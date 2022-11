Zuid-Korea reageert met eigen raketten op noordelijke lanceringen

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. Beeld AFP

Eerder had Noord-Korea volgens de Zuid-Koreanen minstens tien verschillende typen raketten afgevuurd, waaronder minstens drie ballistische raketten. Een daarvan landde minder dan 60 kilometer voor de zuidkust. Het was volgens Seoel de eerste keer dat een Noord-Koreaanse ballistische raket ten zuiden van de betwiste zeegrens en dicht bij de territoriale wateren van Zuid-Korea was geland. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol beval onmiddellijk een ‘snelle reactie’ op de ‘jongste provocaties’ van Pyongyang.

De Noord-Koreaanse lanceringen waren volgens Pyongyang weer een reactie op grootschalige militaire oefeningen door de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de regio, waarbij onder meer schijnaanvallen met gevechtsvliegtuigen worden uitgevoerd. De Noord-Koreanen noemden de oefeningen ‘militaire onbezonnenheid en provocaties die niet langer getolereerd kunnen worden’.