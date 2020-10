Zware beschuldigingen tegen verdachten Franse onthoofdingszaak

Beeld AFP

Antiterrorismeaanklager Jean-François Ricard zei dat woensdag. Er ligt nog geen formele aanklacht.

Een van de verdachten is de vader van een scholiere die op internet opriep tot actie tegen de vrijdag vermoorde leraar Samuel Paty (47). De vader had volgens de aanklager meerdere berichten met de aanvaller uitgewisseld. Volgens Ricard is er een direct verband tussen die boodschappen en de moord.

Terreurdaad

De 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Aboejedovitsj Anzorov werd door de politie doodgeschoten na zijn terreurdaad. Hij kende volgens de aanklager in eerste instantie wel de achternaam van de leraar, de naam van de school en de locatie, maar kon hem niet identificeren. Twee minderjarige verdachten van 14 en 15 jaar hebben hem tegen betaling geïdentificeerd, blijkt uit het onderzoek.

Verder worden de islamistische activist Abdelhakim Sefrioui en drie vrienden van de dader ervan verdacht dat zij de dader hebben vergezeld of begeleid bij de aankoop van een wapen.

De docent had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond en werd daarvoor vermoord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine. De in Moskou geboren dader wilde de ‘profeet wreken’, blijkt volgens Franse media uit een audio-opname in het Russisch die hij op sociale media postte na de onthoofding.

De aanslag heeft Frankrijk diep geschokt. President Macron kondigde naar aanleiding van de moord een harde aanpak van het moslimextremisme aan. De Franse regering houdt woensdag een officiële herdenking voor Paty. Hij krijgt postuum de hoogste Franse onderscheiding, de Légion d’Honneur.