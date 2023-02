Zware aardbeving treft opnieuw Turks-Syrisch grensgebied

Beeld REUTERS

Volgens persbureau Reuters zou in de Turkse stad Antakya, de hoofdstad van de provincie Hatay, sprake zijn van nieuwe schade aan gebouwen. Het epicentrum van de beving lag 14 kilometer ten zuidwesten van de stad, op zo’n 10 kilometer diepte.

De beving zou ook gevoeld zijn in Syrië, Egypte en Libanon. Een inwoner van het Syrische Afrin laat in een bericht aan deze site weten dat ‘iedereen daar nu weer buiten op straat staat’. “De beving voelde net zo zwaar als de vorige. Er zouden ook weer gebouwen zijn ingestort in de stad Jandris.”

Zware aardbevingen

Twee weken eerder werd dezelfde Turkije iets noordelijker getroffen door twee zware aardbevingen. Die leidden tot grote schade en veel doden in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Hatay is een van de zwaarst getroffen provincies van de eerdere aardbevingen en er liggen veel gebouwen al in puin.

Het dodental na die eerste aardbevingen (en de vele naschokken daarna) staat inmiddels op bijna 45.000 in beide landen samen. De verwachting is dat dat getal verder oploopt, aangezien nog veel mensen onder het puin liggen. Zondag staakte Turkije de reddingswerkzaamheden in alle provincies, behalve Hatay en Kahramanmaras.