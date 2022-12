Zuid-Koreaanse leger door het stof na blamage met Noord-Koreaanse drones

Zuid-Koreanen kijken het nieuws in Seoel. Maandag drongen Noord-Koreaanse drones het luchtruim van Zuid-Korea binnen. Beeld ANP/EPA

Maandagochtend drongen vijf onbemande vliegtuigje het Zuid-Koreaanse luchtruim binnen, waarvan er eentje boven stedelijk Seoul kon vliegen. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, Seoel stuurde jagers en aanvalshelikopters de lucht in. Desondanks konden de Noord-Koreaanse verkenningsdrones urenlang in het Zuid-Koreaanse luchtruim rondvliegen.

Dat er nota bene een eigen toestel neerstortte, tijdens het opstijgen, waarbij de twee piloten zichzelf in veiligheid wisten te brengen, vergroot de Zuid-Koreaanse blamage alleen maar meer. En dat er gisteren opnieuw een drone-alarm afging, terwijl het dit keer om een vogelzwerm bleek te gaan, stut het vertrouwen allerminst.

Het incident toont aan dat Noord-Korea – nadat er in 2014 en 2017 al eens drones boven Zuid-Korea waren gespot én neergehaald – inmiddels zulke wendbare drones kan inzetten, dat die ook daadwerkelijk een bedreiging kunnen vormen.

Diep door het stof

Het Zuid-Koreaanse leger ging dan ook diep door het stof. En ook president Yoon Suk-yeol was fel: “Dit laat zien dat het leger niet paraat staat en dat er een gebrek is aan training.” Hij beloofde beterschap: er komt een speciale militaire eenheid die zich zal richten op drones. Yoon hamerde er wederom op dat het onverstandig is om te vertrouwen op papieren afspraken met Noord-Korea.

“Het is voor Noord-Korea belangrijk om te worden gezien,” vat de Leidse Koreadeskundige Remco Breuker het waarom van de drone-inbreuk samen. “Om te laten zien dat ze ermee wegkomen. Om in Zuid-Korea maatschappelijke onrust te creëren, en zo weer boven aan het prioriteitenlijstje van politici te komen.”

Daarbij is dit een prima reclamefilmpje voor Noord-Koreaans materieel. “Ook stompt het in het Westen de reactie af: wéér een rakettest. Men denkt hier, een paar kleine drones, hoe gevaarlijk kan het zijn. Maar schroef er een kernkop op en je hebt een heel ander verhaal.”

Toenemend zelfvertrouwen

Het tekent het toenemende zelfvertrouwen van Pyongyang. Want vanuit het leiderschap daar bezien doet het wat het moet doen, ziet Breuker. “Corona werd niet de catastrofe waarvoor werd gevreesd; de internationale wereld lijkt vriendelijker te worden voor Noord-Korea. Lang was Noord-Korea dat rare reliek uit een voorbije tijd, inmiddels blijkt dat ze prima weten te overleven.”

Dit alles zou de rest van de wereld wakker moeten schudden, meent Breuker. “Om het Zuid-Koreaanse luchtruim opzettelijk, met militaire bedoelingen, te schenden – daar zou je meer reactie op verwachten. Op z’n minst de geldende sancties strikter gaan handhaven. Anders zal het provoceren steeds erger worden, totdat het overgaat op acteren.”