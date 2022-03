Zürich heeft genoeg nucleaire schuilplekken – maar heeft het zin?

In Zürich (circa 400.000 inwoners) zijn bijna 7000 schuilkelders, waarvan veruit de meeste privé zijn, onder woningen en appartementencomplexen, plus nog 110 grote, publieke kelders. Beeld Universal Images Group via Getty

Onder het appartementencomplex van Adrian Stefan (38) zit, zoals onder menig gebouw in Zürich, een atoomkelder. Op papier dan. Achter de vuistdikke metalen deur in de kelder zijn op een foto die hij toont vooral houten afscheidingen, tassen en dozen te ontwaren. De bewoners van het complex met zo’n dertig woningen gebruiken de ruimte als extra berging. In geval van nood kan het niet direct dienstdoen als bunker: “Het zou een halve dag of langer duren om alle spullen eruit te halen om plaats te maken voor mensen.”

Dus mocht de bom vallen, is het al te laat, wil hij maar zeggen.

Zwitserland is het enige land ter wereld dat voldoende nucleaire schuilplekken heeft voor al zijn inwoners. In de jaren zestig is in de wet verankerd dat er voor iedereen plek in een schuilkelder moet zijn. De Zwitserse neutraliteit, klonk het tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog, biedt immers geen garantie tegen radioactiviteit.

Nieuwbouw

Alle huizen en appartementencomplexen kregen daarom in de jaren zestig en zeventig verplicht een bunker. Behalve met een luchtdichte stalen deur werden die uitgerust met een ventilatiesysteem, een antigasfilter en genoeg planken om voor twee weken water, medicijnen en geconserveerd eten te bewaren.

Inmiddels is het bij nieuwbouwwoningen niet langer verplicht een eigen bunker te bouwen, maar nog altijd moet voor iedere bewoner een schuilkelder ‘op beloopbare afstand’ zijn. In totaal zijn er volgens het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming zo’n 365.000 schuilkelders verspreid over het land – met genoeg plek voor alle 9 miljoen inwoners.

In Zürich (circa 400.000 inwoners) zijn bijna 7000 schuilkelders, waarvan veruit de meeste privé zijn, onder woningen en appartementencomplexen, plus nog 110 grote, publieke kelders, met name onder publieke gebouwen als scholen, parkeerplaatsen en kerken.

Opnamestudio

Net als bij Stefan zijn veel van de schuilkelders echter lang niet meer rampbestendig. Geregeld doen ze, ondanks het verbod blijvende ingrepen te doen, dienst als opslag, sportruimte of opnamestudio, zegt hoogleraar contemporaine geschiedenis Silvia Berger Ziauddin. Bij tests van publieke bunkers is vaker gebleken dat deuren door gebrekkig onderhoud bijvoorbeeld niet meer goed sluiten of ventilatiesystemen het niet doen.

“Toen men in de jaren tachtig de langetermijneffecten van kernbommen leerden kennen – alle gevolgen voor het klimaat, de nucleaire winter – drong het door dat je een all-out nucleaire oorlog helemaal niet kan overleven door je twee weken in een kelder op te sluiten,” zegt Berger Ziauddin, die veel onderzoek gedaan heeft naar de schuilkelders in Zwitserland. “Daardoor verdween de interesse in de bunkers en gingen mensen ze voor andere doeleinden gebruiken.”

Het is mede vanuit diezelfde zwartgallige redenering dat in Amsterdam inmiddels geen functionerende publieke atoomkelder te vinden is. Tijdens de Koude Oorlog werden ook hier een aantal bunkers gebouwd, met als grootste die bij de metrohalte Weesperplein, die voor zo’n 5000 mensen plek moest bieden. In 1988 stopte de gemeente echter met het onderhouden van de kelders. Het bleek onmogelijk om de langdurige bevoorrading voor zo veel mensen te organiseren. En bovendien, zo schreef het college van B&W in 2017 aan de gemeenteraad: tegen ‘een voltreffer’ bleken de bunkers toch niet bestand.

De oorlog in Oekraïne – en de dreigementen van de Russische president Poetin om het nucleaire arsenaal in te zetten – heeft echter ook in Zwitserland voor hernieuwde interesse voor bunkers gezorgd. Men klopt massaal aan bij het Zwitserse Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en gemeenten met vragen over de schuilkelders. Waar ze zijn, hoe ze zich kunnen voorbereiden en hoe ze te horen krijgen wanneer het zover is.

Het geloof in bunkers

“Mensen grijpen in paniek terug op wat ze kennen – en in Zwitserland zijn dat de bunkers,” aldus Berger Ziauddin. Dat heeft volgens de hoogleraar aan de universiteit van Bern te maken met de klassieke verdedigingsstrategie van Zwitserland. “Men was er door de Tweede Wereldoorlog van overtuigd geraakt dat we neutraal waren gebleven door de sterke verdedigingslinie: de talloze bunkers in de Alpen. In de Koude Oorlog werd deze mythische status van bunkers als het ware doorgetrokken, met schuilkelders voor iedereen.”

Het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming benadrukt dat het vanwege de spanning in Oekraïne echter niet nodig is speciale maatregelen te treffen. De gevechten rond de Oekraïense kerncentrales bieden daar nog geen reden toe en ook een directe nucleaire aanval op Zwitserland wordt nog altijd als uiterst onwaarschijnlijk gezien, hoewel het land heeft gebroken met de traditionele neutraliteit door mee te doen aan de westerse sancties tegen Rusland.

Wel wordt Zwitsers aangeraden om de Notvorrat op peil te houden. Dat advies, onder meer om zeker 9 liter water per persoon en een keur aan blikvoer op voorraad te hebben, geldt echter altijd. Ook krijgen inwoners van Zürich al decennia jodiumpillen via de gemeente, voor het geval er iets gebeurt met een nabij de stad gelegen kernreactor.

Reden om zijn ‘berging’ rampklaar te maken ziet Stefan in elk geval niet. “Ik heb niet het idee dat ik persoonlijk gevaar loop door de oorlog in Oekraïne. Mijn angst voor de ineenstorting van de beschaving in het algemeen, internationale recessies en een nieuwe Koude Oorlog is veel groter.”