar geleden door het Franco-regime werd gefusilleerd in de slotgracht van het kasteel van de Montjuïc in Barcelona. ‘Wij komen om onze idealen te dienen. Onze ziel vervuld van gevoel. Geen wraak, maar een nieuwe geest van gerechtigheid en herstel. We verzamelen de lessen die we trekken uit onze ervaring. We zullen opnieuw lijden, opnieuw vechten en opnieuw winnen!’

Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa en Jordi Sanchez. Beeld AFP